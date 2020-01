Peter Vesterbacka tyrmistyi – virkamies ehdotti: ”Sun kannattaa ryhtyä työttömäksi”

Peter Vesterbackan kesätyöt vaihtuivat kaalinistutuksesta it-alan markkinointiin.

Yrittäjä Peter Vesterbacka muistaa erityisen hyvin kaksi kesätyöpaikkaa nuoruusvuosiltaan.

Ensimmäinen kesätyöpesti oli Rosenlewin tehtaalla kotikaupungissa Porissa. Vesterbacka oli silloin 16-vuotias.

– Siihen aikaan Rosenlew teki vielä muovikasseja ja vastaavia. Tehtaalla käärin isoja muovirullia muoviin kuljetusta varten. En muista tarkalleen, mihin käytin kesätyöstä saadun palkan, varmaankin laitoin osan säästöön ja loput rahat menivät yleiseen kulutukseen, hän sanoo.

Mieleen on jäänyt myös se kevät ja alkukesä, jolloin Vesterbacka valmistui ylioppilaaksi. Lukio oli ohi, mutta kirjoitukset eivät olleet vielä alkaneet. Vesterbacka käveli työvoimatoimistoon kyselemään työpaikkoja.

– Siellä virkailija sanoi, että ”itse asiassa sun kannattaa ryhtyä työttömäksi”. Se ei ollut edes käynyt mielessäni. Siitä jäi sellainen mielikuva, että näinkö tämä toimii. Muistan, että työttömyyttä suorastaan tuputettiin, hän hymähtää.

Lopulta työvoimatoimiston kautta kuitenkin tärppäsi: Vesterbacka pääsi istuttamaan kaaleja Noormarkkuun.

– Pyöräilin joka päivä kymmenen kilometriä suuntaansa istuttamaan kaaleja. Siinä sai hyötyliikuntaa, ja oli ihan hauskaa viettää päivät ulkotöissä.

Vesterbacka on aina suhtautunut työhön kuin työhön kunnioittavasti. Hän ei jaottele töitä hyviin ja huonoihin.

Viimeiseksi jäänyt kesätyö oli opintoihin kuuluva kolmen kuukauden pituinen työharjoittelu HP:lla Kaliforniassa.

– Etenin kaalinistuttajasta tekemään tech-alan markkinointia, ja sillä tiellä olen edelleen, Vesterbacka sanoo.

Hänen mielestään kesätyö- ja harjoittelupaikat ovat nuorille ensiarvoisen tärkeitä.

– Yritysten pitää panostaa niihin, ja niitä on ehdottomasti tarjottava myös ulkomaisille opiskelijoille. Olen huolissani tilanteesta, sillä Suomeen on ensinnäkin vaikea houkutella opiskelijoita ulkomailta, ja heille tarjolla olevien harjoittelupaikkojen määrä on hyvin pieni. Siinä asiassa monella suomalaisyrityksellä on peiliinkatsomisen paikka.