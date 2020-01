Kiky-lakko voi aiheuttaa satojen miljoonien tappiot teollisuudelle – vaikuttaa myös liikenteeseen ja keventää lakkoilijoiden lompakoita

Moni asia on kuitenkin vielä auki. Esimerkiksi lakon vaikutuksesta lääkkeiden saatavuuteen ei ole vielä tietoa. Lakon kustannusarviot täsmentyvät myös myöhemmin.

Sunnuntaina vaikeat työsopimusneuvottelut päätyivät siihen pisteeseen, että kolme suurta ammattiliittoa jätti lakkovaroituksen. Teollisuusliiton, Paperiliiton ja Ammattiliitto Pro:n lakot alkaisivat tammikuun lopulla ja kestäisivät kaksi viikkoa.

Yhtäaikaisten lakkojen piirissä on jopa 31 000 työntekijää, esimerkiksi selluteollisuudessa ja Turun telakalla. Lakot ovat seurausta jumittuneista neuvotteluista. Työntekijäjärjestöt haluaisivat luopua vuosittaisista 24 lisätyötunnista, mutta työnantajapuoli ei siihen taivu.

Työnantajapuoli perustelee kantaansa sillä, että vuosityöaika jää esimerkiksi paperiteollisuudessa kilpailijamaita lyhyemmäksi, mutta työntekijöiden ansiotaso on jopa korkeampi. Työnantajapuoli painottaa työntekijöiden vastuuta kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Kiky-tuntien lisäksi työntekijäjärjestöjä hiertää, ettei neuvotteluissa paikoin olla päästy edes puhumaan palkankorotuksista.

Toteutuessaan lakot aiheuttaisivat teollisuudelle mittavia tappioita. Lakko voi vaikuttaa myös suomalaisten arkeen.

Lakkoon osallistuvat alat ovat osaltaan samoja kuin joulukuussa, joten myös lakkoilijoiden lompakossa pitkittynyt työtaistelu saattaa näkyä rajusti.

1. Vaikutukset yrityksille

Vaikutukset teollisuudelle lasketaan miljoonissa, jopa sadoissa miljoonissa euroissa, mikäli työnantajaliittoihin on uskominen.

Kemiateollisuuden työpaikkoja edustava Kemianteollisuus arvioi joulukuisen kolmen päivän lakon vahingoksi noin 160 miljoonaa euroa. Kahden viikon lakosta ei ole olemassa vielä arviota, mutta Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälän mukaan puhutaan ”sadoista miljoonista”.

– Merkittävästi tässä toimialan yritysten toimintaedellytyksiä rappeutetaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK puolestaan ei ollut tehnyt arviota kustannuksista vielä sunnuntaina. EK laskee kustannukset aina kansantuotemenetyksenä, eli arvio esitetään vaikutuksena BKT:hen.

Joulukuisen kolmen päivän lakon kustannuksiksi EK laski vähintään 200 miljoonaa euroa. Liikevaihdolla mitattuna tappiot olivat sen mukaan jopa puoli miljardia euroa.

Tulee kuitenkin muistaa, että lakkopäivän todellisia kustannuksia on vaikeaa laskea. Summa voi heittää jopa kymmenillä miljoonilla laskutavasta riippuen.

Mikäli lasketaan, että tekemättä jätetty työ kiritään myöhemmin umpeen esimerkiksi ylitöillä, kustannukset jäävät laskettua pienemmäksi. Esimerkiksi EK ei huomioi pidemmän aikavälin kerrannaisvaikutuksia, mutta ammattiliitot voivat laskea ne arvioonsa.

Mahdolliset teollisuuden mainehaitat voivat puolestaan nostaa laskennallista tappiota esitetystä. Lisäksi lakko voi heijastella myös lakon ulkopuolella oleviin aloihin.

Teollisuuden tuotannon pysähtyminen voi esimerkiksi vähentää kuljetusyhtiöiden tarvetta, ja Kemianteollisuus muistuttaa, että sen tuotteita käytetään muualla teollisuudessa ja maataloudessa. Heijastevaikutuksia on näille aloille Etu-Seppälän mukaan vaikea arvioida.

Ammattiliitot arvioivat usein kustannukset työnantajaliittoja pienemmiksi, mutta toisaalta työnantajien mahdollisia ylisuuria arvioita harvoin oiotaan: lakko ei ole tehokas, jos sen vaikutukset ovat pieniä, joten suuret arviot voivat palvella työntekijäjärjestöjä.

Teollisuusliitolla ei ollut sunnuntaina arviota lakon kustannuksista.

2. Vaikutukset arkeen

Välittömästi lakon alussa vaikutuksia tuskin näkyy arkielämässä, mutta myöhemmin niitä voi ilmaantua.

Kemianteollisuuden mukaan lakon loppupuolella on mahdollista, että esimerkiksi lääkkeiden saatavuus häiriintyy, mutta asiaa kehotettiin kysymään yrityksistä.

Orionilta ei osattu sunnuntaina kommentoida, missä määrin lakko vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen. Asiaan luvattiin palata alkuviikosta.

Myös Nesteen henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintapäällikkö Hannele Jakosuo-Jansson oli varovainen kommentoimaan, miten polttoaineen saatavuus häiriintyy lakon myötä.

– Selvät vaikutukset sillä olisi niin teollisuuteen kuin ihmisten arkeenkin. Yhteiskunnan liikenne niin lento-, laiva- kuin maantieliikenteenkin osalta häiriintyisi, mutta tarkkaa arviota ei vielä ole. Arviot valmistunevat ensi viikon loppupuolella.

Jakosuo-Jansson sanoo kuitenkin toivovansa vielä, että lakko peruuntuisi, eikä tavallisten ihmisten arki vaikeutuisi.

3. Vaikutukset lakkoilijoille

Lakkoilijoiden lompakossa pitkittynyt lakko näkyy negatiivisesti. Osaltaan lakko koskettaa samoja työntekijöitä kuin joulukuussakin. Esimerkiksi kemianteollisuuden työntekijöillä lakkopäiviä voi tulla kahden kuukauden sisällä jopa 18.

Teollisuusliitto maksaa lakkoavustusta 70 euroa niiltä päiviltä, kun lakkoilijan olisi pitänyt olla töissä. Todellisuudessa ansiomenetystä voi tulla esimerkiksi 13 päivältä, riippuen siitä, kuinka monta työpäivää ajanjaksolla olisi ollut.

– Ansiomenetys riippuu toki siitä, minkä suuruinen palkka noin muuten olisi. Meillä on työntekijöitä, joiden palkka on paria tonnia kuukaudessa, mutta osalla se on suurempi. Selvää on tietysti, että lakkoavustus on pienempi kuin palkka olisi, Teollisuusliiton Riku Aalto kommentoi.

Hän kuitenkin lisää, etteivät ansiomenetykset syö lakkohalukkuutta, vaan lakkohalukkuus on vain noussut, kun kiky-tunnit saatiin poistettua Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välisessä työehtosopimuksessa.

– Kiky-tunnit poistuivat kahdelta kolmasosalta meidän jäsenistöstä. Miten perustelisin sen, että se jäisi kolmannekselle? Lähtökohtana on, että kiky poistuu.

Katso alta Ammattiliitto Pro:n julkaisema lista siitä, mitä yrityksiä lakko koskee.