Teollisuusliitto jyrähtää lakkorikkureille: ”Perästä kuuluu”

Teollisuusliiton lakko ei pidä monilla tehtailla.

Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen on ottanut julkisuudessa tiukan linjan lakkorikkureita kohtaan. Osa liiton julistaman kolmiviikkoisen lakon piiriin kuuluvista tehtaista pyörii, sillä työntekijät ovat päättäneet olla välittämättä päällä olevasta lakosta.

– Me tehdään omat harkintamme ja perästä kuuluu, Alapartanen toteaa Ilta-Sanomille.

Rattaat pyörivät muun muassa Keitele Groupin kaikilla tehtailla ja Heinolassa Versowoodin liimapalkkitehtaalla sekä Junnikkalan sahalla Oulaisissa ja Kalajoella.

– Heidän osaltaan harkitaan laajempiakin toimia – meillä riittää keinoja yritystoiminnan hankaloittamiseen, Alapartanen kommentoi asiaa Iltalehdelle.

Alapartasen mukaan keinoina Teollisuusliitolla on erilaiset osto- ja hakusaarrot ja ”muut tukitoimet”. Yksittäisten työntekijöiden kannalta leimautuminen rikkuriksi voi olla merkittävä, ”elinikäinen leima”.

Versowoodin liimapalkkitehtaalla lakosta huolimatta työskentelevä Ida Seppälä kertoo Iltalehdelle, että häntä on Facebookissa kutsuttu muun muassa ”yhteiskunnan loiseksi” sekä asioista tietämättömäksi rikkuriksi.

– Minua on uhattu myös sillä, että en tule koskaan saamaan mistään yrityksestä töitä, jos lähden Versowoodista, koska olen rikkuri, hän kertoi.

Ilta-Sanomille Seppälä kommentoi aiemmin, että hänelle oli liikaa, kun lakkon kestoa jatkettiin viikolla kolmeen viikkoon.

– Se oli ratkaiseva tekijä. Ei riitä varat sellaiseen lakkoiluun. Työntekijät tässä kärsii eniten, Seppälä sanoi.

– Kyllä täällä painetaan työtä kolmessa vuorossa. Lakkoon jäi muutama, pari henkilöä, hän kertoi.

Työehtosopimusneuvotteluiden keskiössä on kysymys kiky-tunneista. Alapartanen uskoo, että edellytykset mekaanisen metsäteollisuuden kiistan ratkeamiseen täyttyvät, kunhan Paperiliitto saa työriitansa ratkaistua. Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus jatkavat neuvottelujaan perjantaiaamuna valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan kanssa.

Teollisuusliiton mekaanisen metsäteollisuuden lakon piiriin kuuluu yli 6 000 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla.

– Mietimme totta kai kokonaistilannetta, Alapartanen sanoo kieli keskellä suuta Ilta-Sanomille.

– Keskustelu on saanut aika kovat mittasuhteet. Siinä on asiat sanottu niin kuin on sanottu. Ei niissä ole mitään tarvetta muiksi niitä asioita muuttaa kuin totuus tässä tilanteessa on.