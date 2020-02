Brexit on kallis hyppy tuntemattomaan – ei vain Britannialle vaan myös EU:lle, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Britannian ero Euroopan unionista EU:sta on nyt totta, kun tämä brexitiksi kutsuttu ero astui voimaan tammikuun viimeisen päivän päätteeksi perjantaina puolilta öin Brysselin aikaa.

Tästä alkoi näillä näkymin kuluvan vuoden loppuun asti jatkuva monipolvisen eroprosessin siirtymäaika, jonka kuluessa Britannian ja EU:n on tarkoitus neuvotella ja hyvässä lykyssä sopiakin keskinäisen rinnakkaiselonsa periaatteista ja säännöistä ensi vuodesta eteenpäin.

Neuvoteltavia ja sovittavia asioita on hirmuinen määrä ja lisäksi suurin osa neuvoteltavista ja sovittavista asioista on sopimusteknisesti monimutkaisia ja poliittisesti vaikeita.

Pelkän erosopimuksen hieromiseen kului kolmisen vuotta, vaikka se koskee oikeastaan vain siirtymäaikaa mutta ei sen jälkeen koittavaa naapurisuhdetta.

EU:n on ollut käytännössä mahdotonta neuvotella Britannian kanssa eron jälkeisistä suhteista ennen tämän eroa, sillä EU ei ole voinut neuvotella oman jäsenmaansa kanssa uusista suhteista kuin tämä olisi jo eronnut unionin ulkopuolinen maa.

Tästä syystä kukaan ei vielä tiedä esimerkiksi sitä, minkälaisin keskinäisin talous- ja kauppasuhtein Britannia ja EU menevät ensi vuoteen.

Siksi brexit on ensi vuoden jälkeen koittavan tulevaisuuden puolesta edelleen sananmukainen hyppy tuntemattomaan – paitsi EU:n jättävälle Britannialle myös EU:lle.

Toki tuosta pääosin tuntemattomasta tulevaisuudesta on jo nyt tiedossa joitakin karkean tason suuntaviivoja.

Talouden ja sitä myöten herkästi myös politiikan ennusmerkit ovat pääosin kehnoja – ainakin EU:lle.

Brexit on EU:lle kiistaton takapakki ja unionin tähänastisen historian surkein arvovaltatappio, sillä tähän asti EU ja sen edeltäjät ovat pelkästään laajentuneet ja kasvattaneet jäsenmääräänsä.

Nyt suunta on muuttunut täyskäännöksellä, sillä ensimmäisen kerran ”eurooppalainen projekti” menettää yhden jäsenmaan – eikä mitä tahansa jäsentä, vaan talouden luvuin toiseksi suurimman jäsenmaan. Samaan aikaan jäsenyysneuvottelut uusien ehdokasmaiden kanssa ovat jäissä.

Yhdenkin suuren jäsenmaan menettämisestä seuraa, että EU:n painoarvo ja vaikutusvalta kansainvälisillä foorumeilla esimerkiksi talouskysymyksissä ja -vertailuissa heikkenevät.

Lisää mielikuvahaittaa ja mielipahaa voi koitua siitä, että Britannian ero ei pelkästään pienennä EU:n talouslukuja vaan se myös heikentää niitä.

Britannian talouskasvu on viime vuosikymmenet ollut useimpina vuosina vahvempaa kuin koko EU:n talouskasvu, joten tähän asti Britannia on enimmän aikaa kohentanut koko EU:n talouslukuja, ja siksi ilman Britanniaa keskiarvot laskevat.

Ehkä kansainvälisellä "prestiisillä" tai sen heikkenemisellä ei ole oikeasti kovin suurta merkitystä, mutta se on kova paikka EU:n mahtipontisille ja maineestaan tärkeille johtajille.

Kouriintuntuvampaa ja menetettyinä euroina laskettavaa haittaa sen sijaan syntyy siitä, että jäljelle jäävien EU-maiden tärkein kauppakumppani siirtyy EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelle toistaiseksi tuntemattoman tulli- ja sääntelymuurin taakse.

Juuri kaupan ehdoista on tarkoitus tämän vuoden aikana neuvotella ja sopia, mutta parhaassakaan tapauksessa kauppaa tuskin käydään ensi vuodesta lähtien yhtä suotuisin ehdoin kuin EU:n täysin esteettömillä sisämarkkinoilla.

Kaupan esteiden uhkakuvaa synkentää EU:n mahdollinen haluttomuus myöntyä Britanniaa suosiviin kauppaehtoihin.

Tulleista tai muunlaisista kaupan esteistä koituisi uusia kustannuksia ja menetyksiä erityisesti Saksalle ja muille EU:n vientivetoisille ulkomaankaupan ylijäämämaille enemmän kuin tavarakaupan alijäämää potevalle ja kotimarkkinavetoiselle Britannialle.

Silti riski on, että EU katsoo aiheelliseksi antaa Britannialle "opetuksen" taktikoimalla uudet kauppasuhteet heikommiksi kuin olisi edes EU:n omille jäsenmaille eduksi.

Tämä olisi toki ainakin talouden näkökulmasta jokseenkin järjetöntä, mutta ei silti ainutlaatuista eikä edes yllättävää EU:lta, jonka toimissa poliittiset tavoitteet ovat usein tärkeämpiä kuin talouden tarpeet.

” Kauppasuhteiden heikkenemisen lisäksi brexitistä koituu kitkaa EU:n budjettitalouteen.

Kauppasuhteiden ainakin jonkinasteisen heikkenemisen lisäksi brexitistä koituu melkoisen varmasti kitkaa ja hampaiden kiristelyä myös EU:n oman budjettitalouden hoitamiseen.

Britannia on yhtenä EU:n suurimmista kansantalouksista ollut tähän asti myös yksi unionin suurimmista rahoittajista. Vuonna 2018 Britannian jäsenmaksuosuus oli kaikista jäsenmaista neljänneksi suurin, hieman alle 11,3 prosenttia EU:n budjetista.

Näin suuren maksajan lähdöstä koituu hankaluuksia etenkin siitä syystä, että Britannia on ollut paitsi suuri maksaja myös suuri nettomaksaja. Se on maksanut jäsenmaksuja rutkasti runsaammin kuin on itse vastaanottanut EU:n budjetista tukia tai muunlaisia tuloja.

Suuren nettomaksajan lähdön jälkeen EU:n normaaleissakin oloissa riitaisat ja kaikin tavoin vaikeat budjettineuvottelut käynevät entistäkin riitaisammiksi ja vaikeammiksi.

Vielä ei ole selvillä, miten jäljelle jäävät jäsenmaat paikkaavat Britannian lähdöstä revenneen budjettiaukon.

Yksi vaikea ja muiden nettomaksajien keskuudessa epäsuosittu vaihtoehto on jakaa Britannian maksuosuus jäljelle jäävien nettomaksajien kesken. Toinen vaikea ja nettosaajien kesken epäsuosittu vaihtoehto on supistaa EU:n budjettia ja siis myös nettosaajille maksettavia tukia ja muita menoja Britannian maksuosuuden verran.

Rahariidoista kehittyy helposti poliittisia riitoja, jotka voivat entisestään syventää EU:ta ristiin rastiin halkovia rintamalinjoja ja repeämiä.

Jos paine kasvaa EU:n budjetin supistamiseen ja tulonsiirtojen leikkauksiin, kohdistuu suuri osa leikkauspaineesta niihin samoihin itäisiin ja eteläisiin jäsenmaihin, joiden kanssa EU ja pohjoiset ”maksajamaat” ovat ennestään napit vastakkain useissa muissakin kiistakysymyksissä kuin rahariidoissa.

Brexit ei ole synnyttänyt EU:n vientiteollisuuden huolia saati unionin sisäisiä kiistoja, mutta brexitin seuraukset voivat niitä pahentaa.