Koronavirus aiheuttaa kauhua pörssissä – ”Vaikutukset maailmantalouteen voivat olla huimia ”

Epidemiauhka laskee myös Finnairin osakekurssia

Kiinassa levinnyt koronavirus painoi tiistaina Aasian pörssit selvään laskuun. Hongkongin pörssin yleisindeksi laski tiistaina yli kaksi prosenttia. Shanghaissa, Singaporessa, Soulissa ja Manilassa yleisindeksit laskivat yli prosentin. Tokiossa pudotusta mitattiin 0,9 prosenttia.

Myös Euroopassa pörssikauppa alkoi tiistaina miinusmerkkisesti, kun Lontoossa ja Frankfurtissa osakekurssit putosivat lähes prosentin verran päivän alkajaisiksi. Myös Helsingin pörssissä yleisindeksi painui lähes prosentin miinukselle.

Kiinassa koronavirustartunnan saaneiden määrä on kohonnut lähes kolmeensataan, kertovat viranomaiset. Uusia vahvistettuja tartuntatapauksia on noin 80. Kuolleiden määrä on kohonnut kuuteen, sanoi Wuhanin kaupungin pormestari valtionmedia CCTV:n haastattelussa.

Tiistaina vahvistetut uudet tartunnat ovat enimmäkseen Hubein provinssissa, jonka keskuskaupungissa Wuhanissa sijaitsevalta torilta viruksen arvioidaan saaneen alkunsa. Osa uusista tapauksista on Pekingissä, Guangdongin provinssissa ja Shanghaissa.

Monet Aasian maat ovat tehostaneet valmiuttaan ehkäistääkseen viruksen leviämisen. Pelot uudesta globaalista epidemiasta kasvoivat maanantaina, kun Kiinan hallinnon asiantuntija kertoi, että virus leviää ihmisestä ihmiseen.

Esimerkiksi Thaimaan lentoasemilla on aloitettu pakolliset matkustajien lämpöskannaukset, jotka kohdennetaan Kiinasta korkean riskin alueilta saapuviin. Hongkongin lentoasemalla lämpöskannauksia tehdään rutiininomaisesti kaikille saapuville matkaajille.

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää keskiviikkona Sveitsissä hätäkokouksen koronaviruksen leviämisen takia.

Uudenvuodenjuhlinta huolestuttaa

Koronavirus muistuttaa vuosien 2002–03 sars-virusta, joka tappoi tuolloin yli 600 ihmistä Kiinassa ja Hongkongissa. Uudenlaisen viruksen leviämisestä ollaan erityisen huolestuneita nyt, kun Kiina valmistautuu juhlimaan vuoden vaihtumista. Uudenvuodenjuhliin ajoittuvana loma-aikana sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat viettämään juhlaa ja tapaamaan sukulaisiaan.

– Viruksen vaikutukset maailmantalouteen voivat olla huimia bruttokansantuotteella mitattuna, jos sairaus saavuttaa epidemian mittasuhteet. Tähän asti markkinoilla on aliarvioitu sairauden leviämisen riskiä, Axicorpin analyytikko Stephen Innes sanoo.

Innesin mukaan virusuutiset voivat painaa etenkin lentoyhtiöiden ja muihin matkailuun liittyvien yhtiöiden osakekursseja.

Hongkongissa tapahtuikin juuri näin, sillä esimerkiksi lentoyhtiö Cathay Pacificin ja kasinoyhtiö Wynn Macaun osakekurssit putosivat 4–5 prosenttia.

Koronavirus painoi tiistaiaamuna myös Finnairin osakekurssia Helsingin pörssissä. Finnairin osake oli pörssin suurimpien laskijoiden listan kärjessä reilun kolmen prosentin pudotuksellaan. Yhtiö lentää runsaasti Aasiaan.

Koronaviruksen ohella Hongkongin pörssikursseja painoivat huolet erityishallintoalueen tulevaisuudesta. Hongkongissa on jo kuukausia protestoitu Kiinan tiukentunutta otetta vastaan. Luottoluokituslaitos Moody's laski maanantaina Hongkongin luottoluokitusta alueen epäselvän tilanteen takia.