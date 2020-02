”Vihreän kortin kultissa” on jo 2,4 miljoonaa jäsentä – näin S-ryhmä saavutti uskomattoman asemansa Suomessa

Kun ennen keskellä kylää oli kirkko, nykyään sieltä löytyy myös S-market, ABC, Alepa tai Rosso.

Vihreä kortti määrittää elämääni yllättävän paljon. Vingutan S-ryhmän bonuksia tunnollisesti niin ruokakaupassa, tankatessa kuin puhelimessa.

Lapseni eivät automatkoilla erota peuraa porosta, mutta tunnistavat yli kilometrin päästä suomalaisen jytkypetäjikön latvan tasalla riekkuvan apinan.

ABC:n verkkosivujen mukaan Apsi Apina on asunut ABC:n tornissa siitä saakka, kun se saapui banaanilaatikossa Suomeen. Lapseni ryhtyvätkin aina keltaisen tornin nähdessään vinkumaan apinahampurilaisia.

Apsi-apina asuu ABC:n tornissa, kertoo S-ryhmä.

Niin apinatorni kuin vihreä etukortti ovat ärsyttävän nerokkaita keksintöjä.

Muitakin onnistuneita ratkaisuja S-ryhmässä on tehty viime ja tällä vuosisadalla, sillä S-lippu liehuu Suomen valloituksen merkiksi lähes joka niemen notkossa.

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysyhtymä, jonka 2,4 miljoonaa jäsentä eli asiakasomistajaa omistavat S-ryhmän 20 alueosuuskauppaa. Ne puolestaan omistavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK).

S-ryhmän liikevaihto lähentelee 12:ta miljardia euroa vuodessa, sen osuus maan päivittäistavarakaupasta on liki puolet, yritysverkostolla on Suomessa lähes 2 000 toimipaikkaa ja yli 40 000 työntekijällään se on maan suurin yksityinen työnantaja.

Miten ihmeessä S-ryhmä saavutti tällaisen valta-aseman?

Alussa oli osuustoiminta-aate, joka rantautui maatalousvaltaiseen Suomeenkin 1800-luvun päätteeksi. Ilmajoen nopankyläläisiä potutti, kun kylän kauppiaat olivat hövelillä velaksi myynnillä orjuuttaneet väestön suurvelallisikseen. Kun viljelijät lisäksi havaitsivat kauppiaiden perivän jauhosäkistään puolet välityspalkkiota, heidän kappansa kaatuivat.

Iisakki Rehulan talon kamarissa avattiin maaliskuussa 1898 osuuskauppa 300 markan alkupääomalla. Sillä saatiin ostettua kolme hevoskuormallista tavaraa.

Puodin ovi pysyi vain jouluna säpissä. Muuten jauhoja, kahvia, mahorkkaa, saippuaa ja muita perustarpeita tarjoava myymälä oli avoinna pyhäisinkin ympäri vuorokauden.

Lähes 122 vuotta peräkamariosuuskaupan avajaisista vaeltelin yöllä yli hehtaarin kokoisessa Prismassa etsimässä lapselleni monoja.

Aukioloaikojen vapauduttua vuonna 2016 muutamat Prismat ovat olleet avoinna Nopankylän osuuskaupan malliin 24/7. Samalla syntyi uusi kuluttajaryhmä: miehet, jotka ostavat vaatteita öisin.

Urheiluosastolle suunnistaessani havaitsin SOK:n johdon vuosisataisen pyrkimyksen kauppojensa koon kasvattamisesta ja tuotevalikoiman monipuolistamisesta onnistuneen. Hygieniatuotehyllykin on entisaikojen osuuskauppaa pitempi.

Hevoskuorma-ajoista logistiikkakin on kehittynyt. S-ryhmän kauppoihin kärrätään tavaraa yli 30 eduskuntatalon kokoisesta automatisoidusta keskusvarastosta Sipoosta.

Prisma merkitsi vielä 1900-luvulla valoa taittavaa optista laitetta tai helsinkiläistä taiteilijaryhmää, mutta nykysuomessa se tarkoittaa ruokakauppabrändiä.

Kauppaketju syntyi monen sattuman kauppana. Jyväskylässä 22.11.1972 avattu ensimmäinen Prisma sai nimensä automarketin edessä korkean betonipaasin päällä sojottavasta hassun näköisestä monikulmiosta.

Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Pekka Prättälästä maamerkki näytti prismalta.

Peltihökötys, joka antoi nimen koko hypermarketketjulle.

Suomen ensimmäinen Prisma avattiin Jyväskylän Seppälässä 1972.

Täältä se alkoi: Jyväskylästä marraskuussa 1972. Nyt Prismoja on Suomessa 68.

SOK:n johdossa ei uskottu Prisman menestykseen, mutta kaupan takoessa voittoa mieli muuttui ja Prisma-ketju syntyi vuonna 1988. Kauppakonseptia alettiin monistaa ja tuotevalikoimaa yhtenäistää.

S-ryhmän nykykukoistusta ei olisi ilman suomalaisen osuustoiminta-aatteen äitiä ja isää. Apsi Apinakin on polveutunut maailman ensimmäisenä kansanedustaja-avioparina tunnetuksi tulleista Hedvig ja Hannes Gebhardista.

Pariskunta synnytti vuonna 1899 osuustoiminnan keskusjärjestön ja risti sen Pellervoksi Kalevalan pellon pojan mukaan.

Gebhardit ja Pellervo olivat 1900-luvun alussa perustamassa monia osuuskuntatoimijoita, kuten Valiota, Hankkijaa ja yhä osuuskuntapohjalta porskuttavaa SOK:ta.

SOK:n jäsenosuuskaupat valtasivat niin aggressiivisesti kaupanalaa, että ketjua arvosteltiin Kauppalehdessä jo vuonna 1909. Arvostelu on jatkunut yli 110 vuotta.

Viime aikoina S-ryhmää on arvosteltu myös menestystuotteiden kopioimisesta. Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa vaadittiin toimia suurten kauppojen ”ylivoimaiseen neuvotteluasemaan”, joka syntyy myös niiden omien tuotemerkkien avulla.

Olenkin halpuuttanut S-kaupoissa ostoskoria eniten, kun olen vaivihkaa vaihtanut vaimon valitsemia fiinimpiä tuotteita edullisiin Rainbow- ja X-tra-tuotteisiin.

Pienemmät yrittäjät ja viljelijät eivät ole olleet ruoan polkuhinnoista yhtä innoissaan.

Osuusliike hajosi jo ennen sisällissotaa. Työväenliikettä lähellä olleet osuuskunnat irtaantuivat maanviljelijävaltaisesta SOK:sta ja perustivat oman keskusliittonsa.

Vasemmistolainen ”edistykselliseksi” itseään kutsunut E-liike toimi 1900-luvun loppuun vastavoimana ”puolueettomaksi” itsensä nimenneelle SOK:n porvarileirille. E-liikkeen lippulaivana seilasi helsinkiläinen osuusliike Elanto.

S-ryhmä kävi tasaväkistä vääntöä E-liikkeen kanssa päivittäistavarakaupassa 1980-luvulle saakka. Kiihkein osuuskauppaväki ei hakenut väärän leirin myymälästä edes tarjouskahvia.

Osuusliikkeiden historian ja tilienkin kirjat menivät vuonna 2004 sekaisin, kun Elanto fuusioitui Helsingin Osuuskaupan kanssa.

Syntynyt HOK-Elanto nousi S-ryhmän suurimmaksi osuuskaupaksi ja syksyllä 2019 otsikoihin, kun sen ex-kiinteistöjohtajaa epäiltiin lahjusten otosta. Syytteet kuitenkin kaatuivat käräjäoikeudessa.

Lahjusrikollisuutta yleisemmin osuuskauppaväen on epäilty vetävän kaksoisroolia kaavoituksessa.

ABC-huoltamoja tupsahteli 2000-luvun alussa kuin sieniä sateella pääkulkuväylien varsille. Autoilijoiden lisäksi ketju palvelee lähialueiden asiakaskuntaa myymälöillä.

Shellin ja Teboilin baareissa jupisseiden kaavoituskriitikoiden mielestä ABC-huoltamot päätyivät epäilyttävän hyville liikepaikoille.

Tutkimustieto ei kuitenkaan tue korruptioepäilyjä. Heli Huvinen ei löytänyt laajassa aineistoanalyysissään Easy as ABC? (2012) yhteyttä kuntapäättäjinä toimivien S-ryhmän luottamushenkilöiden ja kaavoituspäätösten välille.

Kytkösten historia on kuitenkin pitkä. SOK hamstrasi 1900-luvulla hallintoelimiinsä kärkipoliitikkoja, jotta nämä maan hallituksissa muistaisivat myös osuuskauppa-asian.

Roolien sekoittuminen alkoi jo vuonna 1901, kun osuustoiminnan isä Hannes Gebhard pääsi kirjoittamaan osuustoimintalakia. Harva pääsee säätelemään omaa toimintaansa.

2000-luvulla S-ryhmän ja poliitikkojen liitto on syventynyt. Esimerkiksi kevään 2017 kuntavaalien jälkeen HOK-Elannon edustajiston jäsenistä puolet toimi myös uusina kunnanvaltuutettuina.

Poliitikot valloittavat alueosuuskauppojen luottamustoimia ja S-ryhmän edustajat kansoittavat kunnanvaltuustoja ja eduskuntaa. Kytkökset ovat moniongelmaisia.

Osuustoiminta-aate on ollut valistusaate. Aluksi kansaa valistettiin Venäjän ja velaksi ostamisen vaaroista. Nykytoimijat taas valistavat kuluttajia omasta yhteiskuntavastuullisuudestaan.

Selaan S-ryhmän asiakaslehti Yhteishyvää. 115 vuoden ikäinen lehti yllyttää paria miljoonaa lukijaansa niin ympäristöystävällisyyteen kuin ostamaan koirille ienystävällisiä purutankoja. Yhteishyvä on kolahtanut viime keväästä lähtien aiempaa harvemmalle. Lehden automaattisesti saadakseen on pitänyt kuluttaa S-ryhmän liikkeissä noin sata euroa kuukaudessa.

Kuluttamisen sijaan säästäväisyys oli pitkään osuustoimintahyve. S-ryhmä palasikin vuonna 2019 juurilleen S-Pankin Säästäjä-mobiilipalvelulla, jolla voi esimerkiksi siirtää säästöön jokaisesta korttiostoksesta euron.

Se tosin on entisaikoihin verrattuna uutta, että digi-aikana säästäminen vaatii ensin kuluttamista. ”Haluamme tehdä säästämisestä uuden kansallisharrastuksen”, tiedotti S-Pankki keväällä 2019.

Uusi kansallisharrastus on vanhemmalle väelle tuttu juttu. Sota-aikana ryystettiin SOK:n Rio-sikuria kahvinkorvikkeena. Ylijäämämarkat talletettiin visusti sukanvarteen tai säästökassoihin, joiden korvaajaksi S-Pankki perustettiin vuonna 2007.

Vasta sotien ja jälleenrakennuksen jälkeen Suomi orientoitui varovaisesti kulutukseen. Viimeisten sotakorvausjunien lähtiessä Neuvostoliittoon kesällä 1952 SOK:n makeisjuna lähti kiertämään Suomea.

Samana vuonna ovensa avannut Helsingin Sokos ruuhkautui tavaroiden taikamaailman ihmettelijöistä.

Maaseudun alettua 1960-luvulla autioitumisensa SOK:n osuuskauppaväki virtasi kaupunkeihin Keskon ja Elannon myymälöihin.

Jäsenetutarjouksena jaetuilla Kulta Katriina -paketeilla saatiin torjuttua jäsenpakoa, mutta 1980-luvulla osuuskauppaväenkin oli pakko katsoa raakaa velkatotuutta silmiin.

Yli 400 osuuskauppojen myymäläautoa kiersi 1960-luvulla säännöllisesti eri puolilla maata.

Lieksan osuuskaupan Hattuvaaran myymälä 1980-luvulla.

Konkurssin partaalla keikkuvan SOK:n pääjohtajaksi pestattiin Juhani Pesonen. Jämerä johtaja oli luomassa vuonna 1985 yhä käytössä olevaa S-merkkiä ja ennen kaikkea sen käytölle tulevaisuutta paukuttamalla osuuskauppafuusioiden vasaraa.

– Juhani Pesonen itse asiassa pelasti kaupparyhmän, arvioi SOK:n satavuotishistorian kirjoittaja Timo Herranen.

Poliittisten ideologioiden ohella osuuskauppa-aatekin hälveni 1980-luvulla. Hinta- ja laatutietoisuuteen kasvaneet kuluttajat äänestivät jaloillaan, jos kaupan tarjonta ei miellyttänyt.

Taloudellisen pakon edessä osuustoiminta-aate onnistuttiin keksimään uudelleen pienoiskoossa.

SOK:n pääjohtaja vuorineuvos Juhani Pesonen työhuoneessaan 21. helmikuuta 1984. Pesosta sanotaan SOK:n pelastajaksi.

Näin vihreän kortin ensimmäistä kertaa syksyllä 1995. Opiskelijatoverini kehui saavansa etukortilla kaljasta kolmen markan alennuksen S-ryhmän lähiravintolasta.

Opiskelijat hinkuivat ”kalja-alennuskorttia”, ja perheelliset hinkuivat notkuvista ruokakärryistään ostobonuksia.

Osuustoiminta syntyi vastaamaan käytännön tarpeisiin. Viljelijöiden kannatti perustaa osuusmeijeri, ettei ylijäämämaito pilaantuisi heidän käsiinsä.

Uuden osuustoimintafilosofian ymmärsi myös tavallinen ostoslistan tavaaja ja tankkaajakin: asiakas oli myös omistaja, joka sai sitä enemmän bonuksia mitä enemmän osti S-ryhmän tai sen kumppaneiden tuotteita, banaaneista puheaikaan.

Bonusjärjestelmä toi kilpailuedun. Kauppa, hotelli-, ravintola- ja huoltamoketjusta toiseen liikkuvia kuluttajia sidottiin S-ryhmän kanta-asiakkaiksi asiakasomistajaeduilla ja jopa 5 prosentin bonuksilla.

S-kanava mainostaa maksimibonuksen kertyvän ”jo 900 euron kuukausiostoksilla” ja vaativan ”vain ostostesi johdonmukaista keskittämistä”.

Moni onkin jäänyt keskittämiseen koukkuun kuin peliongelmainen rahaa ahmiviin kolikkoautomaatteihin S-marketin aulassa. ABC:llä tankataan bonuksia, vaikka viereisellä kylmäasemalla olisi halvempaa.

Asiakasomistajien määrä nousi vuosina 1995–2019 lähes kahdella miljoonalla nykyiseen noin 2,4 miljoonaan asiakasomistajaan, joiden kulutusmieltymykset tallentuvat pelottavan tarkasti.

Hannes Gebhard vastusti 1900-luvun alussa osuuskauppojen perustamista maaseudulle, etteivät ihmiset törsäisi rahojaan. S-ryhmän ideologia on melko lailla päinvastainen.

Digiaikana säästäminen vaatii ensin kuluttamista. S-kortti taltioi ostokset ja bonukset.

