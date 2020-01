Kotihoidon sijaiset loppuivat: esimiehet lähtivät itse vuoroihin Savonlinnassa

Esimiehet jalkautuivat kotihoidon sijaisiksi Savonlinnassa.

Joukko Savonlinnan seudun sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan Sosterin esimiehiä jalkautui vapaaehtoisina paikkaamaan kotihoidon sijaistarvetta joulun jälkeen.

– Minulla oli syksystä lähtien hirveä tuska sydämessäni siitä, miten ihmeessä saamme kotihoidon asiakkaille hoivaa ja hoitoa, kun kolmen viikon listaan osui joulun aikaan peräti viisi arkipyhää, Sosterin hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen kertoo.

Viidestä arkipyhästä Sosterin kotihoidon 300 työntekijälle kertyi noin 1 500 ”ylimääräistä” vapaapäivää. Ne on annettava heille kolmen viikon sisällä.

Sijaispulaa helpottamaan Tiainen heitti esimiehille haasteen lähteä kenttätyöhön mukaan sijaistamaan kotihoidon vapaapäiväläisiä.

Hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen yllättyi siitä, miten hyvin Sosterin esimiehet vastasivat hänen haasteeseensa osallistua kotihoidon kenttätyöhön vakituisen henkilökunnan vapaapäivien tuuraajina.

Haasteen saama vastaanotto yllätti hänet täysin. Tempaukseen ilmoittautui mukaan lähes 20 esimiestä, muun muassa kaikki neljä ylihoitajaa sekä erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä olevaa hallinnon työntekijää. Mukaan lähti myös hoitohenkilökuntaa osastoilta, joilla on ollut vajaiden viikkojen takia supistuksia omassa toiminnassaan.

– Eihän tämä kotihoidon tilannetta pelasta, koska sijaistarve on jatkuva. Mutta se antaa meille arkipäivän tuntumaa viedä asioita eteenpäin. Kun kokeilussa on mukana esimiehiä ja kehittäjiä, niin varmasti löydämme uusia ajatuksia, miten palveluja kehittää.

Hallintoylihoitaja Tiainen on pitkän linjan sairaanhoitaja ja väitellyt terveystieteiden tohtori. Sairaanhoitajan työtä hän on leipänsä eteen tehnyt viimeksi 15 vuotta sitten. Mutta hyvin on vaipanvaihto ja suihkutus sujunut tohtorin koulutuksesta huolimattakin.

– Olen ollut päätoiminen suihkuttaja, jos siihen on ollut tarvetta. Olen ollut haka siinä. Olen tehnyt kaikkia kotihoidon töitä, paitsi esimerkiksi erityisosaamista vaativaa lääkehoitoa ja haavanhoitoa.

Sijaisapuun osallistuneet esimiehet ovat olleet työpareina kotihoidon ammattilaisille sellaisissa paikoissa, joissa tarvitaan kahden auttajan apua.

Perjantaina Tiainen oli Sosterin kotiutustiimin sairaanhoitajan Sointu Hintsasen työparina. Kotiutustiimin tehtävänä on huolehtia esimerkiksi erikoissairaanhoidosta kotiutettavista potilaista kunnes he pärjäävät ilman kotihoidon apua tai kun heidän hoitonsa siirtyy omalle kotihoidon tiimille.

Viikot yksin kodissaan Savonlinnan Kellarpellossa asuva Tuula Ruuska, 74, oli marraskuun lopulla viime vuonna joutunut yllättäen sairaalaan vaikean sydämen vajaatoiminnan takia.

Nyt Ruuska on kotiutunut keskussairaalasta ja hänen voinnistaan ja kuntoutumisestaan on huolehdittu kotiutustiimin asiakkaana.

Ennen sairaalaan joutumistaan Ruuska ei ollut kotihoidon asiakas. Sen tarve tuli hänelle sairastumisen vuoksi pyytämättä ja yllätyksenä.

– En arvannut ollenkaan, että aamuyöllä meni taju. Sen verran kykenin, että soitin ambulanssin ja ne veivät sairaalaan. Pelkäsin jo, että sille tielleni jään, vielä viime kesänä omakotitalonsa tontilla puutarhatöissä ahertanut Ruuska tuumi.

Kotihoidon palvelut olivat hänelle sairaalasta pääsyn jälkeen aivan uusi kokemus.

– Ajattelin, että kun vieraat ihmiset tulevat kotiin hoitamaan, niin pitää ainakin olla paikat vähän paremmassa kunnossa.

Kotihoidon keikkatyöläinen Maijaterttu Tiainen kyselee sairaalahoidosta kotiutetun Tuula Ruuskan kuulumisia kuntoutumisestaan.

Aluksi kotihoito kävi Ruuskalla kolme kertaa vuorokaudessa suonen sisäisen antibioottihoidon vuoksi. Palveluun kuului myös kotikuntoutus. Kotiutustiimin fysioterapeutti Anni Ihalainen on käynyt kuntouttamassa Ruuskaa omatoimiseen pärjäämiseen kotona.

Saamaansa kotihoitoon Ruuska on tyytyväinen, mutta yksi toivomus hänellä on ylitse muiden.

– Kun eivät hoitajat vaihtuisi yhtenään. Mieluummin toivoisi, että ennättäisi tulla tutuiksi hoitajien kanssa. Mutta täytyy sopeutua, että uusia ihmisiä tulee.

Kotihoidon keikkatyöläinen, hallintoylihoitaja Tiainen tunnistaa ongelman.

– Valitettavasti näin on. Sijaisista on pulaa ja hoitajat vaihtuvat. Eikä vakituinenkaan hoitaja voi aina käydä saman asiakkaan luona, heillä kun on työvuoronsa ja vapaapäivänsä.

Niin Ruuska itse kuin hänen hoitajansakin ovat iloisia tämän kuntoutumisen edistymisestä.

– Jokaisesta päivästä olen kiitollinen. Aamuisin kirjoitan päiväkirjaani: minä elän!

Asiasta kertoi aikaisemmin Itä-Savo -lehti.