Teollisuusliiton kolmen viikon lakko alkoi aamulla: Heinolassa Versowoodin työntekijät kuitenkin panivat tehtaan pyörimään – liitosta eroamisia tapahtunut

Teollisuusliiton kolmen viikon lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa ei pure kaikkialla. Heinolan Versowoodilla työntekijät tulivat aamulla töihin yhtiön liimapalkkitehtaalle. Teollisuusliitosta eroamisia on tapahtunut.

Aamulla alkoi Teollisuusliiton julistama kolmen viikon lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa ja paperiteollisuudessa. Mekaanisen metsäteollisuuden puolella sahoja ja vaneritehtaita koskevan lakon piirissä on yli 6 000 työntekijää.

Kaikkialla lakkoiluun ei kuitenkaan ole innostuttu Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon (sd) toivomalla tavalla.

Heinolan Versowoodin liimapalkkitehtaalla työntekijät marssivat aamulla töihin ja pistivät tehtaan käyntiin lakosta huolimatta. Samalla työntekijöitä on eronnut Teollisuusliiton jäsenyydestä. Tehtaalla on 35 työntekijää.

– Kyllä tätä on tapahtunut, tehtaan pääluottamusmies Pekka Kekkonen vahvistaa IS:lle.

Oman sairauslomansa takia hän ei ole varma, kuinka moni liitosta on eronnut. Motiivi hylätä lakko ja jatkaa töissä, on ollut se, että työntekijät kokevat, että lakkoilu sananmukaisesti sahaavan omaa oksaa.

Liimapalkkitehtaan työntekijä Iida Seppälä vahvistaa tämän:.

– Kyllä täällä painetaan työtä kolmessa vuorossa. Lakkoon jäi muutama, pari henkilöä.

Seppälän mukaan varsinkin ilmoitus kolmannesta lakkoviikosta oli liikaa.

– Se oli ratkaiseva tekijä. Ei riitä varat sellaiseen lakkoiluun. Työntekijät tässä kärsii eniten, Seppälä sanoo.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakossakin on kyse kikyn jatkosta. Seppälän mukaan kikyä ei ole Heinolan Versowoodilla koettu ongelmaksi. Hän ei niele väitteitä ”talkootyöstä”, sillä kiky-tunneistakin palkka on maksettu.

Pääluottamusmies Kekkonen myöntää, ettei lakko pure tehtaalla, koska tehtaan työntekijöistä selkeä vähemmistö on enää liiton jäsen.

– Sehän siinä on ollut ongelma, että me olemme jääneet vähemmistöön jo paljon aikaisemmin.

Moni kokee että sahataan omaa oksaa?

– Ilmeisesti se on katkaissut selkärangan, jos näin on.

– Ainakin se tekee minun aseman hyvin vaikeaksi, Kekkonen kuvaa nykytilannetta.

Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra ihmettelee ylipäätään koko mekaanisen metsäteollisuuden lakkoa.

– Kyllä tämä ihmetyttää paljon. Suhteellisuudentaju on hävinnyt ay-liikkeen puolelta. Alkaa tuntua, että onko nämä menneiden vuosikymmenien juttuja. Ei nykyihmiset ja -nuoret ymmärrä tällaista, kun porukka on vapaa tekemään ja liikkumaan. Fiksut ihmiset katsoo muita hommia.

Kopra syyttää Teollisuusliittoa myös neuvotteluhaluttomuudesta.

– Teollisuusliitto odottelee, että kemianteollisuuden ja paperiteollisuuden sopimukset saataisiin ekana tehtyä ja tämä tulee niitä seuraten.

– Meillä on 35 henkeä töissä Heinolan liimapuutehtaalla. Taisi tulla kolmekymmentä töihin, ja taisi tulla loputkin. Ja kuulemani mukaan moni on eronnut liitosta samalla. Työn on maistunut paremmalta kuin jäädä kotiin.

Kopran mukaan tuotanto menee Japaniin liki sataprosenttisesti.

– Asiakaspuolella ei paljon ymmärretä tällaista. Kilpailijat tulevat Virosta, Romaniasta tai Puolasta. Kyllähän työntekijäpuolellakin saattaa olla huoli miten käy, jos työ lähtee alta. Sellaista ymmärrystä porukassa on.

– Ay-liike on ajamassa maata päin seinää. Tällaiset irtiotot ovat tervetulleita.

Metsäteollisuuden ja paperiliiton lakkojen sovittelua jatketaan tiistaina.