Suhtautuminen pornoon ja seksivälineisiin on muuttunut yhä hyväksyvämmäksi. Verkkokauppa ja nettiporno vetävät, mutta miten on käynyt vanhan liiton pornokaupoille?

Vielä 1990-luvulla pornovideot ja erotiikkaliikkeet saivat monen tavallisen tallaajan korvat punoittamaan. K-18-elokuvat olivat Suomessa kokonaan lailla kiellettyjä, joten moni tilasi pornoa ulkomailta.

Yllä olevalla videolla pääset vierailemaan kahdessa helsinkiläisessä erotiikkaliikkeessä. Omistajat kertovat näkemyksensä alan tilanteesta.

Lainsäädäntöä muutettiin sallivampaan suuntaan vuosituhannen vaihteessa. 2010-luvun kuluessa nettiporno ja seksilelujen verkkokauppa löivät ryminällä läpi.

Erotiikkaliikkeiden asiakaskunta on muuttunut yhä kirjavammaksi kattaukseksi erilaisia suomalaisia: nuoria ja vanhoja aikuisia, pariskuntia, naisia ja miehiä.

Erotiikka-alan verkkokauppa haastaa yrittäjiä, mutta vanhan liiton pornokauppiaat eivät usko perinteisten liikkeiden kuolemaan.

Kari Valo on pyörittänyt Aikuisten lelukauppa -erotiikkaliikettä Helsingin Kalliossa yli kolme vuosikymmentä. Hän on tunnettu paitsi pitkän linjan pornokauppiaana niin myös HIM-laulaja Ville Valon isänä.

Aikuisten lelukauppa on perinteikäs erotiikkaliike Helsingin Kalliossa.

Erilaiset kahleet ovat tavallinen näky erotiikkaliikkeiden hyllyillä. Kuva on Aikuisten lelukaupasta.

Kari Valo kuvailee liikettään kanikopiksi. Luonnehdinta on osuva. Pienen liikkeen perällä on pieni DVD-valikoima ja seinille on aseteltu erilaisia seksivälineitä: esimerkiksi kahleita, dildoja ja ruoskia.

Tila on käytetty hyväksi viimeistä hyllymillimetriä myöten, ja vähän ylikin. Seinillä on kuvia Robert De Nirosta Taksikuski-elokuvan (1976) Travis Bicklen roolissa. Valo on leffan fani.

Valon mukaan erotiikkaliikkeiden kivijalkakauppa ei ole kuollut tai kuolemassa, mutta kaupankäynti on muuttunut.

– 1990-luvun alkupuolella oli hyvin erilaista. Silloin oli hyvin ihmeellistä, että tällaisia niin sanottuja törkyvideoita myytiin kansalle. Viranomaiset kävivät kurkistelemassa paikkoja.

Tällä hetkellä Valon suurimman haasteen liikkeen pyörittämisessä asettavat Kalliossa tehtävät tietyöt. Asiakkaat eivät meinaa löytää pysäköintipaikkoja ja liikkeen ovea.

– Pitäisi varmaan laittaa liike Jukolan viesteihin rastiksi, niin ihmiset löytäisivät paikalle.

Kari Valolla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus alalta.

Omistaja Kari Valo on asetellut Aikuisten lelukaupan tiskille monipuolisen kondomivalikoiman.

Toinen merkittävä haaste liittyy seksivälineiden verkkokauppaan.

– Verkkokauppa on tietenkin muuttanut alaa. Tein itsekin aikoinaan postimyyntiä, mutta nykyään pitäisi olla suuret tilat ja valikoima sekä hereillä oleva henkilökunta, joka saisi paketit jo tilauspäivänä eteenpäin. Lisäksi maksutapoja on useita erilaisia. Ja kaiken lisäksi asiakkaalla on vielä mahdollisuus ostaa änkyttämällä (osamaksulla), Valo luettelee.

Onko verkkokauppa vienyt perinteikkään kivijalkapornokaupan asiakaskuntaa?

– Kyllä, se on tietenkin vienyt asiakkaita. Eihän tällainen kanikoppi pysty kilpailemaan tuollaisten suurten yritysten kanssa. Asiakkaita on kuitenkin edelleen. He ovat sellaisia, jotka haluavat nähdä tuotteen ja saada sen käsiinsä heti, Valo summaa.

Entäpä sitten ne tärkeimmät tuotteet? Mikä suomalaisia kiinnostaa?

– Kyllä nämä ikivihreät tuotteet ovat kansanomaisesti sanottuna ”tuhero” ja ”meisseli”. Ne ovat ne tukipilarit. Niistä tulee uusia malleja, materiaaleja, värejä ja toimintoja.

Naiset ja pariskunnat ovat löytäneet erotiikkaliikkeisiin. Kehitys näkyy muun muassa naisten asusteiden monipuolistumisena.

Suomessa toimii myös suuria erotiikka-alan verkkokauppoja, kuten Kaalimato.com ja Hot Lips. Kummatkin tarjoavat tuhansia erilaisia tuotteita.

Hot Lipsin Helsingin-myymälä Itäkeskuksessa on laajuudeltaan kunnioitettavat 400 neliömetriä. Tarjolla on kaikenlaista eroottisista asuista, pienistä seksileluista ja elokuvista aina yli 1 600 euroa maksaviin seksinukkeihin.

Hot Lips -ketjun omistaja Samuli Katainen uskoo edelleen vahvasti erotiikkaliikkeiden tulevaisuuteen, vaikka verkkokaupan lisääntyminen onkin päivänselvä asia.

– Me teemme kauppaa sekä verkossa että liikkeessä – toinen tukee toista. Kivijalkakauppa ei tule katoamaan mihinkään. Ihmiset haluavat aina hypistellä ja nähdä tuotteita. Kivijalkakaupan on kuitenkin uudistuttava koko ajan.

Verkkokaupassa rima on Kataisen mukaan korkealla.

– Verkkopuolelle tulee toimijoita, ja niitä myös menee. Monella on ollut sellainen ajatus, että se on helppo ja nopea juttu tehdä. Nykyään tarvitaan jopa satojen tuhansien eurojen varasto, jotta homman saa toimimaan.

Hot Lips -seksikauppaketjun omistaja Samuli Katainen ei usko kivijalkakaupan katoamiseen.

Samuli Katainen on Aikuisten lelukaupan Kari Valon tapaan sitä mieltä, että erotiikkaliikkeillä on oma vahva asiakaskuntansa.

– Tietysti on ihmisiä, jotka eivät ikinä tulisi erotiikkaliikkeeseen. Nykyään se osa on kuitenkin aiempaa pienempi. Koko ajan meillä näkyy enemmän ja enemmän pariskuntia ja naisia täällä. Se on tietenkin positiivinen asia.

Naiset ovat paitsi pornokauppiaiden niin myös tutkimusten mukaan löytäneet erotiikkaliikkeet ja myös nettipornon. Asia ilmenee esimerkiksi Väestöliiton vuonna 2015 tekemästä laajasta FINSEX-tutkimuksesta.

– 1990-luvulla naiset olivat selvästi harvinaisempia asiakkaita. Yleensä se meni silloin niin, että nainen tuli vaihtamaan miehen ostaman tuotteen, Katainen kertoo.

Hot Lipsin Helsingin-myymälässä on oma asusteosastonsa.

Moni asiakas haluaa nähdä ja koskettaa tarjolla olevia tuotteita. Liian perusteellista testausta Hot Lipsin Helsingin-liikkeessä ei saa suorittaa.

Kun Katainen aloitti alalla 25 vuotta sitten, VHS-kasetit olivat kysyttyä tavaraa. Nyt Hot Lipsin myymälässä esillä oleva DVD-valikoima mahtuu yhteen huoneeseen. Suurimman osan liiketilasta vievät erilaiset seksivälineet ja -asut.

– Tämä ala on siitä hauska, että se luo nahkansa aina uudestaan. Kehityksen voi nähdä juuri seksileluissa.

Leluvalikoimassa materiaalit ovat menneet Kataisen mukaan selvästi eteenpäin, ja teknologiakin kehittyy jatkuvasti. Tällä hetkellä valmistajat kehittävät esimerkiksi erilaisia sovelluksilla toimivia seksileluja.

Niitä on ollut tarjolla jo jonkin aikaa, mutta tuotekehityksen korkeat kustannukset ovat vielä jarruttaneet älyseksilelujen lopullista läpilyöntiä.

Erilaiset seksilelut ovat nykyään erotiikkaliikkeiden tärkeimpiä myyntituotteita.

Myös Hot Lipsin myymälässä on laaja valikoima erilaisia kahleita.

Helsingissä pornokauppa näyttää olevan voimissaan, mutta mikä on tilanne toisella puolella Suomea? Maamme pohjoisin erotiikkaliike sijaitsee Rovaniemellä. Lapin Kuningattaren yrittäjä Eva pohtii alan viime vuosien kehitystä kymmenen vuoden kokemuksella.

– Liike ei ole minulle ainoa tulonlähde, eikä tämä mikään kultakaivos ole. Kymmenessä vuodessa verkkokaupan yleistyminen on kyllä näkynyt, ja asiakkaita on vähemmän kuin ennen. Etenkin naiset ja pariskunnat ovat kuitenkin samaan aikaan innostuneet. Se on itsellekin hauskaa, kun saa olla avuksi.

Nykytrendejä Eva lähestyy eri kulmasta kuin helsinkiläiskollegat.

– Hanurihomma on sellainen, mistä on tullut tietyllä tavalla luonnollista. Ennen se oli sellainen, että ihmiset eivät oikein uskaltaneet.

Kaikkien liikkeiden kauppiaat pitävät asiakkaiden neuvomista ja ohjeistamista tärkeänä osana työtä. Aikuisten lelukaupan Kari Valo näkee toiminnassa myös laajan yhteiskunnallisen tavoitteen.

– Nyt pitäisi lyödä nuorisolle löylyä, että ne alkaisivat nysvätä niitä lapsia ja irtaantuisivat niistä puhelimistaan hetkeksi.

Millaisia kokemuksia sinulla on erotiikkaliikkeistä tai verkossa toimivista seksikaupoista? Kerro kokemuksesi nimimerkillä tämän artikkelin kommenttikentässä. Kokoamme parhaat muistot jutuksi.

Seksilelujen materiaalit ovat kehittyneet vuosien kuluessa paljon.