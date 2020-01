Valtion omistama Solidium tankkasi Nokiaa samalla kun kurssit valuivat viemäriin – ”Meillä on vahva usko”

Valtion pörssiomistuksia paimentava Solidium esitteli tänään puolivuotiskatsaustaan. Salkkuyhtiöiden osaketuotto jäi heinä-joulukuussa tappiolle, mutta koko viime vuoden numerot näyttävät paremmilta.

Suuri syy loppuvuoden vaisuihin lukuihin löytyy pitkälti Nokiasta. Yhtiön ilmoittama näkymien heikentyminen ja osingonmaksun keskeyttäminen olivat sijoittajille jättimäinen pettymys. Tämä notkautti Nokian osaketta lokakuun tulospäivänä lähes neljänneksen.

Tästä pudotuksesta kurssi ei ole vieläkään toipunut entisille tasoilleen. Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkisen mukaan Nokia ei ole kuitenkaan ollut sijoituksena epäonnistunut.

– Tällä hetkellä voi näyttää siltä, mutta emme tee sijoituksia vuoden taikka kahden tähtäimellä. Aikaisemmin olimme 200 miljoonaa euroa voitolla, mutta emme silloinkaan myyneet osakkeita, Mäkinen sanoo Taloussanomille.

Luottamuksesta kertoo sekin, että Solidium tankkasi marraskuussa lisää Nokiaa.

– Meillä on vahva usko Nokian pitkän tähtäimen menestykseen. Tämä voi viedä jonkun aikaa, mutta meillä ei ole mitään syytä olettaa ettei näin tapahtuisi.

Mäkinen korostaa, että Solidium on ylipäänsä yhtiöidensä pitkäjänteinen ankkuriomistaja. Se osallistuu myös aktiivisesti yhtiöiden hallitustyöskentelyyn. Tavoitteena on päästä kaikkien salkkuyhtiöiden hallitukseen.

Mäkinen itse istuu Sammon, Stora Enson ja Metson hallituksessa. Nämä ovat myös Solidiumin suurimpia omistuksia.

”Sampo hyvä osingonmaksaja”

Solidium ennakoi tilikautensa osinkotuottojen jäävän edellistä tilikautta alhaisemmalle tasolle. Tämä johtuu Nokian keskeytyneen osingonjaon lisäksi myös kymmenen vuotta osinkoaan kasvattaneen Sammon nyörien kiristymisestä.

Mäkisen mukaan pitää kuitenkin muistaa, että Sampo on edelleen huomattava osingonmaksaja, jota ”ei pidä väheksyä”.

– Sampo on meille suuri omistus ja kaikki omistajat toivovat tietysti mieluummin parempaa tuottoa kuin huonompaa. Sammon indikoima 2,1-2,3 euron osinko tuottaa kuitenkin nykykurssilla lähes kuuden prosentin osinkotuoton, mikä ei ole edelleenkään huono.

Sampo on Solidiumille massiivinen sijoitus, mutta sitä on myyty vain asteittain. Vuonna 2018 omistus laski osakemyynnin jälkeen 12 prosentista nykyiseen noin 10 prosenttiin.

Myyntivarat sijoitettiin tuolloin Nokiaan. Tämä tapahtui noin 4,5 euron tasoilla ja kurssi on nyt hieman alle 3,70 eurossa.

Viime syksynä Solidium myi Sammon osinkona jakamia Nordea-osakkeita ja sijoitti 36 miljoonan euron edestä varoja lisää Nokiaan. Tämä tapahtui lokakuun kurssiromahduksen jälkeen.

Mäkisen mukaan Solidiumin hetkellinen Nordea-omistus oli lähinnä marginaalinen.

– Nordean markkina-arvo on 30 miljardia ja me saimme osakkeita noin kolmellakymmenellä miljoonalla. Nordeallahan on vahva kotimainen omistaja, nimeltään Sampo. En näe järkeväksi, että alkaisimme omistajana kilpailemaan Sammon kanssa.

Viime syksynä Solidium vähensi myös Kemira-omistustaan. Omistus on nyt reilu 10 prosenttia. Varoja käytettiin Konecranesin osakkeisiin.

”Terveystalo harkinnassa”

Solidiumin uudempiin sijoituksiin lukeutuvat Nokian ohella Nokian Renkaat ja Konecranes. Mäkisen mukaan salkkuyhtiöiden määrää ei ole kuitenkaan tavoitteena aktiivisesti kasvattaa.

Solidium voisi periaatteessa osallistua myös listautumisanteihin, mutta toimiohjeen mukaan yhtiöiden pitäisi olla riittävän suuria ja kansallisesti merkittäviä.

– Kun Terveystalo listautui, katsoimme sitä aika pitkään ja huolellisesti, mutta jossain kohtaa kuulimme, että mukaan oli tulossa suuria kotimaisia sijoittajia, kuten Hartwallit ja Rettigit. Totesimme silloin, ettemme ryhdy kilpailemaan yksityisen pääoman kanssa.

Yhden uuden pörssiyhtiön Solidium saa, kun Metsosta Outotec-fuusion jälkeen lohkeava venttiiliyhtiö Neles listautuu pörssiin tänä vuonna. Neleksen hallitukseen on ehdolla Solidiumin sijoitusjohtaja Petter Söderström.

– Neles on todella kiinnostava yhtiö, jonka liiketoiminta on kasvanut viime vuodet ja jolla on hyvä kannattavuus. Se on tehnyt harvinaisen hyvää tulosta, Mäkinen korostaa.