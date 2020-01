Teollisuusliitto laajentaa sahojen ja vaneritehtaiden lakkoa kolmiviikkoiseksi – syynä ”Metsäteollisuuden neuvotteluhaluttomuus”

Juuri nyt

Lakko alkaa huomenna. Osapuolet jatkavat sovittelua tiistaina.

Työntekijäjärjestö Teollisuusliitto laajentaa mekaanisen metsäteollisuuden huomenna alkavaa lakkoa kolmiviikkoiseksi. Muun muassa sahoja ja vaneritehtaita koskevan lakon piti alun perin kestää kaksi viikkoa.

Lakon piirissä on aiemman ilmoituksen mukaisesti 6 000 työntekijää.

Liiton mukaan syynä työnseisauksen laajentamiselle on työnantajapuolena toimivan Metsäteollisuuden neuvotteluhaluttomuus.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakko alkaa aiemman ilmoituksen mukaisesti maanantaiaamuna. Osapuolet jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan toimistolla tiistaina, Teollisuusliitto on aiemmin kertonut.

Teollisuusliiton lakko täydentää paperi- ja sellutehtaiden lakkoa, joka on myös alkamassa maanantaina. Kyseisen lakon pituudeksi on ilmoitettu kaksi viikkoa, eli se on päättymässä 9. helmikuuta. Sen piiriin kuuluu Paperiliiton mukaan noin 9 000 liiton jäsentä.

Työnantajajärjestö Metsäteollisuus on kuitenkin jatkamassa paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden seisottamista kolmen päivän työsululla, josta järjestö ilmoitti aiemmin tänään. Sulku seuraa välittömästi alan lakkoa.

Metsäteollisuus ja työntekijäjärjestö Paperiliitto etsivät ratkaisua työkiistaansa vielä viime hetkillä valtakunnansovittelijan toimistolla. Osapuolet aloittivat tapaamisen Vuokko Piekkalan johdolla iltapäivällä kello 15. Osapuolet olivat edellisen kerran hänen luonaan perjantaina. Tuolloin keskustelut alkoivat iltakuudelta ja kestivät yli puolenyön yhteensä noin seitsemän tunnin ajan.