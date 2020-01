Nämä lakot ja työsulut ovat nyt päällä – katso, mitkä uhkaavat alkaa

Tammikuun loppupuoli on antanut viitteitä lakkokevään jatkumisesta. Uudesta viikon mittaisesta lakosta ilmoitti Ammattiliitto Pro.

Työmarkkinavääntö käy parhaillaan kuumana monella alalla. Kun työehtosopimukset päättyvät ja aloilla on käynnissä sopimukseton tila, työriidat kasautuvat entisestään.

Erityistä kitkaa aiheuttavat kilpailukykysopimuksessa neljä vuotta sitten sovitut 24 ilman korvausta tehtävät kiky-tunnit.

Kaikki tammikuussa tähän asti käydyt neuvottelut ovat nähtävissä valtakunnansovittelijan työlistasta.

Paperiliitto kahden viikon lakkoon maanantaina, lakko laajenee vielä viikolla

Paperiliiton lakko alkoi maanantaiaamuna. Lakon piiriin kuuluu Paperiliiton mukaan noin 9 000 liiton jäsentä.

Lakon on tarkoitus kestää kaksi viikkoa ja laajentua vielä viikolla 10. helmikuuta alkaen.

Liitto ilmoitti sunnuntaina laajentavansa lakkoa kolmannelle viikolle, jos työehtosopimusneuvotteluissa ei synny ratkaisua. Lakon on tarkoitus päättyä 17. helmikuuta. Lakon piiriin kuuluu useita eri toimipisteitä muun muassa Metsä Boardista, Stora Ensosta ja UPM:stä.

Työtaistelutoimet päättyvät ilmoitettua aiemmin, jos osapuolten välille saadaan sopu, liitto kertoi sivuillaan.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kommentoi kiky-kysymystä aiemmin tammikuussa.

– Kilpailukykysopimus sovittiin väliaikaisesti tämän maan taloudellisen tilanteen parantamiseksi, hän totesi tuolloin.

Teollisuusliitto aloitti kolmen viikon lakon mekaanisessa metsäteollisuudessa

Työntekijäjärjestö Teollisuusliiton julistama kolmen viikon lakko alkoi mekaanisessa metsäteollisuudessa samaan aikaan Paperiliiton lakon kanssa maanantaiaamuna.

Mekaanisen metsäteollisuuden puolella sahoja ja vaneritehtaita koskevan lakon piirissä on yli 6 000 työntekijää.

– On aiemmin sanottukin, että meidän metsäteollisuuden tilanne on kiinni siitä, miten paperiteollisuuden riita ratkeaa ja milloin. Uskon toistaiseksi siihen, että kun paperiteollisuuden työriita ratkeaa, silloin on edellytykset mekaanisen metsäteollisuuden työtaistelutoimien ja neuvottelutulosten löytymiseen, Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen kertoi IS:lle tiistaina.

Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus jatkavat neuvotteluja perjantaina.

Metsäteollisuus: Työsulku alkaa 10. helmikuuta

Työnantajaliitto Metsäteollisuus ilmoitti sunnuntaina helmikuussa alkavasta kolmen vuorokauden työsulusta paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa. Työsulun on määrä alkaa 10. helmikuuta ja se järjestetään 12 tuotantolaitoksessa.

Metsäteollisuus kertoi pidentävänsä neljällä vuorokaudella Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäseniin kohdistuvaa työsulkua. Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen aiemmin ilmoitettu työsulku pitenee näiden liittojen osalta seitsemään vuorokauteen.

Sen aikana ammattiliittojen jäseniä ei päästetä työpaikoille eikä heille makseta palkkaa. Lomapäiviä tai muita työsuhde-etuja ei kerry. Liittoon kuulumattomien palkkaa tai etuja työsulku ei sitä vastoin leikkaa, vaikka tuotanto seisoisikin.

Työsulun piiriin kuuluu muun muassa Metsä Fibren, Storan Enson ja UPM:n tehtaita.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kertoo tiedotteessa, että työsuluilla yritetään saada liikkeelle neuvotteluja kaikkien lakkoilevien ammattiliittojen kanssa.

– On valitettavaa, että ammattiliitoista ei nyt löydy vastuunkantajaa eikä sopimuksia synny. Kilpailukyvyn vaaliminen on myös työntekijän etu, Hollmén kritisoi.

Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäsenten työsulku 10.–16. helmikuuta.

Ammattiliitto Pro aloitti kahden viikon työnseisauksen maanantaina erikseen nimetyissä yrityksissä paperiteollisuudessa.

Teknologiateollisuuden, kemian alan sekä lasikeraamisen- ja kumiteollisuuden yrityskohtaiset työnseisaukset siirtyivät Pron mukaan alkamaan 10. helmikuuta. Energia-alan viikon työnseisaus alkaa erikseen nimetyissä yrityksissä 15. helmikuuta.

Ammattiliitto Pro ilmoitti iltapäivällä aloittavansa uuden lakon torstaina 13. helmikuuta. Lakon on määrä kestää yhden viikon ajan, 19. helmikuuta saakka. Pron tiedotteessa sanotaan, että lakkopäätöksen taustalla on Metsäteollisuuden laajentama työsulku.

Ammattiliitto Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan Metsäteollisuuden päätös pidentää työsulkua heikentää liittojen neuvotteluilmapiiriä.

– Edellytämme, että Metsäteollisuus ry ryhtyy hakemaan aktiivisesti Pron kanssa ratkaisua yhä laajenevaan työriitaan, Malinen sanoo tiedotteessa.

Lakon piiriin kuuluvat kaikki Pron ja Metsäteollisuus ry:n välisen toimihenkilösopimuksen soveltamisalan työtehtävät lukuun ottamatta KotkaMills Oy:tä ja Tervakoski Oy:tä, joissa ei Pron mukaan ole kiky-tunteja käytössä.