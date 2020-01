Kiinan suomalaisyritysten työntekijät tekevät etätöitä ja huolehtivat hygieniastaan. Kuumetta mitataan ja toimipaikat ovat kiinni.

Suomalaisyritysten työntekijöille on tullut rajoituksia, kun Kiinassa tunnistettiin uusi koronavirus. Taloussanomien haastattelemien Kiinassa toimivien suomalaisyritysten työntekijät ovat etätöissä ja toimipaikat on suljettu.

Se ei silti tarkoita sitä, että kovat rajoitukset iskisivät erityisesti juuri suomalaisiin, sillä suomalaisyritysten työntekijöistä harva on suomalainen.

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistuksesta tutulla Konecranesilla on Kiinassa noin 1 200 työntekijää. Tuotantolaitokset sijaitsevat Dalianissa, Jingjiangissa ja Lingangissa. Yhtiöllä on toimintaa myös Wuhanissa, mutta kyseessä on vain on pieni toimipiste.

Konecranes antoi koronaviruksen takia jo perjantaina henkilöstölleen ohjeet, joiden mukaan se suosittaa välttämään Kiinaan matkustamista, jos mahdollista.

Suomen ulkoministeriö suosittelee matkustustiedotteessaan kiinnittämään huomiota käsihygieniaan, välttämään eläinkontakteja ja varsinkin toreja, joissa myydään eläviä eläimiä.

– Seuraamme tilannetta tiiviisti ja päivitämme ohjeita tarvittaessa. Seuraamme myös paikallisten viranomaisten ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että mittaamme toimipaikoissamme kuumeen joka päivä kaikilta työntekijöiltä ja vierailijoilta, Konecranesin viestintäpäällikkö Niina Suhonen kertoo Ilta-Sanomille.

– Olemme antaneet lisäksi hygieniaohjeet koko henkilöstöllemme ja erityisesti Kiinassa työskentelevälle väelle, hän sanoo.

Cencorp Automation Oy: Matkustaminen kiellettyä

Salolainen Cencorp Automation Oy on antanut työntekijöilleen ohjeet olla matkustamatta Kiinaan tai pois Kiinasta. Cencorpilla on toimintaa Zhuhaissa Kiinassa noin 1 115 kilometrin päässä Wuhanista, johtoryhmän sihteerinä työskentelevä Chunyan Mei-Kuusinen kertoo.

Mei-Kuusinen on kotoisin Yichangista, Kiinasta noin 400 kilometrin päästä Wuhanista. Hän on asunut Salossa vuodesta 2004, mutta seuraa tarkasti tilannetta Kiinassa.

– Sukulaisiani asuu samassa maakunnassa, missä Wuhan sijaitsee.

Mei-Kuusinen vieraili itse Wuhanissa viimeksi huhtikuussa 2019.

Chunyan Mei-Kuusinen työskentelee Cencorp Automation Oy:ssä.

Wärtsilä siirtyi etätöihin

– Wärtsilällä on Kiinassa noin 1 000 työntekijää, joista vain muutamat ovat suomalaisia, Wärtsilä-konsernin mediakontakteista vastaava johtaja Atte Palomäki kertoo Ilta-Sanomille.

Wärtsilä on jo aiemmin kieltänyt työntekijöiltään matkat Kiinan Wuhaniin koronaviruksen takia. Wärtsilä Oyj Abp on konepajateollisuutta harjoittava pörssiyhtiö.

– Olemme jatkaneet tätä uudenvuoden lomaa 9.2. asti Kiinan Shanghain alueen viranomaisten toiveesta. Tämä perustuu siihen, mitä tiedetään tällä hetkellä koronaviruksen itämisestä ja tarttumisesta. Toimipisteemme pidetään suljettuina siihen saakka ja työntekijät tekevät etätöitä, hän sanoo.

Kiinalaiset työntekijät seurasivat presidentti Tarja Halosen vierailua suomalaisen Konecranesin tehtaalla Kiinan Dalianissa syyskuussa 2006.

Ystävyyskaupunki Salon matka peruttu

Kiinalaisessa kulttuurissa henkilökohtaisten suhteiden ja viranomaistuen merkitys liike-elämässä on hyvin suuri ja kiinalaiset kaupungit suhtautuvat vakavasti ystävyyskaupunkien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä haluavat siitä konkreettisia tuloksia.

Nyt tämäkin yhteistyö on jäissä. Näin kävi esimerkiksi Salon kaupungille, jolla on Kiinassa kaksi ystävyyskaupunkia, Qingdao ja Wuhan.

– Yhteistyön painopisteenä näiden kaupunkien kanssa on yritysyhteistyö sekä koulutusvienti, Salon kaupungin kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Terhikki Lehtonen kertoo Ilta-Sanomille.

– Suunnitelmissa oli yhdistetty businessvaltuuskunta- ja koulutusvientimatka myös täksi kevääksi, mutta se peruuntui koronaviruksen takia, hän kertoo.

Hän on itse käynyt Wuhanissa neljä kertaa.