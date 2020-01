Analyytikko arvioi, miksi Finnair kestää Kiinan-lentojen loppumisen kaltaisia shokkeja melko hyvin – ”Jos tilanne ei pitkity”

Inderesin analyytikon Antti Viljakaisen mukaan Manner-Kiinan lentojen vaikutukset Finnairin liiketoimintaan riippuvat pitkälti siitä, miten pitkään tilanne kestää.

Lentoyhtiö Finnair ilmoitti tänään peruvansa kaikki lentonsa Manner-Kiinaan 6.–29.2. välisenä aikana koronavirustilanteen vuoksi.

Guangzhoun lennot perutaan 5.–29.3. Finnair ei ota uusia varauksia Manner-Kiinan lennoille 31.1.–29.2.

Finnairin jo aiemmin kertoma päätös perua Pekingin Daxing-kentän lennot ja Nanjingin lennot määräajaksi maaliskuun loppuun asti on edelleen voimassa. Lennot Hongkongiin jatkuvat normaalisti.

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen arvioi, että peruutusten vaikutukset Finnairin talouteen riippuvat siitä, kuinka kauan koronaviruksen aiheuttama tilanne jatkuu.

– Pelkästään tänään ilmoitettu, helmikuun loppuun asti kestävä Manner-Kiinan lentojen peruminen aiheuttaa jonkin verran negatiivisia vaikutuksia. Jos tilanteesta selvitään kuukaudella, vaikutukset eivät välttämättä olisi massiivisia.

Viljakainen viittaa Finnairin julkaisemaan tiedotteeseen, jossa yhtiö kommentoi, että peruutusten suora taloudellinen vaikutus Q1-tulokseen on suhteellisen rajallinen myös siinä tapauksessa, että lentojen peruutus jatkuisi aina maaliskuun lopulle.

Tilanteen kehittymistä on hänen mukaansa hyvin vaikea arvioida.

– Jos kävisi niin, että virus lähtisi merkittävästi leviämään muille mantereille ja operaatioita jouduttaisiin mahdollisesti ajamaan alas muuallakin, tai jos Kiinan-lennot ovat pitkään pysähdyksissä, vaikutukset toki kasvaisivat.

Manner-Kiinan lennot ovat merkittävä markkina Finnairin liiketoiminnalle.

– Koko Aasian-liikenne on Finnairin kasvustrategian ytimessä. Kiinan lisäksi suuria markkinoita Finnairille Aasiassa ovat Japani ja Etelä-Korea. Kiinan asema on joka tapauksessa hyvin merkittävä, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Se on myös ripeästi kasvava ja siten pitkällä aikavälillä houkutteleva markkina, koska kiinalaiset lentävät yhä enemmän.

Viljakainen korostaa, ettei kyse ole pitkällä aikavälillä lähtökohtaisesti rakenteellisesta ongelmasta.

– Virukset yleensä riehuvat aikansa, jonka jälkeen ne talttuvat. Matkailutoimiala on tyypillisesti toipunut suhteellisen nopeasti tämänkaltaisista tilanteista. Sijoittajien liikkeisiin poikkeustilanteen kesto toki vaikuttaa.

Sijoittajat ovat jo reagoineet tilanteeseen, sillä Finnairin kurssi on laskenut kuluvan viikon aikana kymmenkunta prosenttia. Viljakainen arvioi, että kymmenenkään prosentin viikkoliikehdintä ei ole yhtiön osakkeelle vielä millään tavalla poikkeuksellisia. Koronavirus on painanut osakekursseja ympäri Eurooppaa.

– Finnairin taloudellinen asema on tukevalla pohjalla ja vakaa. Tase on toimialan luonteeseen nähden hyvässä kunnossa, ja kassa on vahva. Tätä taustaa vasten voi todeta, että Finnair sietää tämäntyyppisiä sokkeja suhteellisen hyvin, jos tilanne ei pitkity kohtuuttomasti.

Suurista kansainvälisistä lentoyhtiöistä moni on kuluvalla viikolla ilmoittanut keskeyttävänsä kaikki suorat lennot Kiinaan koronavirusepidemian vuoksi. Esimerkiksi British Airways keskeyttänyt kaikki suorat lennot Kiinaan alkuviikolla. Lentoyhtiön nettisivuston mukaan Kiinaan ei ole tarjolla enää yhtään suoraa lentoa tammi- ja helmikuun aikana.

Ranskalainen Air France keskeytti jo 24. tammikuuta viikoittaiset kolme lentoaan Wuhaniin.

Lentoyhtiö SAS ilmoitti torstaina peruvansa kaikki lentonsa Kiinaan ja Kiinasta 9. helmikuuta saakka.