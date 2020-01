Britannian EU-ero on parin päivän kuluttua totta. Kukaan ei silti tiedä, mitä se tarkoittaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Britannian konservatiivipuolue ja sen johtoon jo aiemmin noussut pääministeri Boris Johnson voittivat viime syksyn parlamenttivaalit iskulauseella Get Brexit done! (Pankaamme brexit toteen!).

Brexit-hetki eli Britannian EU-eron hetki koittaa, kun tämän viikon perjantai vaihtuu lauantaiksi, ja kun kello lyö perjantain päätteeksi Brysselissä kello 24 ja Lontoossa kello 23.

Siihen päättyy Britannian melkein 50 vuotta jatkunut jäsenyys Euroopan unionissa EU:ssa ja sitä edeltäneessä Euroopan talousyhteisössä EEC:ssä.

Ja siitä alkaa näillä näkymin yhtä kuukautta vajaan vuoden mittainen siirtymäaika eron jälkeiseen ”itsenäisen” Britannian ja EU:n rinnakkaiseloon.

Mutta mitä vasta siirtymäajan jälkeen arkitodellisuudeksi muuttuva ero lopulta oikeastaan merkitsee Britannialle, EU:lle tai näiden välisille suhteille ja kanssakäymiselle, sitä eivät tiedä pääministeri Johnson tai sen puoleen kukaan muukaan.

Siksi kenenkään on turha luulla, että erosta tulisi selvää ja valmista brexit-päivänä tai kovin pian sen jälkeenkään.

Perjantain brexit-päivä sinetöi Britannian EU-eron, mutta ei ratkaise mitään muuta. Eroon ja sen merkitykseen liittyvä epävarmuus sen kuin jatkuu.

Edes Boris Johnson ei tiedä, mitä ”Get Brexit done!” oikeastaan merkitsee. Se on edelleen hyppy tuntemattomaan.

Eroon hinnalla millä hyvänsä?

Britannia ja EU ovat sopineet varsin yksityiskohtaisesti eron ehdoista, mutta tämä erosopimus koskee ”vain” itse eroa sopimusteknisenä tapahtumasarjana sekä eron hetkestä alkavaa siirtymäkautta.

Sen sijaan erosopimus ei ulotu siirtymäajan tuolle puolen. Sitä pidemmälle ulottuvista suhteista, niiden sisällöstä ja laadusta on tarkoitus neuvotella ja sopia siirtymäajan kuluessa tai sen jälkeen.

Voimassa olevan erosopimuksen mukaan eropäivästä alkavaa siirtymäaikaa – eli uusien suhteiden neuvottelu- ja sopimisaikaa – piti olla tämän vuoden loppuun tai jatkoajalla vielä pari vuotta lisää.

Eron pikaista toimeenpanoa kannattajilleen luvannut Johnsonin hallitus on kuitenkin esittänyt ja saanut voimaan lain, joka kieltää hallitusta hakemasta siirtymäajalle jatkoaikaa.

Ellei hallitus muuta mieltään, kirjoita lakeja taas uusiksi, ja sittenkin hae jatkoaikaa, on Britannian ja EU:n välisten kaikkien suhteiden ehdot neuvoteltava, sovittava ja vahvistettava 11 kuukauden kuluessa.

Neuvoteltavaa on paljon mutta aikaa on niukalti, ja siksi yksi varteen otettava riski on vuoden loppua kohti uudestaan kasvava sopimuksettoman eron pelko.

Johnsonin ja hänen hallituksensa arvaamattomuus sekä halu saada brexit pois päiväjärjestyksestä ja ainakin otsikoista lisää eroprosessiin liittyvää epävarmuutta.

Kukaan ei tiedä, suostuuko Johnson sittenkin pitkittämään eroa taloudellisten haittojen pienentämiseksi, vai antaako hän haitoille piut paut saadakseen eron aikaan vaikka kehnoilla ehdoilla tai jopa ilman ehtoja.

Varmaa on vain epävarmuus

Pääministeri Johnson lupasi vielä viime syksyllä mieluummin maata vaikka kuolleena ojassa kuin hakea EU:lta lykkäystä silloin voimassa olleeseen eroaikatauluun, jonka mukaan eron piti astua voimaan viime lokakuun lopussa.

Lupauksistaan huolimatta Johnson ei asettunut ojaan makuulle odottamaan noutajaa, vaan anoi kuin anoikin EU:lta lisäaikaa parlamenttivaalien järjestämiseksi.

Ennen vaaleja Johnsonilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin syödä sanansa, sillä hänen vastustajillaan oli enemmistö parlamentin alahuoneessa.

Ennen vaaleja parlamentti ohjasi hallitusta tai pystyi ainakin estämään hallituksen aikeita. Ei ohjaa enää, sillä nyt Johnson johtaa enemmistöhallitusta.

Tästä asetelman muutoksesta huolimatta on edelleen täysin mahdollista, että Johnson jatkaa sanojensa syömistä ja muuttaa taas mielensä.

Niinpä on edelleen mahdollista, että Britannian hallitus hakee EU:lta jatkoaikaa siirtymäkauden pidentämiseksi ja lisäajan saamiseksi Britannian ja EU:n uusia suhteita koskeville neuvotteluille.

Mutta yhtä hyvin hallitus voi jatkaa nyt voimassa olevien lakien mukaan – ja pitää kiinni tämän vuoden lopun määräajasta.

Tämän lajin epävarmuus on talouden toimijoille, kuten yrityksille ja finanssimarkkinoille niin kuin toki myös kansalaisille, turhauttavaa, sillä eron seurauksiin on kenenkään vaikea varautua niin kauan kuin seurauksista ei ole tietoa.

Ainoastaan siihen on kenen tahansa syytä varautua jo nyt, että brexitin vaikutuksiin liittyvä epävarmuus ei pääty tämän viikon perjantaina vaan jatkuu vielä ensi viikolla ja pitkään sen jälkeenkin.