Sosiaalityöntekijä rahoitti pelihimoaan tekaisemalla 40 000 euron tukipäätökset – 63 rahansiirron jälkeen hermo petti

Rikoksensa jälkien peittämiseen nainen käytti äitinsä pakkitiliä.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sosiaalityöntekijä kehitti järjestelyn, jolla hän kirjoitti kuuden henkilön nimillä toimeentulotukipäätöksiä ja nosti rahat itselleen eikä päätöksillä ollut mitään tekemistä välttämättömien menojen kanssa.

Laittomuuksilla 37-vuotias nainen hankki vajaassa kahdessa vuodessa runsaat 39 000 euroa, kun hän kirjoitti kaikkiaan 63 perusteetonta tukipäätöstä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi naisen keskiviikkona törkeästä kavalluksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen.

Nainen kirjoitti päätöksiä kuuden henkilön tietoja käyttäen. Henkilöt itse eivät tulleet tietoisiksi tapahtuneista.

Rikoksensa jälkien peittämiseen nainen käytti äitinsä pankkitiliä. Hän oli kertonut äidilleen tekevänsä lisätöitä työssään, mutta oli antanut vahingossa äitinsä tilinumeron ja rahat tulivat hänen tililleen. Tytär siirsi rahat aina omalle tililleen eikä äiti ollut millään tavoin tietoinen asian todellisesta laidasta.

Lähes kaksi vuotta sosiaalityöntekijän hermo kesti painetta, kunnes hän käveli työnantajansa puheille ja kertoi mitä on tullut sorvattua työssään.

Laittomia tukipäätöksiä syntyi aika ajoin lähes päivittäin ja jopa kolme päätöstä päivässä. Summat vaihtelivat 50 euron ja 1 700 euron välillä.

Rahantarvettaan nainen perusteli oikeudessa uhkapelihimollaan.

Hänen on maksettava rahat takaisin korkojen kanssa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Viivästyskorko on seitsemän prosenttia ja se nostaa korvattavaa summaa tuhansilla euroilla, sillä vanhimmat kavallukset ovat kolmen vuoden takaa. Lisäksi hänen on maksettava 700 euroa kuntayhtymälle korvausta rikoksen tekemiseen käyttämästään työajasta.

Naista ei erotettu työstään. Hän ymmärsi irtisanoutua virastaan ennen kuin työantaja ehti siihen puuttua.

Naisen äiti oli myös syytettyjen penkillä. Oikeus hylkäsi häneen kohdistuneet syytteet, sillä äiti oli autuaan tietämätön siitä millaista rulettia tytär hänen selän takanaan pyöritti.