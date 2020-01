Kommentti: Pankkitileillä makaa yhä suurempi potti rahaa, eikä syynä ole tallettajien tyhmyys tai laiskuus

Pankkitalletuksen kartuttaminen on paljon järkevämpää kuin karttaminen, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Tympiikö sijoituskauppiaiden alituinen patistelu panna pankkitilillä ”laiskana makaavat” talletusvarat liikkeelle, ryhtyä saamattomasta (ja vähän tyhmästäkin) säästäjästä nokkelaksi sijoittajaksi, ja ennen kaikkea lyödä ties kuinka lupaavilla ”sijoitustuotteilla” rahoiksi?

Jos tympii, et ole ainoa – etkä varsinkaan väärässä.

Tallettajana olet – tarkoituksella tai sattumalta – monin tavoin järkevämpi kuin panettelijat uskottelevat.

Suuri osa panettelijoista on kateellisia, ja vielä suurempi osa yrittää vain ajaa omaa etuaan houkuttelemalla talletusvaroja panettelun avulla kaupittelemiinsa muihin sijoitus- ja säästökohteisiin.

Panetteluun perustuvalle maanittelulle kannattaa yleensä antaa piut paut ja sulkea siltä korvansa. Juuri niin kuin suuri osa Suomen kotitalouksista näyttääkin tehneen.

Kovakorvaisuus ja -päisyys käy selkeästi ilmi Suomen kotitalouksien rahoitusvaroja vajaan neljännesvuosisadan ajalta kuvaavasta Tilastokeskuksen tilastosta.

Pankkitili yhä suosituin säästökohde

Kotitalouksien rahoitusvaroja ja niiden koostumusta kuvaava tilasto kertoo, että talletusvarojen kerryttäminen pankkitileille on sekä perinteikkäin että edelleen keskeisen tärkeä säästötapa.

Sama tilasto kertoo toki siitäkin, että talletusten rinnalle on parin viime vuosikymmenen kuluessa kertynyt kasvava määrä muunkinlaista rahoitusvarallisuutta, kuten pörssiosakkeita, erilaisia vakuutussäästöjä ja sijoitusrahasto-osuuksia.

Tilasto kertoo myös noteeraamattomien osakkeiden vahvasta kasvusta, mutta siinä lienee kyse pitkälti yksityisyrittäjien omaan yritystoimintaan sijoittamista varoista eikä samaan tapaan ”ylimääräisistä” säästöistä kuin talletuksissa tai arvopaperisijoituksissa.

Jos noteeraamattomat osakkeet jätetään pois laskuista, on kotitalouksilla talletustileillään ja käteisenä yhteensä melkein yhtä paljon varoja kuin kaikissa muissa säästö- ja sijoituskohteissa yhteensä.

Viime vuonna talletukset myös kasvoivat runsaammin kuin kotitalouksien muut säästöt ja sijoitukset.

Tähän on monta hyvää syytä – eikä yksikään niistä ole tallettajien tyhmyys tai laiskuus.

Nollakorko kannustaa säästämistä

Kotitalouksilla on talletustileillään ja käteisenä vähän yli sadan miljardin euron rahoitusvarat. Viime vuonna talletusten määrä kasvoi viitisen miljardia euroa.

Talletustilien kartuttaminen on herättänyt jopa kummastelua, kun talletuskorot ovat yleensä nolla prosenttia tai vain vähän tyhjää parempia.

Ja kun tarjolla on paljon muitakin säästö- ja sijoitustapoja kuin nollakorkoiset talletustilit.

Kummastelijoilla ei näytä käyneen mielessä, että juuri koron kutistuminen voi olla perusteltu syy talletusten kasvattamiseen.

Näin voi päätellä ja menetellä esimerkiksi henkilö, jolla on säästämiselleen jokin tietty ennalta harkittu tavoitemäärä mutta ei halukkuutta altistua talletusta suuremmalle epävarmuudelle.

Kun korko ei enää entiseen tapaan kartuta talletustilin saldoa, on säästöön siirrettävä ainakin pois jääneen koron verran entistä suurempia summia – tai muuten alkuperäinen tavoitemäärä jää saavuttamatta.

Toki talletuskoron painuminen nollaan prosenttiin merkitsee säästöjen ostovoiman hienoista hupenemista kulloinkin vallitsevan inflaation tahdissa.

Tämä on kuitenkin pieni kiusa niin kauan kuin inflaatio on niin heikkoa kuin se on viime vuodet ollut. Kuluttajahintojen muutoksella mitattu inflaatio on vaihdellut prosentin paikkeilla vuosittain.

Tallettajillekin hanakasti tarjottujen vaihtoehtojen, kuten pörssiosakkeiden hinnat vaihtelevat helposti päivässä enemmän kuin pankkitalletusten reaaliarvo vuodessa.

Talletussuoja takaa vain talletuksia

On totta, että pörssiosakkeiden tuotto-odotus on tuntuvasti korkeampi kuin nollakorkoisten pankkitalletusten tuotto-odotus.

Mutta yhtä totta on sekin, että osakesijoituksiin liittyy monin verroin talletuksia suurempi epävarmuus.

Pankkitallettajalla on lakisääteisen talletussuojan takaus turvanaan aina sadan tuhannen euron pankki- ja henkilökohtaiseen määrään asti.

Mutta mikään tai kukaan ei takaa osakesijoituksen tuotto-odotuksen toteutumista eikä mikään tai kukaan takaa osakkeisiin sijoitetun pääoman arvon säilymistä.

Esimerkiksi sijoituskauppiaiden houkuttelevat korkoa korolle -laskelmat tai niistä johdetut korkeuksiin kurottavat käyrät eivät takaa onnistumista.

Houkuttelevimmat myyntipuheet ja -laskelmat vähättelevät tai jättävät sijoitusriskit kokonaan huomioon ottamatta, mutta eivät poista niitä.

Varoistaan ja niiden säilymisestä huolta pitävä tavoitesäästäjä voikin huoleti sulkea korvansa sijoituskauppiaiden maanitteluilta – ja vaikka pyyhkiä pölyjä heidän huimia tuottoja lupaavilla laskelmillaan.

Jos varmuus säästöön siirrettyjen varojen säilymisestä tallessa myös mahdollisen talouskriisin oloissa on tärkeämpää kuin mahdollisimman suuren mutta epävarman tuoton havittelu, on pankkitalletus puutteineenkin varteen otettava säästökohde.