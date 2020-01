9 000 paperiliittolaista aloitti lakon – tästä kiistassa on kyse

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden välejä hiertävät erityisesti kiky-tunnit, joista työntekijäpuoli haluaa eroon. Myös muuta kiistaa on niin paljon, että Paperiliiton mukaan tilanne on hankala.

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriitaan paperiteollisuuden tes-sopimuksesta ei saatu ratkaisua sunnuntaina. Paperiliitto aloitti tammikuun puolivälissä ilmoittamansa lakot tänään maanantaina.

Kahden viikon lakko koskee liiton mukaan noin 9 000:tta liiton jäsentä, ja sitä mahdollisesti jatketaan vielä kolmannella viikolla, jos neuvottelut eivät etene toivotusti.

Työnantajapuoli, eli Metsäteollisuus, vastasi palkansaajapuolen lakkouhkaan sunnuntaina ilmoittamalla kolmen päivän työsulusta. 12 tuotantolaitosta koskevan sulun on tarkoitus alkaa välittömästi lakkojen jälkeen, eli 10. helmikuuta.

Työsulun aikana Paperiliittoon, Ammattiliitto Prohon tai Sähköliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä työpaikoille, heille ei makseta palkkaa, eikä työsulun ajalta kerry lomapäiviä.

Mistä kiistellään?

Kiistan osapuolet ovat tavanneet jo kymmeniä kertoja, mutta sopua ei ole saatu aikaiseksi. Neuvottelut osapuolten kesken alkoivat 16. lokakuuta.

Paperiliiton mukaan osapuolten näkemykset ovat liian kaukana toisistaan ja tilanne hankala. Metsäteollisuus taas pitää lakkoja vastuuttomina.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

Kiistaa on etenkin kikystä. Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan vuonna 2016 säädetyt 24 kiky-tuntia ovat metsäteollisuuden kilpailukyvylle välttämättömiä.

– Kiky-tuntien säilyttäminen on metsäteollisuudessa välttämätöntä, koska niiden avulla pystytään kuromaan kiinni kilpailijamaiden etumatkaa heikentyvässä taloussuhdanteessa, kerrotaan Metsäteollisuuden tiedotteessa.

Työnantajapuoli perustelee kantaansa sillä, että Suomessa paperiteollisuuden työntekijän vuosityöaika on lyhyempi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa. Lyhyemmästä vuosityönajasta Suomessa vuosiansiot kohoavat verrokkimaita korkeammalle.

Paperiliitossa kiky-tunneista luopuminen on asetettu yhdeksi tes-neuvottelujen kynnyskysymyksistä.

– Kilpailukykysopimus sovittiin väliaikaisesti tämän maan taloudellisen tilanteen parantamiseksi, totesi Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kiky-tunneista aikaisemmin tammikuussa.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Liitto perustelee tavoitettaan myös sillä, että Teknologiateollisuudessa luovuttiin kiky-tunneista vuodenvaihteessa. Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimusta pidetään liittokierroksella niin sanottuna päänavaussopimuksena, joka asettaa jonkinlaiset raamit muille neuvotteluille.

Kikyn ohella neuvotteluissa kiistellään palkankorotuksista.

Lisäksi Metsäteollisuus on toivonut muutoksia ulkoisen työvoiman käyttöön, joulu- ja juhannustöiden palkkoihin sekä työaika- ja palkkausjärjestelmiin. Työnantajapuoli haluaisi myös siirtää ay-maksujen keräämisen ammattiliittojen vastuulle.

Paperiliiton mukaan Metsäteollisuuden esitykset ovat ”poikkeuksellisen kovat”.

Kiistan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan luona tiistaina kello 9.

Metsäteollisuus työllistää Suomessa noin 42 000 henkilöä. Metsäteollisuuden vientitulot ovat vuosittain yli 13 miljardia euroa. Paperiliitto on paperi- ja puumassateollisuuden tai paperinjalostuksen työntekijöiden ammattiliitto. Sen kokonaisjäsenmäärä on lähes 34 021 henkeä, josta työvoiman osuus on noin puolet.