Mitä oikeasti sovit puhelinmyyjän kanssa? Sinulla on oikeus saada tallenne puhelusta

Jos jatkuvat puhelut ärsyttävät, suoramarkkinointikielto on helppo tehdä.

Kuluttajalla on paljon oikeuksia, kun kauppa solmitaan puhelinmyyjän kanssa.

Taloussanomat kokosi neljä pointtia, jotka kuluttajan on syytä tietää mahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan. Pointit voivat auttaa, jos jatkuva puhelinmyynti häiritsee tai jos kuluttajalla on eri käsitys sovituista asioista kuin kauppiaalla.

1) Oikeus saada tallenne

Jos sinulla on eri käsitys sovituista asioista kuin yrityksen lähettämässä tilausvahvistuksessa lukee, sinulla on oikeus saada myyntipuhelun sisältö tietoosi esimerkiksi äänitiedostona tai puhelusta tehtynä litterointina.

Oikeus liittyy tietosuojalainsäädäntöön. Nauhoitteessa on tietoja ihmisestä ja ihmisellä on oikeus tarkistaa hänestä kerätyt tiedot, kertoo johtava asiantuntija Raija Marttala kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta.

Kuluttajaviranomaisen näkökulmasta nauhoista kuluttajan ja yrityksen välisiä riitatilanteita selvitettäessä

– Nauhoista voi tarkistaa myyntitilannetta, mitä siellä puhelimessa on puhuttu, mitä asiakkaalle on kerrottu ja mitä on sovittu. Ne eivät aina ole niin selkeitä tilanteita. Jos esimerkiksi myyntipuhelu on pitkä, asiakas ei välttämättä muista tarkasti, mitä siinä on puhuttu, Marttala kertoo.

Marttala kertoo, että yrityksillä on ollut ongelmia äänitteen luovuttamisen kanssa. Kaikille se ei ole ollut aivan niin yksinkertaista.

– Joillakin yrityksillä on ollut tapana, että he tarjoavat mahdollisuuden tulla kuuntelemaan äänitettä toimipisteeseensä. Se on tietysti aika mahdotonta, jos Rovaniemelle on myyty jotain ja tarjotaan mahdollisuutta tulla Helsingin konttoriin kuuntelemaan, Marttala kertoo.

Koska oikeus äänitteen tai litteroinnin saamiseen perustuu tietosuojasäännöksiin, asiaa valvoo tietosuojavaltuutettu.

Kuluttaja-lehdelle asiaa kommentoinut tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kertoo, että tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut lukuisia kanteluita puheluiden äänitteistä ja tarkastusoikeudesta.

Puhelinmyyjien käytös nousi esille, kun Taloussanomat kertoi Elisan puhelinmyyjien järjestelmällisestä valehtelemisesta myyntipuheluissa.

2) Peruutusoikeus

Kuluttajalla ei kuitenkaan tarvitse olla edes varsinaista syytä, jos se haluaa purkaa etämyynnillä tehty kauppa. Valtaosalla etämyyntituotteista on lakisääteinen 14 päivän peruuttamisoikeus.

Esimerkiksi lehtitilauksissa 14 päivää alkaa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta.

3) Suoramarkkinointikiellosta ei tarvitse maksaa

Jos jatkuva puhelinmyyjien soittelu häiritsee, niistä voi päästä kokonaan eroon. Aika ajoin markkinoille ilmestyy yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoavat maksua vastaan telemarkkinointikieltoja, mutta niistä ei välttämättä tarvitse maksaa.

Yksi tapa rajoittaa saamiaan puheluita on tehdä yhteystietojen luovutuskielto maistraattiin, Marttala ohjeistaa. Kiellon antaneen henkilön tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin väestörekisteristä. Lähtökohtaisesti yritykset voivat hakevat yhteystietoja väestörekisteristä esimerkiksi iän tai asuinalueen perusteella.

Kuluttaja voi antaa kiellon myös olemalla yhteydessä suoraan yritykseen. Pelkän ilmoituksen pitäisi riittää siihen, että markkinointia tekevä yritys ei enää soita myyntipuheluita henkilölle.

Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML:n kautta kiellon voi ohjata yhdellä kertaa suureen osaan puhelinmyyntiä harjoittavista yrityksistä. Se tapahtuu niin sanotun Robinson-rekisterin kautta.

Käytännössä se on puhelinautomaatti, johon soittamalla puhelinliittymään voi saada kolme vuotta kerrallaan voimassaolevan markkinointikiellon. Robinsonin tarkoitus on hoitaa kuluttajan ilmoittama rajoitus kaikkiin ASML:n jäsenyrityksiin, joita on yli 600. Robinsoniin soittaminen maksaa jonkin verran enemmän kuin normaali puhelu, mutta muutoin palvelu on maksuton.

4) Puhelinmyyjälle voi ilmoittaa markkinointikiellosta

Jos olet kyllästynyt jostain tietystä yrityksestä tuleviin markkinointipuheluihin, voit vaatia markkinointikieltoa suoraan puhelinmyyjältä.

Tällöin puhelinmyyjän on toimittava sen eteen, että yritys todella poistaa tiedot.

– Yksittäisiä yhteydenottoja kuluttajilta muistan osuneen omalle kohdalleni. Kuluttaja on esimerkiksi tehnyt lehtitilauksen ja sen jälkeen hänelle on alettu kaupitella muitakin lehtiä. Hän on silloin ilmoittanut, että ei saa enää jatkaa markkinointia, mutta se on siitä huolimatta jatkunut. Hän on ottanut meihin yhteyttä ja kuluttajaneuvonnan yhteydenoton jälkeen markkinointi loppui, Marttala kertoo.

– Kuluttajalla on oikeus kieltää itseensä kohdistuva puhelinmarkkinointi.