Teknikmagasinet hakee konkurssia Ruotsissa – Suomessa 16 myymälää

Teknikmagasinet on ollut vaikeuksissa jo pitkään Ruotsissa. Kuva Helsingin rautatieasemalla sijaitsevasta myymälästä.

Yhtiö on ollut ongelmissa jo pitkään.

Teknikmagasinetia haetaan konkurssiin Ruotsissa, kertoo ruotsalaislehti Dagens Industri. Yhtiön ruotsalaisessa lehdistötiedotteessa kerrotaan, että vähittäiskaupan myynti on laskenut jatkuvasti, mutta samalla tilavuokrat ovat nousseet, mikä on ajanut yhtiön talouden heikoille.

Lisäksi heikko kruunu on vaikeuttanut yhtiön muutenkin kivistä tietä, sillä ulkomaalaisten tuotetilausten määrä on kasvanut.

Näin ollen taloutta ei ole saatu korjatuksi ylimääräisistä ponnisteluista huolimatta.

Ruotsin Teknikmagasinet on ollut ongelmissa pitkään.

Vuonna 2017 yhtiö kävi läpi yrityssaneerauksen ja siirtyi pian Peter Gyllenhammar Ab:n alaisuuteen.

Gyllenhammar on tunnettu ruotsalainen sijoittaja.

Vuonna 2018 yhtiön velat olivat jo 19 miljoonaa euroa, eli noin 200 miljoonaa Ruotsin kruunua, kertoo Tivi.

Teknikmagasinet teki viime vuonna päätöksen keskittyä erityisesti puhelimien korjaukseen, mutta siitä huolimatta laiva ei kääntynyt.

Yhtiö kertoo kuitenkin, että siihen on kohdistunut kiinnostusta, ja omistaja uskoo että yhtiö voi välttää vararikon. Aftonbladetin mukaan on arvioitu, että joka tapauksessa Teknikmagasinet joutuu luopumaan noin 40 liikkeestä seuraavan kahden vuoden sisällä.

Ruotsissa yhtiö työllistää noin 300 ihmistä.

– Olemme neuvotelleet toimijoiden kanssa, mutta liiketoiminnasta ei oltu kiinnostuneita silloin, kun se kävi läpi uudelleenrakentamista. He haluavat saattaa neuvottelut päätökseen konkurssipesänhoitajan kanssa, kommentoi asianajaja Carl Östring Peter Gyllenhammar Ab:sta Dagens Industrin mukaan.

Vuonna 2018 Teknikmagasinetin Suomen maajohtaja Andreas Möller kommentoi Tiville, ettei Ruotsin emoyhtiön vaikeudet vaikuta suomalaisen tytäryhtiön toimintaan.

Taloussanomat ei tavoittanut Teknikmagasinet Finlandia kommentoimaan uutista. Yhtiöllä on Suomessa 16 myymälää.

Teknikmagasinetilla on Ruotsin lisäksi ollut toimintaa Suomessa ja Norjassa. Se on perustettu vuonna 1989 ja sen liikevaihto on euroissa 64 miljoonaa euroa.