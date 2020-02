Traficom yritti tehdä taksien hinnastoista helpommin luettavia – yrittäjä sanoo suoraan, mikä on yhä taksiuudistuksen suurin ongelma

Traficom on antanut määräyksen siitä, miten taksimatkan hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet on jatkossa ilmoitettava taksin ulkopuolelta. Taksiyrittäjä Juhani Reinilehto epäilee, ettei uudenmallinen hinnasto palvele asiakkaita sen paremmin kuin vanhakaan.

Tarttumista lillukanvarsiin, puuskahtaa taksiyrittäjä Juhani Reinilehto Helsingin asema-aukion taksitolpalla. Hän viittaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykseen siitä, miten taksimatkan hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet on jatkossa ilmoitettava taksin ulkopuolelta.

Määräys tuli voimaan viime lauantaina. Se koskee ennalta tilaamattomia kyytejä, esimerkiksi takseja, jotka ottavat asiakkaita kyytiin suoraan taksitolpalta. Hinnaston koko, ulkoasu ja symbolit on tarkasti määritelty. Lisäksi hinnaston tulee näkyä asiakkaalle auton oikealla puolella.

– Firma jakoi eilen autoihin uudet hinnastot, taksinkuljettaja Valizada Vahidullah kertoo asema-aukion tolpalla.

– Kuskeille sanottiin, että siitä voi tulla sakkoja, jos vanhaa hinnastotarraa ei vaihda uuteen, vaikka hinnat olisivatkin samat.

Taksinkuljettaja Valizada Vahidullah vaihtoi uuden hinnaston taksiin lauantaina, kun taksiyrityksestä varoitettiin, että vanhanmallisen hinnaston pitämisestä voi saada sakkoja.

Traficom pyrkii määräyksellään yhtenäistämään taksien hinnoitteluilmoituskäytäntöä. Yhtenäistäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että taksien ikkunoihin kiinnitetyt hinnastot eivät saa erota toisistaan ulkoasultaan ja symboliikaltaan.

Traficomin sivuilta löytyy perusteellinen ohjeistus siitä, mitä tietoja uuteen hinnastoon on sisällytettävä ja miltä toteutuksen on näytettävä.

Määräyksen mukaan hinnasto on esimerkiksi ilmoitettava joko keltaisella pohjalla mustalla tekstillä tai mustalla pohjalla keltaisella tekstillä.

Hinnaston koon puolestaan on oltava vähintään 20 x 15 senttimetriä ja siinä käytettävän käytettävän kirjasimen on oltava Arial tai Arialin pistekokoa 36 vastaava päätteetön kirjasin, ja rivivälin on oltava vähintään 37 pistettä.

Hinnaston otsikossa on luettava ”Hinnasto”. Välittömästi otsikon alapuolella on ilmoitettava kyydin vähimmäishinta, jos sellainen on käytössä.

Lisäksi Traficom on luonut joukon symboleita, joita hinnaston sisältä on löydyttävä. Niiden on tarkoitus välittää asiakkaalle tietoa sellaisista asioista, kuten muodostuuko matkan hinta tai sen osa aloitusmaksun, matkan, ajan vai vyöhykkeen perusteella. Virasto on kehittänyt omat symbolinsa myös lisämaksuille esimerkiksi eläinten, tavaroiden ja erikoismatkatavaroiden kuljetuksesta.

Traficomin mukaan uuden hinnastomääräyksen myötä taksien hintojen muodostumisesta tulee selkeämpää ja ymmärrettävämpää. Taksiyrittäjä Juhani Reinilehto on asiasta eri mieltä.

– Ei uusi hinnasto ole yhtään sen selkeämpi kuin vanhakaan. Isoin ongelma tässä taannoisessa taksiuudistuksessa on edelleen se, että ihmiset pelkäävät nousta taksien kyytiin, koska pelkäävät joutuvansa huijatuiksi, kun hinnat saattavat olla mitä sattuvat.

Taksiyrittäjä Juhani Reinilehdon mielestä taksialan suurin ongelma on edelleen se, etteivät ihmiset uskalla hypätä suoraan taksin kyytiin, koska pelkäävät joutuvansa huijatuiksi.

Helsingin asema-aukion taksitolpalla valtaosa takseista näytti noudattaneen Traficomin lauantaina voimaan tullutta määräystä. Kuitenkin muutamissa autoissa oli edelleen vanhanmallisia hinnastoja, jopa kontaktimuovilla ikkunaan liimattuja paperilappusia.

– Villejä takseja, Valizada Vahidullah toteaa.