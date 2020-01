Kommentti: Pääministeri vaihtui, miksei myös budjetti?

Talouden toiminnan, ja ennen kaikkea yritysten toimintaympäristön ennustettavuuden vuoksi toivoisi, että hallitus pikimmiten valmistelee uuden, vähemmän ristiriitaisen ja paremmin todellisuuteen perustuvan talousarvion, Vesa Varhee kirjoittaa.

Pääministeri Antti Rinne (sd) lopetti toimikautensa joulukuussa, ja tilalle nousi Sanna Marin.

Se jäikin tämän vaihdon ainoaksi muutokseksi, hallituspohja ja ministerilista säilyivät entisellään, muutamaa salkunvaihtoa lukuun ottamatta. Niin teki myös Rinteen johdolla valmisteltu budjetti tälle vuodelle. Sen perusta kuitenkin murenee vauhdilla, ja uusia, esitettyä oikaisevia lisäbudjetteja tarvitaan mahdollisesti jo keväällä.

Rinteen hallituksen budjetti olettaa Suomen talouden kasvavan noin prosentin tänä vuonna ja työllisyyden kohentuvan. Se jää silti kaksi miljardia euroa alijäämäiseksi. Vaje on tarkoitus kattaa lainanotolla aikaisempien vuosien malliin. Valtion talouden ennakoidaan silti palautuvan tasapainoon vuonna 2023.

Valtioneuvoston budjettikatsaus sisältää kuitenkin olettamuksia, jotka ovat hyvää vauhtia osoittautumassa virheellisiksi. Paranevan työllisyyden uskotaan vähentävän suhdanneluontoisia menoja ja lisäävän myös tulo- ja kulutusverojen kertymää.

Reaalimaailman puolella on kuitenkin tekeillä laajamittainen lakkokevät, joka toteutuessaan syö talouden kasvua. Yhden päivän työnseisaus syö noin puoli prosenttia koko vuoden tuotannosta, jos vuodessa on runsaat 220 työpäivää. 7 päivää viikossa toimivilla yrityksillä lakkopäivä on runsas prosentin neljännes koko vuoden toiminnasta.

Mikäli lakot johtavat palkankorotuksiin eli nostavat työn hintaa hidastuvan talouskasvun oloissa, työn kysynnän merkittävä nousu jää haaveeksi. Toisaalla budjetti olettaa ansiotason kohoavan kolme prosenttia, vaikka talous kasvaa noin prosentin vauhtia. Tämä nostaisi työn hintaa entisestään suhteessa muuhun talouteen.

Veroja valtio ennakoi keräävänsä tänä vuonna 47 miljardia euroa, kolmisen prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Esimerkiksi virvoitusjuomien ja makeisten valmisteveroja kohotetaan, minkä sivutavoitteena on ohjata väestöä terveempiin kulutustottumuksiin. Jos näin käy, se on terveydellisesti hyväksi mutta syö kertyviä verotuloja tupakka- ja alkoholiverojen tapaan.

Kulutusverojen korotusta kompensoidaan pienituloisimmille suunnatuilla veronkevennyksillä samalla kun korkeampituloisten verotusta kiristetään entisestään. Suurituloisimmilta kerättävä, aikoinaan väliaikaiseksi suunniteltu niin sanottu solidaarisuusvero jää voimaan ja esimerkiksi asuntolainan korkovähennystä leikataan. Samalla kutistuu myös kotitalousvähennys, jonka tarkoitus oli kannustaa kotitalouksia palkkaamaan työvoimaa esimerkiksi siivoamaan tai remontoimaan.

Pienituloisimpien verotuksen keventämisestä tulee mielenkiintoinen harjoitus, pienempituloinen puolisko veronmaksajista ei maksa valtion tuloveroa edes nyt. Tämän vuoksi kevennys voidaan toteuttaa ainoastaan kunnallisverotuksen vähennyksiä säätämällä eli kuntien laskuun.

Kunnat ovat muutenkin puilla paljailla, sote-uudistuksen jumittuminen on estänyt niitä muuttamasta esimerkiksi terveydenhuollon toimintaa pitkäjänteisesti kustannuksia säästäviksi. Jos Tehy vielä junttaa läpi, hoitohenkilökunnan epäilemättä ansaitsemat, yleistä linjaa korkeammat palkkavaatimuksensa, on kasvava määrä kuntia ennen pitkää valtion tukiluukulla selvitäkseen velvoitteistaan.

Budjettikatsauksen mukaan Suomen kasvu perustuu tällä hallituskaudella julkisiin menoihin ja investointeihin. Ajatus voisi olla hyvä, jos valtion toimet loisivat edellytyksiä yritysten, ja etenkin vientiyritysten toiminnalle. Verojen korottaminen, pysyvien julkisten menojen lisääminen ja työn hinnan nostaminen eivät tätä tee.

Suomen vienti on muutenkin altis kansainvälisen talouden muutoksille, ja esimerkiksi Britanniaan suuntautuvan viennin tulevat ehdot ovat hämärän peitossa. Yhdysvaltojen toiminta ylipäätään ja Kiinan tilanne heikentävät odotuksia niin koko maailman kuin Suomen talouksien kasvusta, eikä Venäjänkään tilanne ole yhtään selkeämpi kuin aikaisemmin. Euroalueen murheenkryynit Ranska ja Italia pyrkivät kohentamaan talouksiaan, ja hienoista edistystä on hyvällä tahdolla havaittavissa.

Eurotalouden toipuminen on kuitenkin myös uusi budjettiperustaa nakertava tekijä. Budjetti olettaa valtion velan korkomenojen laskevan viime vuodesta selkeästi. Vuosittain maksettavat kuponkikorot ovat kuitenkin ennalta määrätyt.

Uusien lainojen kustannukset taas ovat nousseet: viime vuonna kymmenvuotisen viitelainan jälkimarkkinatuotto, eli käytännössä uusien, liikkeelle laskettavien lainojen korko, oli alimmillaan puolisen prosenttiyksikköä pakkasella. Nyt se on nollan tuntumassa.

Talouden toiminnan, ja ennen kaikkea yritysten toimintaympäristön ennustettavuuden vuoksi toivoisi, että hallitus pikimmiten valmistelee uuden, vähemmän ristiriitaisen ja paremmin todellisuuteen perustuvan talousarvion. Jollei tälle, niin viimeistään ensi vuodelle.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.