”Ei tuota tulevaisuudessa haasteita tai kuluja”, totesi ex-kuntajohtaja – nyt igluja Etelä-Pohjanmaalle suunnitellut yrittäjä vaatii kymmeniä tuhansia

Yrittäjä kertoo tehneensä poliisille tutkintapyynnön Soinin kunnan toiminnasta.

Pieni eteläpohjalainen Soinin kunta on joutunut erimielisyyksiin muun muassa epäonnistuneesta Jurase Park -hankkeesta tunnetun yrittäjän Jorma Leppäniemen kanssa.

Leppäniemen Erämaan Elämyskeskus Oy on esittänyt Soinin kunnalle useita vaatimuksia ja kertoo tehneensä poliisille tutkintapyynnön kunnan toiminnasta.

Yritys on vuokrannut kunnalta Vuorenmaan aluetta, jossa on laskettelurinne.

Joulukuussa 2019 ja tammikuussa 2020 yritys lähetti kunnalle kirjelmän ja lisäreklamaation, jossa se esittää useita vaatimuksia.

Ensinnäkin yritys haluaa, että sen maksaman vuokran suuruus lasketaan 150 euroon kuukaudessa, kun se on sopimuksessa 560 euroa kuussa.

Yritys myös ilmoittaa, ettei se tilitä kunnalle osuutta lipputuloista tai välinevuokrista, sillä yrityksen mukaan kunta ei ole hoitanut osuuttaan. Samalla yritys vaatii kunnalta myös lisätyövoimaa rinteen pyörittämiseen.

Yritys vaatii myös, että kunnan tulisi ostaa siltä palveluja vuosittain 40 000 eurolla. Lisäksi se on toimittanut kunnalle 40 000 euron ostopalvelulaskun ja yhteensä 35 000 euron laskut vahingonkorvauksena niiltä päiviltä, jolloin rinne ei yrityksen mukaan ole voinut olla toiminnassa kunnan puutteista johtuen.

Ilta-Sanomien tavoittama Jorma Leppäniemi kertoo, ettei halua kommentoida keskeneräistä asiaa sen enempää. Hän kuitenkin vahvistaa jättäneensä poliisille tutkintapyynnön.

– Palataan asiaan sitten, kun asiat menevät eteenpäin, Leppäniemi sanoo.

Kuluja ei pitänyt tulla

Ilta-Sanomat kertoi Soinin kunnan ja Leppäniemen yrityksen välisestä sopimuksesta kesällä 2019. Tuolloin selvisi, että alueelle oli tarkoitus rakentaa ympärivuotinen elämyskeskus, jossa voisi muun muassa lumilautailla ja alamäkiluistella. Lisäksi alueelle oli tarkoitus rakentaa iglukylä.

Tarkoituksena oli, että kunta vuokraa Vuorenmaan alueen Erämaan Elämyskeskus Oy:lle, jota hallinnoi ja rahoittaa kaikesta päätellen Jorma Leppäniemen edustama yritys.

Kunnan tietojen mukaan kysymyksessä oli ”kansainvälinen sijoitusyhtiö” AIDL Limited. Leppäniemi kertoi tuolloin olevansa yhtiön valtakirjalla toimiva edustaja ja konsultti.

Sopimus tehtiin edellisen kunnanjohtajan Juha Viitasaaren aikana. Viitasaari kommentoi sopimuksen solmimista tuolloin toteamalla, että riski on harkittu tarkkaan.

– Olemme laskeskelleet, että vaikka tässä kävisikin jotain ikäviä kääntymyksiä, se ei tuota meille tulevaisuudessa haasteita tai kuluja, Viitasaari sanoi.

”Ei hirvittävän helppoa”

Haasteita ja kuluja kuitenkin ilmaantui. Vasta kaksi viikkoa virassaan ollut uusi kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kuvailee tilannetta hankalaksi. Hän kertoo, ettei toivonut tällaista heti virkakautensa alkuun.

– Se on ihan sanomattakin selvää. Tässä on nyt näkemyseroja sopimuksesta ja siitä, mitä se pitää sisällään. Sopimus on varmasti tehty sen hetkisen tilanteen mukaan parhaana ratkaisuna. En lähde käyttämään jälkiviisautta, hän sanoo.

Rannanjärvi kertoo käyneensä neuvotteluja Leppäniemen kanssa mutta ei juurikaan avaa niiden sisältöä.

– Ristiriitatilanteessa ihmiset suhtautuvat asioihin omalla tavallansa. Kun ei olla yhteiseen lopputulokseen päästy, niin ei se ole hirvittävän helppoa ollut, kunnanjohtaja sanoo.

Tapausta ratkotaan maanantaina järjestettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Rannanjärvi esittää hallitukselle, ettei Leppäniemen yrityksen vaatimuksiin suostuta. Hänen mukaansa vaateet ja laskut ovat aiheettomia.

Kunnanjohtaja uskoo, että asia ratkeaa vielä suuntaan tai toiseen.

– Lisäksi kunnan jo tekemät investoinnit – muun muassa laskettelurinteen parantaminen ja rinnekoneen hankinta – jäävät joka tapauksessa kunnalle.

Rannanjärvi kertoo, että laskettelurinnetoimintaa loppuvuodesta harjoittava yritys on pystynyt konkreettiseen liiketoimintaan, vaikka lumitilanne onkin ollut haastava.

– Se on varmasti hankaloittanut toimintaa, mutta kyllä he ovat sinne jonkin verran kävijöitä saaneet.