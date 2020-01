Entiset puhelinmyyjät kertovat: ”Olen nähnyt monen itkevän vessassa” – konkarimyyjä esittää, kuinka ongelmia voisi ratkaista

Puhelinmyyntityön todellisuus voi olla kaikkea muuta kuin mitä työhaastattelussa luvataan. Ammattiliitto Pron sopimusasiantuntija Mika Mäkelä tunnistaa monen yrityksen ongelmat, jotka pahimmillaan kuluttavat työntekijän loppuun.

Ilta-Sanomat uutisoi lauantaina, että puhelinoperaattori Elisan tytäryhtiö Enian laajakaistamyynnissä oli ilmennyt vakavia väärinkäytöksiä. Osa puhelinmyyjistä on valehdellut järjestelmällisesti asiakkaille yrittäessään myydä lisänopeutta taloyhtiökohtaisiin laajakaistoihin.

IS:n jutun jälkeen Elisa teki selvityksen, jonka mukaan käytäntö on pesiytynyt sen telemarkkinointia tekevän tytäryhtiön Enia Oy:n Pohjois-Suomen myyntiyksikköön, jonka toiminta-alue on koko Suomi. Käytäntö on lähtenyt yhdeltä myyjältä, jolta se on levinnyt muille hänen lähellään työskenteleville myyjille.

IS pyysi Elisaa koskevan uutisen julkaisun yhteydessä puhelinmyynnin parissa työskennelleitä tai työskenteleviä kertomaan kokemuksistaan puhelinmyyntityöstä. Vastauksia tuli muutaman päivän aikana useita.

IS haastatteli myös puhelimitse toimitukseen yhteyttä ottaneet henkilöt, joiden kokemuksia on koottu tähän juttuun.

Mielivaltaa, kohtuuttomia vaatimuksia ja loppuun palaneita työntekijöitä

Eräällä entisellä puhelinmyyjällä oli kokemusta muutamalle usealle eri operaattorille työskentelystä. Hänen mukaansa Elisa-tapaus ei varmasti ole lajissaan ainoa.

– Jos työntekijä keksii hyvän keinon vedättää asiakkaita, hänen puheluitaan kuunnellaan esimerkin vuoksi ja niistä kehotetaan ottamaan mallia. Tämä on vain jäävuoren huippu. Yrityksessä voi olla jatkuvasti työpaikkoja auki. Työntekijät, joilla on edes hiukan moraalia jäljellä, eivät jaksa jatkuvaa luukuttamista ja asiakkaiden vedättämistä, hän kertoo.

Kahdella eri operaattorilla yhteensä kuusi vuotta työskennellyt toinen ex-puhelinmyyjä kertoo, että työ on vaativaa, tuloshakuista ja henkisesti kuormittavaa.

– Tulosta ja näyttöä onnistumisista täytyy syntyä, muuten työ ei koeajan jälkeen jatku. Olen nähnyt monen entisen työkaverin itkevän vessassa työpäivän aikana, kun on tullut haukut heikosta tuloksesta. Itse paloin loppuun ja jouduin vuoden sairauslomalle.

Monella oli vastaavia kokemuksia operaattoreille työskentelystä. Myyjille asetettuja tavoitteita kuvataan kohtuuttomiksi, ja jos niihin ei yllä, työntekijät saattavat saada kirjallisia varoituksia tekaistuilla syillä. Myyntitavoitteistaan jääville kerrotaan järjestettävän myös jatkuvia ”kehityskeskusteluja”.

– Esimiehet kiertävät konttorissa tarkkailemassa työntekijöiden takana herkeämättä, jotta painostuksen ilmapiiri säilyy. Aamupalaveriin piti saapua aina viisi minuuttia ennen työajan alkua, eikä tästä ajasta maksettu palkkaa. Vuosien ajan työehtosopimuksen mukaisesta taukoajasta oli vähennetty kymmenen minuuttia, eräs entinen puhelinmyyjä kertoo.

Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Mika Mäkelälle alan epäkohdat ovat valitettavan tuttuja. Hän kertoo, että yhtiöt asettavat provisiopalkalla työskenteleville puhelinmyyjille erittäin kovat myyntipaineet.

– Niillä pyritään ajamaan ihmisiä maksimaalisen tuloksen tekemiseen, Mäkelä sanoo.

Myyntiä keinolla millä hyvänsä

Epäkohdista huomauttaminen ei välttämättä auta, koska silloin saattaa joutua esimiesten silmätikuksi.

– Asiakkaita ei saanut palvella muuten kuin myymällä tälle tuotteita. Sitä kutsuttiin ”aspaamiseksi”, ja siitä sai herkästi moitteita. Operaattorille työskentely oli hirveä ajanjakso elämässäni, puhelinmyyjänä työskennellyt kertoo.

Myös puhelinoperaattoreiden help desk -tuessa työskenteleviltä vaaditaan myyntitaitoa. Entinen help desk -työntekijä kertoo, että puheluita tarkkailtiin ja järjestelmään merkittiin jokaisen puhelun aikana, mitä tuotteita teknisen tuen työntekijä oli soittajalle tarjonnut ja mitä onnistunut tälle myymään.

– Toimiston seinät olivat täynnä myyntitaulukoita ja rankkauksia siitä, kuka on myynyt mitä ja kuinka paljon.

Ranking-listoilla pyrittiin hänen mukaansa siihen, että työntekijät kokisivat häpeää ja yrittäisivät kilpailla keskenään, jotta saisivat myytyä enemmän.

– Aikuisia ihmisiä palkittiin vähäpätöisellä lahjalla, suklaapatukalla tai vastaavalla. Työntekijän kokemukselle, tekniselle osaamiselle ja viankorjauskyvyille ei annettu henkilöasiakaspuolella mitään arvoa. Toiminta oli naurettavaa ja alistavaa, help deskissä työskennellyt kertoo.

Pron Mika Mäkelä tuntee ranking-lista -kulttuurin.

– Ranking-listat ovat kaikkien nähtävillä, ja työntekijän arvo ikään kuin määräytyy sen perusteella. Se on iso ongelma monella tapaa, ja siihen liittyy myös yksityisyydensuojan problematiikka.

Konkarimyyjä: ”Työ on parhaimmillaan antoisaa ja palkitsevaa”

Siilinjärvellä asuva yrittäjä Hannu Henriksson on työskennellyt puhelinmyynnin parissa vuodesta 1998. Hän on myös kouluttanut puhelinmyyjiä. Nykyisin hän pyörittää pientä yritystä vaimonsa kanssa ja myy puhelimitse it-palveluita pienille ja keskisuurille yrityksille.

Henriksson pitää puhelinmyynnistä. Se on hänen mukaansa pohjimmiltaan antoisaa ja palkitsevaa ihmisten kohtaamista.

Häneen teki aikoinaan vaikutuksen erään puhelinmyyntiyrityksen myyntipäällikön tapa työskennellä.

– Hän oli aidosti kiinnostunut asiakkaan tilanteesta ja kartoitti sen perin pohjin. Sen kyllä huomasi. Kun seurasin hänen työskentelyään, ajattelin, että juuri niin tekisin asiat itsekin.

Henriksson on toki nähnyt alan huonojakin puolia ja epäeettisesti toimivia yrityksiä.

– Tämä ala on ollut isoissa ongelmissa jo pitkään. On toimijoita, jotka ovat todella pilanneet alan mainetta. Yritetään myydä asiakkaalle väkisin jotain sellaista, mitä hän ei lainkaan tarvitse. Koska ihmisillä on kokemuksia huonoista puhelinmyyjistä, moni on varuillaan heti, kun puhelinmyynnistä tulee puhe.

Hänen mukaansa eräs alan suurimmista ongelmista on puhelinmyyjien koulutus.

– Uudelle työntekijälle annetaan paperi eteen ja sanotaan, että alapa soittamaan. Eihän kattoremonttiakaan anneta tehtäväksi sellaiselle, jolla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä hänen pitää tehdä.

– Olen miettinyt, parantaisiko tilannetta esimerkiksi jonkinlainen myyjien sertifiointikoe, Henriksson sanoo.

Vaikka työhaastattelussa luvattaisiin puhelinmyyntityöstä takuupalkka, palkkalaskelmassa summa voikin olla jotain aivan muuta kuin mitä myyjä odottaa.

Pron Mäkelän mukaan tämäkin on valitettavan tuttu ilmiö. Alalla toimii yrityksiä ilman työehtosopimuksia, tai työtä tehdään vähintään todella huonoilla työehdoilla.

Ilta-Sanomiin yhteydessä olleiden entisten puhelinmyyjien mukaan käytännössä työntekijöiden vaihtuvuus yrityksissä oli suurta.

– Noin puolet uusista lähti ensimmäisellä viikolla, kun jutun juoni tuli ilmi, eräs ex-puhelinmyyjä kertoo.

Miten puhelinmyynnin villit käytännöt sitten saisi kuriin?

Pron Mäkelä hymähtää.

– Se onkin hyvä kysymys. Ainakin se, että alalla noudatettaisiin paremmin eettisiä sääntöjä ja työehtosopimuksia, auttaisi alkuun. Yhtiöiden johdon pitäisi tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa. Epäterve kilpailukulttuuri johtaa helposti siihen, että työntekijä kärsii, sanoo Mäkelä.