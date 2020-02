4 tilaa omistava äveriäs isäntä suistui vippivelkoihin – ei halua myydä metsää tai arvokiinteistöjään

Isäntä perusteli velkaantumistaan avioerolla ja sairastelulla.

Velkajärjestelyä hakevat eivät ei aina ole varatonta ja maatonta väkeä. Ei ainakaan päijäthämäläinen maanviljelijä, neljän tilan omistaja, jonka varallisuus oman arvionsa mukaan on yli 400 000 euroa ja velkojen yhteissumma on noin 150 000 euroa. Isäntä pitää omaisuudestaan kiinni eikä halua realisoida sitä, vaikka saisi metsänsä ja vuokramökkinsä myynnillä kuitattua velkansa useampaan kertaan.

Isäntä haki viime vuonna velkajärjestelyä. Hakemukselle tuli tyrmäys lokakuussa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa eikä Itä-Suomen hovioikeus myöntänyt jatkokäsittelylupaa.

Velkaantumisensa syyksi 63-vuotias isäntä kertoo avioeron ja sairastelut. Muutama tonni velkapotista on kertynyt rästiin jääneistä elatusmaksuista, joita hän pitää ylisuurina.

Yksittäisiä velkoja on kaikkiaan yli 60 kappaletta.

Maatalous ja karjanhoito tilalla päättyi jo vuosikymmeniä sitten ja isäntä alkoi hoitaa metsiään ja vuokrata mökkiään lomalaisille. Leipää piti hakea myös tilan ulkopuolelta.

Omistukseen kuuluu neljä tilaa, joista kaksi on lähinnä rantapaikkoja. Toisella rantatilalla on yli sataneliöinen melko uusi loma-asunto. Hehtaareja on kaikkiaan lähes 35. Päätilalla on kaksi taloa ja noin 50-neliöinen kesämökki, jota on vuokrattu.

Isäntä itse arvioi kiinteistöjensä arvoksi noin 425 000 euroa. Tilan metsäomaisuuden arvoksi isäntä sai noin 175 000 euroa.

Kiinteistöistä ei ole hakemuksessa riippumattoman toimijan laskelmaa, joka kertoisi mikä niiden todellinen arvo on.

Velkajärjestelyhakemuksesta selviää, että isännän perusturvaan kuulumattoman varallisuuden realisoimisella hän pääsisi vaivatta eroon veloistaan eikä häntä sen vuoksi voida pitää pysyvästi maksukyvyttömänäkään, mitä velkajärjestelyyn hyväksyminen edellyttää.

Velkojista Kansaneläkelaitoksen perintäkeskus vastusti velkajärjestelyn myöntämistä, koska hakija ei ole maksukyvytön. Isäntä on Kelan kanssa eri mieltä ja pitää itseään maksukyvyttömänä.

Isäntä on tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä ja hänen bruttoeläkkeensä kuukaudessa on runsaat 1500 euroa. Lisätuloja tulee mökin vuokrauksesta ja metsästä noin tuhat euroa kuukaudessa.

Käräjäoikeus ei hyväksynyt maanomistajan velkajärjestelyhakemusta. Se muistutti, että hakijalla on omaisuutta lähes kolminkertaisesti se summa, joka hänellä on velkaa.

Oikeus totesi, ettei hakijaan perusturvaan tarvitse puuttua millään tavoin, jos hän realisoisi vuokramökkinsä ja metsänsä, ja sillä järjestelyllä hän pääsisi kaikista veloistaan eroon. Oikeus totesi, ettei velkajärjestelyyn ole edellytyksiä.

Isäntä esitti omana näkemyksenään, ettei hänellä ole sellaista perusturvaan kuulumatonta realisoitavaa omaisuutta, jolla hän voisi maksaa velkansa ja joka olisi helposti muutettavissa rahaksi. Hän ei pidä metsän realisointia edes mahdollisena eikä se hänen arvionsa mukaan riittäisi velkojen hoitamiseksi.

Isäntä vei asiansa edelleen Itä-Suomen hovioikeuteen. Hovioikeus ei antanut jatkokäsittelylupaa. Hovioikeus ratkaisi asian perjantaina.

Päätöksestä on edelleen mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.