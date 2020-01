Björn Wahlroos kommentoi Ylellä ay-liikkeen vaatimusta, että palkalla pitäisi tulla toimeen: ”Sehän ei ole enää totta”

Finanssivaikuttaja Björn Wahlroosin mukaan investointien ja kasvun puute on Suomen talouden suurin huoli. Suomi sahaa omaa oksaansa, kun se heikentää kilpailukykyään.

Metsäteollisuuden lakot uhkaavat lamauttaa alan pariksi viikoksi. Ylen Ykkösaamussa pohdittiin, mitä seurauksia lakoilla olisi Suomelle.

– Tylsä juttu. Se ole erityisen viisasta. Kyse on asioista, jotka ovat jääneet hiertämään, kuten nämä kiky-tunnit. Teräväsanaisena talousvaikuttajana tunnettu finanssikonserni Sammon ja metsäyhtiö UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoi Ylen TV1:n Ykkösaamun vieraana.

Suomen metsäteollisuus yrittää Wahlroosin mukaan puolustaa suomalaisia työpaikkoja.

– Ellei Suomi pysty puolustamaan kilpailukykyään, kukaan ei halua investoida Suomeen.

Investointien ja kasvun puute on Wahlroosin mukaan Suomen talouden suurin huoli.

– Suomi sahaa omaa oksaansa, kun se heikentää kilpailukykyään.

Työntekijäjärjestöjen mukaan palkalla pitäisi tulla toimeen.

– Sehän ei ole enää totta, Wahlroos sanoo tarkoittaen, että pienimmillä palkoilla ei pärjää nytkään.

– Meillä pitäisi olla kansalaispalkka eli perustulojärjestelmä, hän sanoo.

Jos ylimitoitetut palkkavaatimukset menisivät läpi, Suomesta lähtisi hänen mukaansa työpaikkoja, sillä samaa tuotetta tehdään hänen mukaansa samanlaisilla koneilla eri maissa.

– Monella alalla voi olla palkankorotusvaraa. Alat eivät ole samanlaisia. Suomalaisen paperityöläisen palkka on korkeampi kuin Saksassa ja Ruotsissa. Tapa jolla Juha Sipilän (kesk) hallitus halusi ymmärtääkseen parantaa kilpailukykyä. Siitä tuli arvovaltakysymys. Teollisuudelle se oli kilpailukykykysymys.

Kapitalismin arvostelusta: Maailman suuri talouskehitys on tuottanut tasa-arvoa

Markkinatalouden ja kapitalismin arvostelu on kasvanut. Sitä on esittänyt muun muassa Joseph Stiglitz. Hän on yhdysvaltalainen ekonomisti. Kritiikki kohdistuu eriarvoisuuden lisääntymiseen. Wahlroos ei näe asiaa samoin. Wahlroos ei ole samaa mieltä. Stiglitz puhuu Wahlroosin mukaan ”puppua”.

– Maailman suuri talouskehitys on tuottanut tasa-arvoa, hän sanoo.

Hän korostaa erityisesti Kiinan talouden nousun merkitystä.

– Tuottavuuserot ovat ominaisuus nykyisessä taloudessa. Markkinatalous on paras tapa hoitaa maailmantaloutta. Ongelmat johtuvat siitä, että maailman poliittiset järjestelmät eivät toimi hyvin.

Järjestelmään on Wahlroosin mukaan hiipinyt aimo annos populismia.