Henkilöstöä vihreisiin ja punaisiin jakanut Pasi Anttila saa jatkaa Instrun toimitusjohtajana

Optikkoketjun johtaja saa jatkaa tehtävässä.

Optikkoketju Instru Optiikan kohujohtaja Pasi Anttila saa jatkaa toimitusjohtajana. Yhtiö tiedotti asiasta henkilöstölle sisäisesti torstaina. Yhtiön johdosta vahvistettiin asia Taloussanomille.

Yhtiö on puinut toimitusjohtajan luottamukseen liittyviä, viime vuoden lopulla käynnistyneitä tapahtumia, sekä sisäisesti että tapaamisissa ammattiliitto Pamin ja Erton kanssa.

Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä työilmapiirin parantamiseksi mutta katsoo, etteivät laajaa paheksuntaa herättäneet koulutustilaisuudet johda toimitusjohtajan erottamiseen.

Taloussanomat kertoi joulukuussa Instru Optiikan järjestämästä koulutustilaisuudesta Helsingin Savoy-teatterissa.

Tilaisuudessa Instrumentariumin työntekijöitä oli jaettu muun muassa kolmeen eri värikastiin. Taloussanomien haastattelussa neljä työntekijää kertoi kokeneensa tilaisuuden nöyryyttäväksi ja eriarvoistavaksi.

Eräs nimetön työntekijä, ”punaiseksi” koulutuksessa leimattu, arvosteli päätöstä.

– Me työntekijät olemme odottaneet kuinka yrityksessä reagoidaan tilanteeseen ja kuinka asia hoidetaan. Tänään 23.1. olemme saaneet tiedotteen toimitusjohtajalta, josta ilmenee, että hän saa jatkaa tehtävässään.

– Tämä kaikki tuntuu pöyristyttävältä ja epäoikeudenmukaiselta. Etenkin meistä jotka jouduimme toimitusjohtajan puhuteltavaksi.

Anttilan jatkosta on päättänyt viime kädessä omistaja, hollantilainen GrandVision. Konserni omistaa Suomessa Instrumentarium-ketjun lisäksi Keops- ja Nissen-ketjut.

Yhtiöstä on aiemmin kerrottu, että Anttilan toiminnasta noussut kohu on hyvin tiedossa, mutta on selvitty sisäisesti ”koko kuvan saamiseksi tapahtumista”.

GrandVisionin sijoittajasuhdejohtajan Thelke Gerdesin mukaan henkilöstön hyvinvointi on yhtiössä ”ykkösprioriteetteja”.