Koronavirus rokottaa Lapin matkailua – kiinalaiset katosivat myös helsinkiläisestä turistiravintolasta: ”Se on nyt oikeastaan loppunut”

Konstan Möljän omistaja kertoo havainneensa, ettei kiinalaisia matkailijoita ole näkynyt ravintolassa kahteen viikkoon.

Kiina yrittää hillitä koronaviruksen leviämistä rajoittamalla kansalaistensa matkustamista. Maa jäädytti ulkomaille suuntautuvat ryhmämatkat maanantaina, ja kiinalaiset matkatoimistot eivät tällä hetkellä saa varata hotelleja tai lentoja.

Tieto on herättänyt huolta suomalaisissa matkailualan yrittäjissä, sillä käynnissä on kiireisin lomasesonki. Pelkästään Rovaniemen seudulle helmikuu tuo jopa 10 000 kiinalaisturistia. Kiinalaisille matkailupalveluja tarjoavista matkatoimistoista kerrottiin Ilta-Sanomille aiemmin tällä viikolla, että ostettuja matkoja on ryhdytty perumaan enenevissä määrin.

Helsingissä kiinalaiset matkailijat ovat tuttu näky kaupungin ruokapaikoissa. Ilta-Sanomat esimerkiksi kertoi viime elokuussa, kuinka Kansallisteatterin kupeessa sijaitseva Maya-ravintola nousi yhtäkkiä kiinalaisturistien suosioon.

Japanilainen tv-ryhmä kuvamassa ravintola Saagan edessä maaliskuussa 2018.

Mayan ravintolapäällikkö Marju Miikkulainen ei kuitenkaan ole toistaiseksi huomannut, että kiinalaisten – tai ylipäätään aasialaisten – matkailijoiden määrä olisi vähentynyt ja ravintolan kävijämäärät olisivat siten notkahtaneet.

– Ehkä se jossain vaiheessa voi näkyä, mutta toistaiseksi ei. Tähän aikaan vuodesta turismi suuntautuu muutenkin Lappiin, ja kiinalaisturistit saattavat viipyä Helsingissä vain yhden päivän ajan, jos he ovat matkalla pohjoiseen.

Hietalahdessa sijaitseva Konstan Möljä on ulkomaalaisten turistien suosiossa.

Ruokaravintola Konstan Möljän omistaja Sanna Kettunen on tehnyt toisensuuntaisen havainnon. Hän sanoo huomanneensa, että kiinalaiset matkailijat ovat kadonneet ravintolasta kahden viime viikon aikana.

– Yleensä alkuvuodesta ja tammikuussa meillä on käynyt todella paljon niin kiinalaisia turistiryhmiä kuin yksittäisiä kiinalaismatkailijoita. Se on nyt oikeastaan loppunut. Pariin viikkoon heitä ei ole näkynyt.

Rannikkokarjalaisia perinteitä ruoassaan vaaliva Konstan Möljä on turistien suosima paikka. Kettusen mukaan ravintolassa käy runsaasti espanjalaisia ja italialaisia matkailijaryhmiä, mutta erityisen suosittu Konstan Möljä tuntuu olevan kiinalaisten ja japanilaisten matkailijoiden keskuudessa.

– Yksi syy siihen, miksi kiinalaisia käy meillä niin paljon, on noutopöytä, Kettunen kertoo.

– Kiinalaisilla turistiryhmillä on sellainen erikoisuus, että heillä usein todella tiukka aikataulu. He saattavat käydä yhdessä ravintolassa ja olla siellä vain 45 minuuttia. Ravintola, jossa on noutopöytä, on heidän aikataulunsa kannalta helpompi ja joustavampi ratkaisu, kun ruokaa saa hakea omaan tahtiin.

Kettunen toteaa, että vielä on vaikea sanoa, mistä viimeaikainen hiljentyminen johtuu.

– Vaikea toki sanoa, liittyykö hiljentyminen tähän virukseen vai siihen, että kiinalaisten loma-ajat ovat ajoittuneet enemmän alkuvuoteen.

Ravintolaketju A&S Ravintoloiden ruokaravintoloissa, kuten kuvan Saslikissa, käy ihmisiä joka puolelta maailmaa.

Ravintolaketju A&S Ravintolat pyörittää Helsingissä useita ruokaravintoloita, muun muassa Saagaa, Saslikia ja Savottaa. Varatoimitusjohtaja Anna-Leena Oksanen kertoo yrityksen tekevän paljon yhteistyötä ulkomaalaisten matkanjärjestäjien kanssa. Ravintoloissa käy hänen mukaansa ihmisiä joka puolelta maailmaa.

Oksanen ei kuitenkaan ole havainnut, että Aasiasta päin tulevien matkailijoiden määrä olisi vähentynyt. Hän kertoo, että ravintoloiden kävijämäärät ovat täysin verrannolliset viime vuoteen.

– En ole millään tavalla huomannut, että kiinalaisia tai aasialaisia turisteja olisi vähemmän kuin ennen. Viime viikolla oikeastaan keskustelimme tästä asiasta johtoryhmän kesken ja totesimme, että ravintoloiden kävijämäärissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Oksanen arvioi, että koronavirus haittaa matkailu- ja ravitsemisalaa enemmän pohjoisessa kuin etelässä.

– Suurin osa kiinalais- ja aasialaisturisteista suuntaa tähän aikaan suoraan Pohjois-Suomeen. Harva matkustaa helmikuussa Helsinkiin tai edes tekee välipysähdystä täällä.