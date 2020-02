Lempäälän Prisman asiakkaat kertovat mielipiteensä lakosta: ”Ei se ole työnantajalle iso juttu niistä luopua”

Lempäälän Ideaparkin Prisman asiakkailta riittää ymmärrystä Palvelualojen ammattiliiton PAM:n lakkoaikeille.

Kukaan ei nälkään kuole, jos iso automarket pitää ovensa kiinni pari päivää. Tämä tuli selväksi Lempäälän Prismassa maanantaina.

Syy on selvä: harva käy automarketissa ostoksilla päivittäin. 40 kilometrin päästä Ideaparkiin tullut Kaisu Falenius korostaa käyvänsä Prismassa vain kerran kuussa.

– Minuun ei vaikuta mitenkään, jos Prisma on kiinni kahden viikon päästä. Kuukauden päästä vaikuttaisi, Falenius viittaa lakkouhan ajankohtaan tyytyväisenä.

Muihin kauppareissuihin Faleniukselle riittää Urjalan tarjonta. PAMin lakkoa eläkeläisrouva ei vastusta.

– Eihän se kivaa ole, mutta se on oikeus. Perhepiirissäkin on yksi pamilainen.

Kaisu Falenius käy Prismassa kuukauden välein. Niinpä hänen kannaltaan ei ole väliä, onko kauppa auki kahden viikon päästä.

Pirkanmaan osuuskaupan asiakasomistajaksi tunnustautuvaa Jukka Kaunistoa Prisman kiinniolo ei suuremmin haittaa.

– Paitsi silloin ei vaan tule bonuksia, lempääläläinen Kaunisto letkauttaa.

– Kyllä mä maitoa saan ja leipääkin. Kilpailijat myy kyllä mielellään.

Lakkoon Kaunisto ei ota kantaa.

– En ole ikinä ollut itse lakossa. En ole edes tupakoinut!

Jukka Kaunisto ei ota kantaa lakkoon. Osuuskaupan bonukset mietityttävät enemmän.

Lempääläläiselle Mari Valkamolle Ideaparkin Prisma on lähikauppa, ja asioilla käydään siellä taajaan. Mutta vaihtoehtoakaan ei tarvitse kaukaa etsiä.

– Täytyy sitten suunnitella kauppareissut uudestaan. Jos jonkun hyvän asian puolesta pitää lakkoilla, niin sitten pitää. Ikävää kuitenkin, jos asioista ei voi sopia ilman lakkoa, Valkamo miettii.

Heljä ja Esko Kokkinen ovat myös Ideaparkin Prisman vakiasiakkaita. PAMin lakkoaikeista ei kuitenkaan ole pahaa sanaa.

– Jos lakko koskee kikytunteja, niin ei se ole työnantajalle iso juttu niistä luopua, Esko Kokkinen toteaa kiistanalaisista extraminuuteista.

– Tällaisessa kaupassa kuusi minuuttia menee huomaamatta, mutta myyjälle jokainen minuutti on aina tietyllä tavalla liikaa, Heljä Kokkinen jatkaa.

Esko ja Heljä Kolkkinen käyvät Prismassa pari kertaa viikossa. Pakastimen antimilla pariskunta pärjää hyvin, vaikkei tuoretta tavaraa aina kaupasta saisikaan.

Parista kaupattomasta päivästä Kokkiset uskovat selviänsä.

– Tuoretta tavaraa ei sillä hetkellä saada, mutta me käymme kaupassa yleensä vain kaksi kertaa viikossa. Metsämies on hän, niin meillä on pakkasessa riistalihaa. Me pärjätään kyllä, Heljä Kokkinen viittaa puolisoonsa.