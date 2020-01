Juuri nyt

Selvityksen mukaan yhtiö ei pärjää ilman valtion tukea.

Ruotsalais-tanskalainen postikonserni Postnord on aiemmin tiedettyä paljon pahemmissa talousvaikeuksissa, kertoo ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti.

Yhtiö on kolmen viime vuoden aikana tehnyt yhteensä 280 miljoonan euron tappiot. Syynä on ennen kaikkea jakelumäärien kutistuminen Tanskassa. Ruotsissa oletus on, että kirjeiden määrä puolittuu lähivuosien aikana.

Ruotsin ja Tanskan tilaaman konsulttiselvityksen mukaan yhtiö ei selviydy tulevaisuudessa ilman valtion tukea.