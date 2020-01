Virheitä laskuissa, yhtiöön ei saa yhteyttä – sähkönmyyntiyhtiöstä satoja ilmoituksia kuluttaja-asiamiehelle

Kuluttaja-asiamiehen toimista huolimatta ongelmat ovat jatkuneet, minkä takia kuluttaja-asiamies aikoo ryhtyä järeämpiin toimiin, joista kerrotaan lähikuukausina.

Sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimasta on tullut kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan tänä vuonna jo yli 200 ilmoitusta. Viime vuonna yhtiöstä on tehty yli 500 ilmoitusta.

Kuluttajat ovat kertoneet virheistä ja puutteista sopimuksissa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tiedotteessaan.

Sähköntoimituksesta on laskutettu etukäteen käyttöarvion perusteella ja arvio on ollut monesti selvästi liian suuri. Lisäksi ennakkolaskutus on alkanut ennen sähköntoimituksen alkamista, vaikka sopimus alkaisi vasta kuukausien päästä.

Laskutusta ei myöskään ole tasattu säännöllisesti vastaamaan todellista sähkönkäyttöä.

Kuluttajien on ollut myös vaikea saada yhteyttä yritykseen, jotta laskutusvirheitä olisi saatu korjattua sopimuksen päättymisen jälkeen.

Asiakkaat eivät ole saaneet loppulaskua kuudessa viikossa sähköntoimituksen päättymisestä, kuten sähkömarkkinalaki edellyttää. Myös ennakkomaksujen palautus yhtiöltä on viivästynyt kohtuuttomasti.

Sopimuksia on myös ilmoitusten mukaan syntynyt ilman, että kuluttajat olisivat hyväksyneet tarjottua sopimusta.

Kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus, kuluttaja-asiamies huomauttaa. Jos myyjä ei ole toimittanut sopimusvahvistusta tai se tulee vasta 14 päivän peruuttamisajan jälkeen ja myyjä alkaa silti laskuttaa, kuluttaja voi ilmoittaa kirjallisesti sekä uudelle myyjälle että paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kiistävänsä sopimuksen. Tällöin verkonhaltija ei toteuta myyjänvaihtoa.

Kuluttaja-asiamiehen toimista huolimatta ongelmat ovat jatkuneet, minkä takia kuluttaja-asiamies aikoo ryhtyä järeämpiin toimiin, joista kerrotaan lähikuukausina.

Ongelmatilanteissa kuluttajien kannattaa tehdä kirjallinen reklamaatio Fi-Nergylle esimerkiksi sähköpostitse. Jos ongelmat jatkuvat, voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.