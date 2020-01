Kommentti: Haluaisitko säästää jopa satoja euroja vuodessa? Se ei onnistu, koska naapuri-Reiskan pönttö vuotaa

Vesilasku ja digitalisaatio eivät ole teemoja, jotka herättävät suuria tunteita. Moniko tietää edes, paljonko vedestä maksaa ihan oikeasti? Vesilasku ei sitä kerro, kirjoittaa Taloussanomien toimittaja Elina Ranta

Lvi-alan yritykset kuulevat usein tarinoita asiakastaloyhtiöistä, joissa tuskastutaan suihkuissa asuvista naapureista. Eräskin vanhempi kertoi, että teini viettää suihkussa jopa tunnin tai kaksi päivässä.

Naapurin himohölkkääjä lotraa suihkussa pari sataa litraa päivässä, ja lystin maksaa osittain seinän takana asuva eläkeläinen, joka peseytyy ehkä vanhan kansan tapaan lauantaisaunassa. Ja naapuri, joka asuu puolet vuodesta kesämökillä.

Ei ihan reilua.

Kun Taloussanomat uutisoi asuntokohtaisen käyttöveden etämittaamisen pakolliseksi tulosta, osa valitti, että kyse on täysin turhasta uudistuksesta.

– Suomessa vesi on niin halpaa, että tällaisten järjestelmien hankinta-, huolto- ja käyttökustannukset maksavat enemmän kuin vesi, yksi lukija kirjoitti.

Eittämättä vesiuudistus tuo myös lisäkustannuksia ja osalle firmoista uusia ansaintamalleja. Toisaalta veden halpuuskin on osin illuusio.

– Vesi mielletään sähköön verrattuna halvaksi, mutta hyvä kysymys on, onko se lopulta sitä. Luulen että lakiuudistus tulee jossain määrin avaamaan silmiä siitä, että tämä ei olekaan ilmaista, huomauttaa yksi vesihuollon etäluennan kaupallistajista, Digitan IoT-palveluiden johtaja Ari Kuukka.

Kun vessanpönttö vuotaa, hana jää pesuhuoneessa päälle tai lotraa suihkussa, joku maksaa aina. On hölmöä kuvitella, että kulutus kuittaantuu parin kympin kuukausittaisella vesimaksulla. Vanhanaikainen kiinteä vesimaksu kattaa yleensä vain osan todellisista kustannuksista. Loppulasku tulee piilossa, huoltovastikkeen sisällä tai vuokrissa.

Suihkussa käynti on ylivoimainen energia- ja vesisyöppö: noin kymmenen minuutin suihku kuluttaa vettä 120–150 litraa, josta lämpimän veden osuus on noin 60 prosenttia. Peseytymisen osuus on 39 prosenttia kotitalouden käyttövedestä.

Jos otat 15 minuutin suihkun päivittäin, se maksaa Motivan mukaan noin 450 euroa vuodessa. Suihkuttelun lyhentäminen viiteen minuuttiin säästäisi 300 euroa. Puhumattakaan ilmastovaikutuksesta, kun käyttöveden lämmitykseen kuluva energia säästyy.

Pieni vuoto wc-istuimessa voi maksaa yli tuhat euroa vesilaskussa, mutta lasku tulee siitäkin kaikille yhteisesti, ei vain naapurin Reiskalle, joka ei ole jaksanut soittaa valuvasta vessasta huoltomiehelle.

Jos asunnoissa olisi vesimittari ja lasku perustuisi kokonaan asukaskohtaiseen käyttöön, asuinmenoihinsa voisi oikeasti vaikuttaa myös vedenkulutuksen kautta. Nyt käyttöveden laskutus on kirjavaa ja epäreilua. Osa taloyhtiöistä tasaa vesilaskuja loppuvuonna, osa ei. Pääosin vesimaksu lasketaan pääluvun mukaan, mutta jopa asuntokohtainen maksu voi olla käytössä.

Uudisrakentamisessa ja putkiremonteissa asuntokohtaiset vesimittarit on pitänyt jo pitkään asentaa. Tuleva laki vaatii niille muun muassa etäluentaa, mikä on melko helppo askel siirtymäaikoineen.

Kokonaan mittaria vailla olevat, jo linjasaneeratut vanhat taloyhtiöt näyttävät jäävän väliinputoajiksi. Vaikka toisaalta osa säästynee kalliilta jälki-investoinnilta, ne myös jäävät vaille digitalisoinnin hyötyjä. Toisaalta taas mittareitakin pitää aika ajoin vaihtaa ja tarkastaa toimivuutta, ja kustannuksiakin tulee, kun tekniset vaatimukset kasvavat.

Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu pitää uudistusta silti tärkeänä. Siksikin, että vaikutus kohdistuu juuri lämpimään veteen ja siten nimenomaan energiankulutukseen. Vaikka direktiivin tausta liittyisi siihenkin, että erityisesti eteläisessä Euroopassa on vedestä aidosti pulaa ja Suomessa sitä sataa välillä liikaakin, hän huomauttaa.

Vesi ei ole ilmaista, edes Suomessa, eikä varsinkaan sen lämmittäminen.