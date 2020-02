Pankkien haltuunsa ottama Esperi Care aiotaan myydä – ”Rahoittajatahot eivät ole omistajia hyvin pitkällä aikavälillä”

Esperi Care on palkannut hoivakohun jälkeen lisää väkeä. Se on ollut osasyynä siihen, että tulos oli viime vuonna tappiollinen.

Esperi Caren uudet omistajat pyrkivät vakauttamaan tilanteen, mutta ne pyrkivät pääsemään omistuksestaan jossain vaiheessa eroon.

Kohuissa ryvettynyt hoivayhtiö Esperi Care siirtyi luotonantajiensa eli kahden pankin, Danske Bankin ja SEB:n, sekä työeläkeyhtö Ilmarisen omistukseen.

Luotonantajat ovat perustaneet Esperi Carelle uuden emoyhtiön, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii Markus Sjöholm.

Esperi Caren tiedotteen mukaan yhtiön taloudellinen tilanne heikentyi viime vuonna merkittävästi.

Yhtiön viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta Sjöholmin mukaan tulos oli tappiollinen. Syynä on muun muassa se, että yhtiö palkkasi viime vuonna lisää väkeä hoivakohun seurauksena.

– Pääomistaja [pääomasijoitusyhtiö ICG] ja pankit kävivät neuvotteluja yrityksen jatkorahoituksesta ja päädyttiin siihen, että paras tapa on se, että pankit ottavat omistukseensa yhtiön.

Brittiläinen pääomasijoitusyhtiö Intermediate Capital Group omisti Esperi Caresta 75 prosenttia ja loput olivat yksityissijoittajilla, yhtiön johdolla ja Ilmarisella.

Oliko entisen omistajan puolelta haluttomuutta jatkaa omistajana yhtiössä, jossa henkilöstökulut kasvoivat vai mikä oli taustalla?

– En pysty sitä avaamaan, en ole istunut neuvottelupöydässä. Jos ei pystytä ratkaisua löytämään, tyypillistä on, että pankit voivat ottaa vastuun, niin kuin ne ovat tässä ottaneet, Sjöholm sanoo.

– On tärkeää, että meillä on nyt rahoitus kasassa ja näin me pystymme keskittymään strategiamme läpi viemiseen.

Sjöholmin mukaan fokus on nyt laadun kehittämisessä ja osa sitä on se, että henkilöstön työympäristö on vakaa.

– Samalla on selvää, että rahoittajatahot eivät ole omistajia hyvin pitkällä aikavälillä, vaan ne tulevat etsimään yhtiölle uuden kodin. Sitä en pysty spekuloimaan, koska tämä tapahtuu.

Sjöholm korostaa, että johtoon tai henkilöstöön ei ole vaihdoksesta vaikutuksia muuta kautta kuin siten, että toiminnan jatko on turvattu.

Yhtiö on kuitenkin tappiollinen, joten millaisia suunnitelmia omistajilla on taloudellisen tilanteen parantamiseksi?

– Uskomme, että sen kautta, että meillä on tyytyväinen henkilöstö pystymme tuottamaan hyvää laatua. Sitä kautta pärjäämme markkinoilla ja saamme toiminnan tervehdytettyä. Siihen meillä on vakaa usko, ja siihen meidän strategiamme perustuu. Johdolla on hallituksen ja omistajien täysi tuki.