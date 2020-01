Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus jatkavat neuvotteluja perjantaina

Juuri nyt

Mekaanisen metsäteollisuuden lakon ratkaisu on kytköksissä paperialan neuvotteluihin Teollisuusliiton Jyrki Alapartasen mukaan.

”Viimein myös työnantajaosapuolelta saatiin täsmennetyt esitykset”, Teollisuusliiton Jyrki Alapartanen kuvailee toiveikkaana tiistain neuvotteluja.

Työntekijäjärjestö Teollisuusliiton ja työnantajaliitto Metsäteollisuuden neuvottelut etenivät tiistaina valtakunnansovittelijan toimistolla, kun Metsäteollisuus iski vaatimuksensa pöytään, kertoo Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen.

– Viimein myös työnantajaosapuolelta saatiin täsmennetyt esitykset, hän toteaa.

– Tietenkin julkisuudessa on ollut olemassa noin-tieto heidän tavoitteistaan. Ne ovat nyt esityksinä realisoituneet.

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta jatkuvat perjantaiaamuna kello 9.

– Silloin pyritään hakemaan ratkaisua, niin että päästäisiin näistä työtaistelutoimista ja saataisiin sopu aikaiseksi, Alapartanen kertoo.

Teollisuusliiton julistama kolmen viikon lakko alkoi maanantaiaamuna mekaanisessa metsäteollisuudessa. Samaan aikaan lakon aloitti myös Paperiliitto.

Mekaanisen metsäteollisuuden osalta lakon piirissä muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla on yli 6 000 työntekijää ja paperiteollisuuden puolella 9 000 työntekijää.

– On aiemmin sanottukin, että meidän metsäteollisuuden tilanne on kiinni siitä, miten paperiteollisuuden riita ratkeaa ja milloin. Uskon toistaiseksi siihen, että kun paperiteollisuuden työriita ratkeaa, silloin on edellytykset mekaanisen metsäteollisuuden työtaistelutoimien ja neuvottelutulosten löytymiseen, Alapartanen toteaa.

Lakon keskiössä on kysymys kiky-tunneista: jätetäänkö vuonna 2016 sovitut 24 kiky-tuntia tuleviin työehtosopimuksiin vaiko ei?

– Kilpailukykysopimus sovittiin väliaikaisesti tämän maan taloudellisen tilanteen parantamiseksi, totesi Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kiky-tunneista aikaisemmin tammikuussa.

Työnantajapuolen mielestä kiky-tunnit ovat metsäteollisuuden kilpailukyvylle välttämättömiä.

– Metsäteollisuus ry on valmis hakemaan ratkaisua myös Teollisuusliiton kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla. Neuvottelutulos syntyy vasta, kun saamme sovittua kustannuskilpailukykyä parantavista työehdoista, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen kommentoi tilannetta järjestön tiedotteessa sunnuntaina.