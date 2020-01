Kunnat aikovat lyödä rahoiksi yksityistämällä vesihuoltoa. Vaarana on, että lopulta asiakas kärsii, kirjoittaa Ilta-Sanomien ja Taloussanomien toimituspäällikkö Panu Karhunen.

Suurin huomio kohdistuu nyt Jyväskylään. Kaupunki suunnittelee kunnallisen vesihuollon osittaista yksityistämistä. Helsingin Sanomien mukaan myös Ähtärissä valmistellaan vesihuollon myymistä ja Lahdessa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja.

Toimiva vesihuolto on yksi infrastruktuurin kulmakivistä. Se vaikuttaa jokaisen suomalaisen arkeen joka ikinen päivä. Yksityistämissuunnitelmista on noussut ymmärrettävästi metakka, sillä tähän asti vesilaitoksia ovat pyörittäneet kunnat tai asiakkaiden omistamat osuuskunnat.

Jyväskylän kaupungin viskaalit pyrkivät tyynnyttelemään kohua. He vetoavat siihen, että energiayhtiö Alvasta myydään 30–40 prosenttia, jolloin enemmistöosuus pysyy kaupungilla. Näin kaupunki saa edelleen päättää esimerkiksi veden hinnoittelusta.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto vannoi Taloussanomissa, ettei kaupunki tule luopumaan enemmistöstä ainakaan hänen kaudellaan. Hyvä näin, mutta miten käy, kun seuraavat poliitikot pääsevät valtaan?

Muualle myytyä pikkusormea ei enää takaisin saa – ainakaan halvalla. Vaarana on, että pian saattaa lähteä koko käsi.

Vesihuoltoon erikoistunut tekniikan tohtori Pekka Pietilä muistutti Helsingin Sanomissa, että vähemmistöosakas ei tule yhtiöön hyväntahtoisuuttaan vaan siksi, että se näkee mahdollisuuden tehdä voittoa.

– Silloin kysymys kuuluu, miksi kunnan kannattaa antaa yksityisen viedä voitto eikä ottaa sitä itselleen? Pietilä kysyi.

Yrityksen ensisijaisena tehtävänä ei ole hyväntekeväisyys vaan voiton tuottaminen omistajilleen. Vesibisneksessä tulosta syntyy näppärästi muun muassa vesimaksuja korottamalla. Miksi jokin yritys ostaisi osuuden vesiyhtiöstä, jos se joutuisi vain istumaan tuppisuuna enemmistöomistajan rinnalla ja tekemään niin kuin isäntä määrää?

Vesibisneksessä rahahanojen avaaminen on helppoa, sillä kilpailijoita ei ole. Kärsijänä on asiakas, jolla ei ole varaa valita. Jos vesimaksut tuntuvat liian korkeilta, asiakas ei voi vaihtaa vesiyhtiötä. Luonnollisessa monopolissa kilpailijat pysyvät poissa korkeiden aloituskustannusten takia: kynnys lähteä rakentamaan uutta vesijohtoverkostoa vanhan rinnalle on liian suuri.

Varovainen pitää olla, muuten palavat näpit. Valtionyhtiö Fortum myi sähkönsiirtoverkkonsa 2014. Syntyi Caruna, jonka suurimpina omistajina ovat australialainen pääomasijoitusyhtiö First State Investments ja kanadalainen eläkerahasto OMERS.

Suomalaiset ovat saaneet seurata vierestä, kun sähkön siirtohinnat nousevat. Asiakkaan ainoa keino päästä eroon siirtoyhtiöstä on pimentää mökkinsä. Reiluuden nimissä on sanottava, että muutkin sähköyhtiöt ovat korottaneet viime vuosina maksujaan.

Jyväskylän vesihuoltosuunnitelmista on noussut metakka.

Sähköyhtiöt ovat vedonneet siihen, että ne joutuvat polttamaan rahaa, jotta sähköverkko saadaan lain edellyttämälle tasolle. Selitys ei kuitenkaan lohduta mökkeilijää, jonka 85 euron sähkölaskusta 73 euroa koostuu siirtomaksusta.

Carunan tarina on noussut esiin Jyväskylän vesikeskustelussa. Sähkönsiirto on samanlainen luonnollinen monopoli kuin vesihuoltokin: asiakkaalla ei ole valinnanvaraa.

Kaupunginjohtaja Koivisto on tyrmännyt vesisuunnitelmien rinnastuksen Carunaan. Hän ilmoitti Taloussanomille, ettei tarkoitus ole yksityistää vesihuoltoon liittyvää ”monopoliluonteista omistusta”.

Suomen kunnissa pohditaan nyt vesihuollon yksityistämistä, mutta maailmalla on jo vuosia uitu vastavirtaan.

Esimerkiksi Pariisissa ja Berliinissä on luovuttu vesihuollon yksityisestä omistuksesta. Julkista omistusta ajava ajatushautomo Transnational Institute julkaisi pari vuotta sitten raportin, jonka mukaan 180 kaupunkia tai paikkakuntaa palautti vesihuollon yksityisestä julkiseksi vuosina 2000–2014. Instituutin mukaan yksityiset yritykset eivät olleet investoineet riittävästi infrastruktuuriin, vesimaksut olivat nousseet ja ympäristövahinkoja sattunut.

Englannissa ja Walesissa vesihuolto yksityistettiin Margaret Thatcherin hallinnon aikaan 1989. Keskustelu vesihuollosta käy saarivaltakunnassa kuumana – moni haluaisi siirtää vesihuollon julkiseen omistukseen.

Yksityinen omistus tulee kalliiksi. Greenwichin yliopiston laskelman mukaan säästöä kertyisi jopa 2,5 miljardia puntaa (n. 3 miljardia euroa) vuodessa, jos vesilaitokset palautettaisiin julkiseen omistukseen. Jokainen kotitalous pulittaa nyt 113 puntaa (133 euroa) ylimääräistä vuodessa.

Brittejä korpeaa, kun vedestä käärittyjä voittoja pumpataan ulkomaille. Esimerkiksi Britannian suurimman vesiyhtiön Thames Waterin omistajina on ulkomaisia eläkerahastoja ja pääomasijoittajia. Suurimpana omistajana on kanadalainen eläkerahasto OMERS (joka muuten omistaa myös Carunasta 40 prosenttia). Joitakin vesiyhtiöitä on syytetty julkisuudessa siitä, että ne pyrkivät maksimoimaan voittonsa aggressiivisella verosuunnittelulla ja veroparatiisien käytöllä.

Samaan aikaan vuotava vesijohtoverkosto huutaa korjausta. On laskettu, että Thames Waterin investointitahdilla Lontoon vesiputket saadaan uusittua runsaan 350 vuoden päästä.

Viime vuonna vesilaitoksia valvova viranomainen päätti kiristää ruuvia. Se vaatii vesiyhtiöitä laskemaan hintojaan ja sijoittamaan jättisummia infrastruktuuriin.

Suomessa monen kunnan talous on kuralla. Toivoa sopii, että ne eivät kuitenkaan hätäillen tee hölmöjä päätöksiä, jotka voivat kaduttaa myöhemmin.

Jyväskylässä suunnitelmia ei tosin perustella rahapulalla. HS:n mukaan kaupunki vain haluaa tehdä monialaisesta energiayhtiöstä Alvasta ”ajan haasteisiin vastaavan supertoimijan”.

Kuulostaa tosi hienolta.

Lue lisää: Jyväskylä kohauttaa: aikoo yksityistää osan vesihuollostaan – asiantuntija: ”On riski leikkiä monopolilla!”