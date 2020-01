Yhteisöpalvelu Facebookin tulos nousi 7,3 miljardiin dollariin – myös käyttäjämäärät nousussa

Osakkeiden arvo kääntyi tulosjulkistuksen jälkeen laskuun.

Yhteisöpalvelu Facebookin viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen voitto nousi 7,3 miljardiin dollariin. Liikevaihto nousi vuotta aiemmasta 25 prosenttia 21 miljardiin dollariin.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan sekä palvelun käyttäjämäärä että liiketoiminta kasvoivat. Facebookin mukaan sillä on nyt 2,5 miljardia kuukausittaista käyttäjää. Kun mukaan lasketaan Facebookin omistamat kuvapalvelu Instagram sekä viestipalvelut Messenger ja Whatsapp, kuukausittaisten käyttäjien määrä on 2,89 miljardia. Luvuissa on nousua vuoden takaiseen 8–9 prosenttia.

– Meillä oli hyvä vuosineljännes ja vahva lopetus vuodelle, Zuckerberg totesi tiedotteessa.

Viime vuonna Facebookin toisen vuosineljänneksen tulos romahti yhtiölle määrätyn jättisakon takia. Facebook sopi maksavansa Yhdysvalloissa viiden miljardin dollarin eli noin 4,5 miljardin euron sakon käyttäjien yksityisyyden loukkaamisesta.

Markkinoilla yhtiön uutisiin kuitenkin petyttiin. Tulosjulkistuksen jälkeen Facebookin osakkeiden arvo putosi jälkimarkkinoilla. Pian julkistuksen jälkeen osakkeen arvo laski yli kuusi prosenttia.

Facebook perustettiin vuonna 2004 ja siitä on kasvanut maailman johtava sosiaalisen median palvelu.