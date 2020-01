Ay-pomo löi pöytään tylyn listan ja vastapuoli hurjistui: ”Väite on posketon!”

”Pakko kysyä, että minne menet, Teollisuusliitto”, Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kuvailee tuntemuksiaan Taloussanomille.

6 000 työntekijää kattava mekaanisen metsäteollisuuden lakkodraama purkautui keskiviikkona Twitterissä, kun Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén nimitti Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtosen julkaisemaa kuvaa ”propagandaksi”.

– Osataan vain lakkoilla, uhkailla tavallisia töihin haluavia ihmisiä ja levitellä tuunattuja neuvottelupapereita julkisuudessa. Voi aikoja, voi tapoja, työmarkkinajohtaja päivittelee vastineessaan.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Lehtosen julkaisemassa kuvassa Metsäteollisuuden vihjaillaan kaavailevan työntekijöiden tuloihin jopa 20% leikkauksia. Lisäksi neuvotteluissa on kuvan mukaan esitetty muun muassa työntekijöiden palkallisen sairausajan lyhentämistä kolmanneksella ja sunnuntailisän pienentämistä.

Teollisuusliiton kiistaa herättänyt lakkoilmoitus levisi laajasti sosiaalisessa mediassa torstain

”Väite kahdestakymmenestä prosentista aivan posketon”

Taloussanomien tavoittama työmarkkinajohtaja luonnehtii Teollisuusliiton toimintaa ennenkuulumattomaksi.

– Kuva ei ensinnäkään pidä paikkaansa. Esitystemme välitön kustannusvaikutus työntekijöiden ansiotasoon on puolen prosentin luokkaa, ja pitkällä aikavälillä kaksi. Tähän ei olla myöskään laskettu palkankorotuksia. Väite kahdestakymmenestä prosentista on aivan posketon, Hollmén sanoo.

Hollmén kiistää, että lakkosota olisi saanut kipinänsä työnantajien esityksistä. Työmarkkinajohtajan mukaan liitto pyrkii ajamaan lakkoilulla läpi omia tavoitteitaan. Taustalla on osapuolten välillä puhjennut eripura kiky-tuntien poistamisesta.

– Niiden vuoksi Teollisuusliitto on valmis seisottamaan koko teollisuutta kolme viikkoa ja aiheuttamaan omalle jäsenistölleen mittavat ansionmenetykset ja lomaleikkaukset.

Muiden kuvassa esiintyvien väitteiden totuudenmukaisuutta Hollmén ei suostu tässä vaiheessa kommentoimaan. Tekstin muotoilua hän kertoo pitävänsä kuitenkin arveluttavana. Esityksiä on työmarkkinajohtajan mukaan muokattu harhaanjohtavasti.

Lakkovahteja UPM Raflatacin tehtaalla Tampereella maanantaina 27. tammikuuta.

”Metsäteollisuus keksinyt mitään muuta”

Teollisuusliiton Lehtonen torjuu jyrkästi Hollménin väitteen, että Twitterissä julkaistu kuva olisi propagandistinen. Varapuheenjohtajan mukaan kuvassa esiintyy sama lista, jonka Metsäteollisuus luovutti liitolle tiistaina. 20 prosentin ansiovähennykset eivät koske Lehtosen mukaan kaikkia työntekijöitä vaan kyseessä on liiton laskema mediaani.

– Samanaikaisesti joidenkin ansiovähennykset ovat laskemien mukaan yli 20 prosenttia. Tämä johtuu kikystä ja vaihtelee sen mukaan, tekeekö työntekijä esimerkiksi kolmivuorotyötä vai keskeytyvää kolmivuorotyötä. Asiaan vaikuttaa myös se, onko työntekijä sairastunut vuoden aikana.

Hollménin arviot puolen tai kahden prosentin ansiovähennyksistä saavat Lehtoselta samanlaisen täystyrmäyksen kuin Teollisuusliiton luvut Metsäteollisuudessa.

– Jos Metsäteollisuus väittää laskelmiamme valheellisiksi, he varmasti osaavat oikaista ne. Luulenpa, etteivät he sitä kykene tekemään. Metsäteollisuus ei vain keksinyt mitään muuta, ja nyt he nimittävät laskelmia propagandaksi.

”Hyvin harmillista, että Teollisuusliitto alentuu tällaiseen”

Hollménin mukaan perjantaina jatkuvat neuvottelut alkavat keskustelulla pelisäännöistä.

– Työmarkkinapelisääntöihin ja hyviin tapoihin ei todellakaan kuulu, että vastapuolen tavoitteita levitellään julkisuudessa. Eihän työnantajapuolikaan vuoda julkisuuteen ammattiliittojen neuvotteluesityksiä. Nämä ovat asioita, jotka on käyty läpi sovittelussa. On hyvin harmillista, että Teollisuusliitto alentuu tällaiseen.

Lehtonen perustelee Teollisuusliiton ratkaisua Metsäteollisuuden julkisuudessa levittämällä väärällä tiedolla, joka liiton oli pakko oikaista. Ennen virheellisen tiedon levittämistä Metsäteollisuus väisteli ja vaikeutti varapuheenjohtajan mukaan tahallisesti neuvotteluja.

– Neuvotteluaikoja ei tahtonut löytyä kuin ehkä yksi viikolle, jos sitäkään. Sitten he alkoivat julkisuudessa kiistää, että heillä on tällaisia tavoitteita.

Työmarkkinajohtajan mukaan Twitter-kuvassa on kyse julkisuustempauksesta, jonka tarkoituksena on vetää huomio pois lakkohankkeen rakoilevasta kannatuksesta jäsenistön keskuudessa. Esimerkkinä Hollmén mainitsee lakkoa noudattamattomiin työntekijöihin kohdistuneen uhkailun. Rikkurointia on lakon aikana esiintynyt esimerkiksi Heinolan Versowoodin liimapalkkitehtaalla sekä Junnikkalan sahalla Oulussa ja Kalajoella.