Ilmaisia hedelmöityshoitoja ryhdytään tarjoamaan helmikuun alusta alkaen. Tällä hetkellä neljä lasta synnyttäneet naiset ovat vapautettuja tuloverosta, mutta tulevaisuudessa verovapauden voi saada vähemmällä.

Unkari ryhtyy entistä kovempiin toimiin syntyvyyden kasvattamiseksi. Uudenvuodenpuheessaan torstaina maan pääministeri Viktor Orban kertoi, että jatkossa keinohedelmöitys on unkarilaisille naisille ilmaista.

BBC:n mukaan ilmaisia hedelmöityshoitoja ryhdytään tarjoamaan helmikuun alusta alkaen.

Päätös on jatkoa joulukuiselle toimenpiteelle, jossa Unkari otti valtion haltuun kuusi hedelmöittämisklinikkaa.

Käytännössä hedelmöityshoidot ovat jatkossa valtion monopoli, sillä Orban on lausunut, ettei valtionlupia tulla myöntämään yksityisille yrityksille.

Ilman lupaa hedelmöittämisklinikkaa ei saa Unkariin perustaa.

Unkari on jo aiemmin ohjannut kansalaisiaan synnyttämään. Valtio on muun muassa myöntänyt nuorille perheille lainoja, jotka armahdetaan, mikäli perheeseen syntyy vähintään kolme lasta.

Neljällä lapsella unkarilaisnainen on jo vapautettu tuloverosta koko elämäkseen tämän kuun alusta, mutta Orbanin mukaan verovapaus saatetaan ulottaa jatkossa myös äiteihin, joilla on kolme lasta.

Vuodesta 2010 Unkarin pääministerinä ollut oikeistokonservatiivinen Orban pitää syntyvyyden kasvattamista ”strategisesti tärkeänä”. Orban uskoo äärioikeiston salaliittoteoriana pidettyyn väestönvaihtoteoriaan ja kokee, että unkarilaisten tulee lisätä syntyvyyttään, tai väestö korvautuu maahanmuuttajilla.

– Jos haluamme unkarilaisia lapsia maahanmuuttajien sijaan, ja mikäli Unkarin talous pystyy tuottamaan riittävän rahoituksen, silloin ainoa ratkaisu on käyttää mahdollisimman paljon varoja perheiden ja lasten kasvattamisen tukemiseen, Orban sanoi BBC:n mukaan.

Unkarin syntyvyys on ollut pitkään matala ja valtion väkiluku on laskenut vuodesta 1979 asti kokonaisuudessaan reilut seitsemän prosenttia. Matalan syntyvyyden lisäksi asukasluvun putoamiseen on vaikuttanut Unkarista ulkomaille suuntautunut maahanmuutto.

Hedelmällisyysluku on Unkarissa vain 1,48 lasta naista kohden. Luvun tulisi olla 2,1, jolloin väkiluvun putoaminen voisi taittua.

Syntyvyys on kuitenkin ollut nousussa, sillä vuonna 2011 hedelmällisyysluku kävi vain 1,25:ssä.

Nousun ansiona voi olla Orbanin lapsimyönteinen politiikka, mutta myös lapsettomiin suhtautumisen koventuminen. Financial Times kertoo, että muun muassa unkarilainen kärkipoliitikko László Kövér on kutsunut lapsettomia ”oudoiksi” ja ”kuoleman puolella seisoviksi”.

Syntyvyyttä on pyritty nostamaan myös muualla rahallisilla porkkanoilla. Puolassa on otettu käyttöön reilun sadan euron lapsilisä, jota maksetaan vanhemmille kuukausittain lapsen täysi-ikäistymiseen asti.

Myös Suomessa pienemmät kunnat houkuttelevat vanhempia asukkaikseen rahalla. Muun muassa Lestijärvi on maksanut vuodesta 2013 asti 1000 euroa vanhemmille lapsen kymmenenvuotissyntymäpäivään asti, edellyttäen ettei perhe muuta kunnasta.

Orbanin uusista linjauksista kertoi Suomessa ensin Talouselämä.