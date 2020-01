Britannia lähtee EU:sta lauantaina – tässä talossa kello nakuttaa tunteja brexitiin: ”Se on demokratiaa”

Tom Dodd on toiminut Britannian Suomen-suurlähettiläänä vuodesta 2018.

Iso-Britannia eroaa Euroopan unionista lauantaina. Britannian suurlähettiläs Tom Dodd ei näe tilannetta toivottomana.

Britannian Suomen-suurlähettiläs Tom Dodd ei muista tarkalleen missä oli, kun tieto Iso-Britannian EU-kansanäänestyksestä varmistui.

Kansanäänestyksestä ilmoitti Iso-Britannian silloinen pääministeri David Cameron. Hän lupasi kuuluisassa ”Bloomberg-puheessaan” 23. tammikuuta 2013 ensin neuvottelevansa Iso-Britannian asemasta EU:ssa ja järjestävänsä sitten tarvittaessa EU-kansanäänestyksen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Päätös ei ollut päähänpisto tai hetkellisen poliittisen paineen alla tehty. Euroskeptismiä esiintyi Britanniassa jo ennen maan päätöstä liittyä EU:ta edeltäneen EEC:n jäseneksi vuonna 1973.

Kansanäänestys järjestettiin kolme vuotta Cameronin puheen jälkeen. Mielipidekyselyissä arvioitiin, että äänestyksestä tulee tiukka. 23. kesäkuuta 2016 kansa äänesti: 52 prosenttia valitsi eroamisen, 48 prosenttia jäämisen. Äänestysprosentti oli 72,2.

Kansanäänestyksen jälkeisenä päivänä Euroopan unioniin jäämistä kannattanut Cameron erosi pääministerin paikalta. Hän kuitenkin painotti jo ennen äänestystä, että kansanäänestyksen tulosta ei voi ohittaa.

Tässä on myös Doddin mukaan koko brexitin ydin: kansa äänesti eroamisen puolesta.

– Kansanäänestys on kansanäänestys. Brittiläiset äänestivät sen puolesta, että Britannian tulee erota EU:sta. Se on demokratiaa.

– Esimerkiksi Suomessa taas pidettiin kansanäänestys unioniin liittymisestä, suurlähettiläs muistuttaa.

Suomen ja Britannian yhteistyö jatkuu

Useamman vuoden soutamisen ja huopaamisen jälkeen Britannian EU-ero vihdoin tapahtuu perjantain ja lauantain välisenä yönä tällä viikolla.

Dodd on toiminut Britannian Suomen-suurlähettiläänä vuodesta 2018. Hänen mukaansa Suomessa brexitiä on käsitelty pääosin hyvin yksipuolisesti.

– Mielestäni Suomessa brexitiä kuvataan usein negatiiviseksi kehitykseksi. Iso-Britannian hallitus ei näe asiaa samalla tavalla.

– Hallitus kokee, että EU-ero on Britannialle oikea suunta.

Dodd uskoo, että syy eriäviin näkemyksiin johtuu siitä, että Suomessa suhtaudutaan unioniin yleisesti myötämielisemmin kuin Iso-Britanniassa. Maat tarkastelevat EU:ta ja siten myös koko tilannetta erilaisista näkökulmista.

Viimeisimmässä Eurobarometrin mittauksessa Suomen EU-jäsenyyttä kannatti 69 prosenttia ja vastusti vain 8 prosenttia. Briteistä EU-jäsenyyttä piti hyvänä asiana 42 prosenttia vastanneista. 24 prosenttia taas piti Iso-Britannian EU-jäsenyyttä huonona asiana.

Suomen ja Iso-Britannian suhteet vahvistettiin 6.5.1919, kun tässä Britanniasta saapuneessa kirjeessä ilmoitettiin Britannian tunnustavan Suomen itsenäisenä valtiona. Diplomaattisuhteet maiden välille solmittiin jo 28.3.1918.

Vaikka Suomi ja suomalaiset vaikuttavat Doddin mukaan olevan harmissaan Britannian lähdöstä, on mailla hänen mukaansa myös paljon yhteistä. Suurlähettiläs kuvaa Suomea ja Britanniaa samanmielisiksi, like-minded.

Suurlähettilään mukaan maat jakavat useissa kysymyksissä saman ajatusmallin. Molemmille ihmisoikeudet, vapaakaupan edistäminen, moninaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä. Yhteistyötä tehdään myös koulutuksen, tieteen ja puolustuksen parissa, usein myös EU:n ulkopuolella.

– Suhteemme alku Suomen kanssa ajoittuu tuhannen vuoden taakse ja meillä on ollut toimivat diplomaattisuhteetkin jo yli sadan vuoden ajan. Suhteidemme aikana Iso-Britannia oli useita vuosia EEC:n jäsen ennen kuin Suomi edes liittyi osaksi sitä. Lisäksi me olemme NATO:n jäsenmaa, mutta Suomi ei.

– EU on meille siis vain yksi yhteistyökanava muiden joukossa ja brexit vain yksi sattuma jo vuosia jatkuneessa yhteistyössä.

Britannia tarvitsee uusia kauppasopimuksia

Dodd perustelee EU-eroa sillä, että pian Iso-Britannialla on hänen mukaansa paremmat mahdollisuudet solmia läheisempiä suhteita myös Euroopan ulkopuoliseen maailmaan. Neuvottelut tulevat tuskin olemaan helppoja.

Erityisesti kehittyvät alueet, kuten Aasia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat kiinnostavia kauppakumppaneita Britannialle, suurlähettiläs kertoo.

Tärkeintä olisi kuitenkin solmia nopeasti kattava vapaakauppasopimus EU:n kanssa. Doddin mukaan brittihallitus uskoo, että se on mahdollista.

– On selvää, että Britannia haluaa suomalaisia edelleen töihin, ja että erityisesti korkeakoulutetulle työvoimalle on tarvetta, suurlähettiläs vakuuttaa.

– Tavallisesti ennen vapaakauppasopimuksen solmimista täytyy tuoda kaksi erilaista näkemystä yhteen. Iso-Britannia ja EU ovat kuitenkin jo valmiiksi hyvin lähellä toisiaan. Tästä syystä hallitus uskoo, että kattava vapaakauppasopimus EU:n kanssa on mahdollista solmia vuoden loppuun mennessä.

EU:n lisäksi Britannia suuntaa katsettaan Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Hallituksen tavoitteena on edetä kaikissa neuvotteluissa mahdollisimman nopeasti. Doddin mukaan se on mahdollista, kun päätöksiin ei enää tarvita koko EU-koneiston hyväksyntää.

Hän käyttää esimerkkinä EU:n viime kesäkuussa solmimaa vapaakauppasopimusta Etelä-Amerikan Mercosur-maiden kanssa. Sopimuksesta neuvoteltiin yli 20 vuoden ajan.

Vaikka neuvotteluissa voidaan ehkä edetä nopeammin kuin osana EU:ta, on Britannialla yksittäisenä valtiona epäilemättä kuitenkin vähemmän valtaa sanella sopimuksen ehtoja.

Dodd kertoo, että brittihallitus aikoo tiedottaa suunnitelmistaan tulevien viikkojen aikana.

Vapaakauppasopimusten lisäksi Britannia aikoo uudistaa ainakin maatalous-, kalastus- ja maahanmuuttopolitiikkaansa.

Työ- ja opiskelumahdollisuudet vielä epäselviä

Vaikka suurlähettiläs puhuu rauhoittavaan sävyyn brexitin vaikutuksista, ovat monet käytännönkin asiat vielä epävarmoja. Suurlähetystöön on tullut paljon huolestuneitakin yhteydenottoja esimerkiksi Suomessa asuvilta briteiltä.

Iso-Britanniassa asuvat yli 20 000 suomalaista ja Suomessa asuvat noin 5 500 brittiä voivat jatkaa oleskeluaan tekemällä EU-rekisteröitymisen määräaikaan mennessä.

Parhaillaan Britanniassa opiskelevat ja opintonsa tulevana syksynä aloittavat EU-kansalaiset ovat oikeutettuja opiskelupaikkoihinsa ja maksavat opinnoistaan nykyisenkorkuisia lukukausimaksuja. Britanniaan voi jatkossakin myös lähteä reissulle ilman viisumia.

Suurlähettiläs puhuu brexitistä rauhoittavasti, vaikka moni asia on vielä epävarmaa.

Epäselvää on esimerkiksi se, että millaiset mahdollisuudet EU-kansalaisilla on tämän vuoden jälkeen tehdä töitä tai opiskella eronjälkeisessä Britanniassa. Päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.

Doddin mukaan brittihallitus toivoo, että vuosia Britanniassa asuneet EU-kansalaiset rekisteröityvät EU-kansalaisiksi määräaikaan mennessä ja jatkavat oleskeluaan Britanniassa.

Suurlähetystössä ei juhlallisuuksia

Dodd vakuuttaa, että erosta huolimatta Britannia toivoo EU:lle kaikkea hyvää.

– Tietenkin haluamme EU:n menestyvän, sillä on todella tärkeää, että naapuri on vauras ja vakaa. EU:lla, kuten Britanniallakin, on kuitenkin sisäisiä ongelmia, jotka sen täytyy selvittää.

Britannia ei Doddin mukaan aio lopettaa työtään esimerkiksi ihmisoikeuksien tai vapaakaupan hyväksi. Se aikoo vain toimia hieman eri tavalla.

– Se, millaiseen lopputulokseen tässä prosessissa päästään, on vielä kysymysmerkki, hän arvioi eroprosessia.

Britannian suurlähetystö sijaitsee Helsingin Kaivopuistossa esimerkiksi Ranskan ja Yhdysvaltojen suurlähetystöjen naapurissa.

Britannian pääkaupungissa Lontoossa EU-eroa juhlistetaan esimerkiksi pääministerin virka-asunnon seinille heijastettavalla lähtölaskentakellolla.

Helsingin Kaivopuiston liepeillä sijaitsevassa Suomen-suurlähetystössä ei perjantaina järjestetä erityisiä juhlallisuuksia eron kunniaksi. Edes tavallista juhlallisempaa EU-lipun laskua salosta ei aiota järjestää.

– Laskemme EU-lipun salosta joka päivä, suurlähettiläs hymähtää.

Perjantaina kuitenkin viimeistä kertaa.