Ketku hevosmies löi Tinder-deiteillä rahoiksi – naisen luottokortti taskuun ja uhkapelien ääreen

Lahden seudulla naisia hurmannut hevosmies kehräsi muutamassa kuukaudessa yli 10 000 euroa hyvillä puhelahjoillaan.

Noin kolmekymppisen supliikkimiehen puheet olivat niin vakuuttavia, että hän sai naiset ottamaan jopa luottoa, jotta he pystyivät täyttämään Tinderissä tapaamansa hevosmiehen toiveet.

Hevosmiehenä sydäntensärkijän menestys on jäänyt toistaiseksi heikoksi. Uraa on takana jo useita vuosia, mutta raviradoilta ei ole voittoja tullut. Hevospiirien käyttämä ilmaisu hillotolppa on löytynyt hurmurille naismaailmasta helpommin kuin raviradoilta.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehen viime kesänä kahdesta petoksesta ja yhdestä lievästä maksuvälinepetoksesta neljäksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Mies syyllistyi tekoihin vuoden 2017 lopussa ja seuraavan vuoden alussa.

Rahaton, työtön ja aika ajoin koditon mies viihtyi Tinderissä, jossa seuraa tarvitsevat toisiaan tapaavat. Mies piti seuraa samaan aikaan kolmenkin naisen kanssa.

Hollolalainen nainen aloitti heti tiiviin seuranpidon miehen kanssa. Parin päivän jälkeen nainen vei miestä töihin ja haki myös töistä pois. Miehellä ei ollut työpaikkaa, mutta nainen oli siinä uskossa, että töistä oli kyse.

Suhde ehti vanheta pari viikkoa, kun mies tarvitsi rahaa. Ensin oli kyse vain kympeistä, mutta kohta jo tonneista.

Tallinnan-matkalle pari lähti ajatuksella, että kumpikin maksaa omat kulunsa. Satamassa mies huomasi, että rahat eivät tulleetkaan mukaan. Mutta naisella oli luottokortti ja lupasihan mies maksaan takaisin vippinsä.

Perille päästyään mies halusi päästä kasinolle pelaamaan. Ensin piti kuitenkin ottaa seuralaisen kanssa kuppia, ja sitä varten seuralainen antoi luottokorttinsa miehelle. Mies antoi luottokortille kyytiä pelikoneissa ja loppulasku vain kasvoi.

Naisystävän tili alkoi kuivua ja hänen oli turvauduttava pikavippeihin. Joulun alla näkymät vain synkkenivät, kun mies kertoi saaneensa potkut työpaikastaan. Hän tarvitsi nopeasti 2 000 euroa ja jos hän ei saa, niin hänen on turvauduttava aseelliseen ryöstöön, koska on lisäksi joutunut järjestäytyneen rikollisryhmän kiristämäksi.

Nainen ei halunnut, että mies joutuisi tekemään ryöstön työpaikan menetyksen vuoksi ja hän järjesti rahat. Oikeudessa nainen kertoi, että mies tuntui vakuuttavalta ja olihan ollut jo puhe yhteisestä tulevaisuudesta ja kihlajaisistakin.

Pian naiselle selvisi, ettei miehellä ei ollut työpaikkaakaan ja kun nainen aamuisin uskoi vieneensä sydäntensärkijän töihin, niin tosiasiassa hän vei hevosmiehensä suoraan toisen naisen luokse. Hänelle selvisi, että toisen naisen lisäksi kierroksessa oli kolmaskin nainen.

Huijatuksi tullut orimattilalaisnainen rahoitti myös miehen elämää. Hänkin oli valmis ottamaan pikavippejä, kun pankkitili tyhjeni. 2 000 euron lainalle nainen vaati mieheltä allekirjoitusta velkakirjaan ja sen mies tekikin. Kun nainen myöhemmin olisi tarvinnut velkakirjaa, se oli oudosti kadonnut.

Mies syötti samoja tarinoita myös toiselle naiselleen ja kertoi liivijengistä, joka oli tulossa perimään velkoja. Hän ehdotti naiselle myös auton ostamista ja sen myymistä hyvällä voitolla. Hevostakin hän piti hyvänä sijoituksena, koska sillä voisi ansaita rahaa. Mies lupasi ostaa naiselle 2 000 litraa öljyä, mutta lupaus jäi lopulta täyttämättä.

Oikeudessa totuus paljastui ja mies kertoi, ettei hänellä ollut työtä eikä rahaa eikä voisi saada luottokaan, koska luottotiedot olivat menneet. Siksi hän turvautui lainaamaan rahaa tapaamiltaan naisilta, joille hän kuitenkin lupasi maksaa vipit takaisin. Hän kertoi velkojensa olevan useita kymppitonneja ja velkoja on monelle taholle.

Oikeus totesi miehen saaneen naisilta yli 10 000 euroa, jota summaa hänellä ei ollut aikomuskaan maksaa takaisin. Oikeus katsoi miehen tahallaan erehdyttäneen naisia.

Naisten näkökulmasta seurustelu oli vakavaa, mutta oikeus toteaa ratkaisussaan, että kummankaan kanssa miehellä ei todellisuudessa ollut aikomusta vakavaan parisuhteeseen.

Miehellä on ennestään useita tuomioita maksuvälinepetostuomioita, joista yksi on ehdoton. Syyttäjä vaati kovennettua rangaistusta, mutta sitä oikeus ei pitänyt tarpeellisena ja tuomitsi miehen neljä kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Hänen on maksettava huijaamansa rahat takaisin Tinder-heiloilleen.

Hevosmies ei tyytynyt tuomioonsa ja valitti siitä Itä-Suomen hovioikeuteen. Hän vaati ehdottoman tuomion muuttamista yhdyskuntapalveluksi ja vetosi raviuraansa, jolle ehdoton tuomio olisi merkittävä haitta.

Hovioikeus ymmärsi hevosmiestä ja muutti rangaistuksen 120 tunnin mittaiseksi yhdyskuntapalveluksi. Muilta osin hovioikeus ei käräjäoikeuden tuomiota muuttanut.

Miehellä on ennestään neljä tuomiota, joista tuorein on viime vuonna istuttu lyhyt ehdoton tuomio. Hovioikeus totesi, etteivät aiemmat tuomiot olleet esteenä yhdyskuntapalvelun määräämiselle. Hovioikeus antoi tuomion jutussa torstaina.