Virolaisen Postimees-lehden mukaan Latvian Ainazissa vuonna 2018 liikkeensä avannut Goalco-viinakauppa lopettaa.

Latvian ja Viron välinen viinasota kuumeni viime kesänä, kun Viron hallitus kertoi maan laskevan alkoholiveroaan peräti 25 prosentilla. Heinäkuussa voimaan tullut veronalennus koski viinejä lukuun ottamatta kaikkia alkoholijuomia, niin väkeviä kuin oluita ja siidereitäkin.

Ennen päätöstä monet suomalaiset olivat jo jonkin aikaa hakeneet tuliaisjuomansa Latvian puolelta, jossa hinnat olivat selvästi Viroa halvemmat. Taustalla oli Viron vuonna 2017 tekemä päätös alkoholiveron nostosta. Verotulojen menetystä pelänneen hallituksen peruutettua päätöksen pari vuotta myöhemmin autojen takakontit lastattiin jälleen yhä useammin jo Virossa.

Latvia kuitenkin vastasi nopeasti laskemalla omaa alkoholiveroaan 15 prosentilla jo elokuun alussa. Veronalennus ei kuitenkaan koskenut oluita. IS vieraili tuolloin Latvian puolella Ainazissa sijaitsevassa Superalko-myymälässä, jossa Viron veroalen aiheuttama muutos myyntiin oli vielä tuolloin arvoitus.

Mitä Baltian viinasodassa on tapahtunut tämän jälkeen? Virolainen Postimees-sanomalehti ennustaa perjantaina julkaistussa artikkelissaan jopa loppua Latvian ja Viron välisen rajan tuntumassa tapahtuvalle viinamyynnille. Lehden mukaan Ainazissa toimiva Goalco-viinakauppa on lopettamassa Viron veroalen ja Latvian suunnitteleman veronkorotuksen seurauksena.

Goalco kertoo verkkosivullaan aloittaneensa toimintansa vuonna 2018 Viron alkoholiveron korotuksen jälkeen. Liikettä pyörittävän yhtiön edustaja kertoo Postimees-lehdelle alkoholin hintojen tasaantuneen sittemmin samalle tasolle Virossa ja Latviassa.

Muutoksen myötä myös virolaiset ostavat alkoholinsa kotimaasta eikä bisnes enää kannata. Liikkeen edustajan mukaan 1 000-neliöiseen liiketilaan on tarkoitus avata rakennustarvikemyymälä, jossa omistajat näkevät enemmän potentiaalia. IS ei tavoittanut Goalco-kaupan edustajaa kommentoimaan suunnitelmia.

Goalcon vieressä toimivasta Superalko-myymälästä asiakaskato kielletään. Ketjun myymälöiden toiminnasta Latviassa vastaavan SIA Aldar Latvia -yhtiön hallitukseen kuuluva Lauri Uibo vakuuttaa IS:lle että myyntimäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla hintasodasta huolimatta.

– Latvian Superalko ei suunnittele liikkeidensä sulkemista. Asiat muuttuvat aina välillä, mutta me emme näe rajakaupan loppumisen olevan näköpiirissä, Uibo sanoo.

Ainazin Superalkossa myynti vetää lähes entiseen malliin vaikka asiakkaiden määrä on vähentynyt.

Uibon mukaan viime vuonna liikkeen myynti ei laskenut juuri ollenkaan.

– Viime vuoden korjatut myyntiluvut olivat vuoteen 2018 verrattuna 4,4 prosenttia alhaisemmat.

Asiakkaiden määrä on kuitenkin tullut selvästi alas. Uibon mukaan samaan aikaan Latviaan saapuvien asiakkaiden, myös suomalaisten, ostokäyttäytymisessä on tapahtunut iso muutos.

– Ihmisiä on nyt luonnollisesti vähemmän. Mutta tänne tulevat suunnittelevat ostosmatkansa huolellisemmin ja ostavat kerralla enemmän.

Myös Latviaan saapuvien suomalaisten määrän Uibo arvelee vähentyneen vuoden lopussa. Mitään virallisia lukuja eri maiden asiakkaista ei kuitenkaan ole saatavilla.

– Baltian maiden läpi ajavat pysähtyvät tässä usein, koska liikkeemme sijaitsee aivan pääväylän varressa.

Uibon mukaan alkoholituotteiden hintoja on viime aikoina laskettu, jotta asiakkaiden virta saataisiin jatkumaan muutoksista huolimatta. Liikkeessä seurataan tarkasti, mitä Latvian ja Viron päättäjät suunnittelevat maiden verotukselle.

Naapurissa kauppansa sulkeneen Goalcon tarina ei Uibon mukaan kerro niinkään alan yleisestä tilanteesta kuin toimijasta itsestään.

Pitkään toimineella Superalkolla on useita liikkeitä Virossa ja Latviassa ja ketju on laajentunut myös Puolaan. Uibon mukaan myös Liettuaan on tarkoitus avata liike lähiaikoina.