Elenia on jumissa satavuotisessa diilissä – maksaa Heinolalle yli puoli miljoonaa euroa joka vuosi

Elenia ja Heinolan kaupunki vääntävät oikeudessa siitä, voiko Elenia päästä eroon sopimuksesta. Sopimus jatkuu Elenian mukaan ikuisesti, jos se ei saa sitä puretuksi.

Elenia ja Heinolan kaupunki riitelevät kaupungin mailla olevien sähkö- ja kaukolämpöverkkojen vuosittaisista korvauksista.

Elenia maksaa korvauksia vuosittain yli 550 000 euroa. Sähköverkkoyhtiö haluaa päästä eroon sopimuksista, jotka muuten voivat jatkua maailman tappiin saakka.

Osapuolet aloittivat Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa viime viikolla suullisella valmistelulla asian käsittelyn, mutta kun valmista ei tullut, alkaa sopimusriidan käsittely toukokuussa.

Elenian arvioiden mukaan kyseisten verkkojen sijoittamisesta kunnan alueelle maksettaisiin tavanomaisen käytännön mukaan vain runsaat 70 000 euroa, jonka kunta saisi ja kyse olisi kertakorvauksesta eikä vuosittain toistuvasta.

Sopimus on ollut todellinen rahasampo Heinolalle. Taustalla ovat energiayhtiön kaupat. Heinola siirsi yli 25 vuotta sitten kaupungin omistaman energialaitoksen toiminnan kaupungin kokonaan omistamalle yhtiölle, jolla oli oikeus pitää kaapeleita ja kaukolämpöverkkoa kaupungin mailla. Energiayhtiö maksoi vuosittain 2,5 miljoonan markan vuokran kaupungille.

Kun kaupunki noin 20 vuotta sitten myi energiayhtiönsä Vattenfallille, siirtyivät sopimusvastuut sille. Vattenfall sittemmin myi toiminnat eteenpäin, ja nyt ne ovat Elenialla.

Elenia vaatii käräjäoikeudessa nostamallaan kanteella Heinolaa palauttamaan kolmen vuoden ajalta maksetut lähes 1,7 miljoonan euron vuosimaksut korkoineen. Se vaatii myös sopimuksen irtisanomista tai kohtuullistamista.

Verkkoyhtiö laskee, että Heinolan on saanut sopimuksella 20 vuoden aikana yli kymmenen miljoonaa euroa. Indeksiin sidottu sopimus tuo joka vuosi 560 000 euroa kaupungille.

Sopimus jatkuu Elenian mukaan ikuisesti, jos se ei saa sitä puretuksi. Sen mielestä kaupunki on poikennut lainmukaisesta korvaustasosta ja sopimus on pätemättömänä. Elenian mielestä ikuiseksi tarkoitettu sopimus on purettavissa, jos sopimus on kohtuuton.

Elenia vetoaa sopimuksen syntyyn. Se on tehty aikana, jolloin kaupunki omisti energiayhtiönsä kokonaan eikä Elenia voinut vaikuttaa sopimuksen syntyyn.

Heinolan kaupunki on nostanut vastakanteen Eleniaa vastaan. Heinola ei halua luopua sopimuksesta, joka on taannut sille helppoa rahaa vuodesta toiseen.

Kaupungin näkemys on, että sopimus on lainmukainen. Heinola ei halua edes sovitella sopimuksen sisältöä, koska mikään ei ole muuttunut sopimuksen syntyhetkestä lähtien ja Elenia on itse aikanaan hyväksynyt sopimuksen, kun verkot siirtyivät sen omistukseen.

Kaupungin näkemys on, että sopimusta ei voi ainakaan ennen sadan vuoden täyttymistä irtisanoa. Sata vuotta tulee täyteen vuonna 2099. Kaupunki odottaa joka vuosi runsaan puolen miljoonan eirpm korvauksia ja pitää Elenian kannetta aiheettomana.

Elenia on Suomen toiseksi suurin verkkoyhtiö. Se toimittaa sähköä 430 000 asiakkaalle noin sadassa kunnassa.

Riidan käsittelyyn on varattu kolme päivää toukokuussa.