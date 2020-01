Veden mittaaminen tulee pakolliseksi joka asuntoon – useiden taloyhtiöiden edessä laiteremontti

Käyttöveden mittaaminen tulee pakolliseksi tänä vuonna, mutta juuri valmistuva lakiesitys pyrkii kohtuullistamaan vaatimuksia Suomen oloihin.

Lotraako naapuri suihkussa sinunkin vesimaksullasi? Siihen tulee loppu ainakin osassa taloyhtiöitä, kun Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi alkaa näkyä käyttöveden hinnoittelussa.

Vuonna 2018 voimaan tullut EU-direktiivi edellyttää, että taloyhtiöiden vesilaskutus perustuu asuntokohtaisen kulutuksen mittaamiseen. Lasku perustuu jatkossa käytettyyn veteen ja sen lämmittämiseen käytettyyn energiaan. Asukkaan on saatava myös tieto itselleen.

Vaikka sääntö astuu voimaan, vähälle huomiolle jäänyt muutos jää yhä isolle osalle asukkaita hamaan tulevaisuuteen. Näin siksi, että ministeriöt sorvaavat direktiivistä Suomen oloihin sopivaa lainsäädäntöä.

Näin lakimuutos etenee

Aikaraja lainsäädännölle etämittaukseen perustuvasta asuntokohtaisesta vedenkulutuksesta on 25. lokakuuta. Työ- ja elinkeinoministeriön (Tem) energiaosasto valmistelee yhdessä ympäristöministeriön ja oikeusministeriön kanssa vesimittauksesta hallituksen esitystä, joka on lähtemässä lausuntokierrokselle piakkoin.

Esityksessä on useita lakeja, joista direktiivin täytäntöönpanoon liittyy energiatehokkuuslain lisäksi kuusi asumisen lakia.

Rakennusmääräysten mukaisesti suomalaisissa taloyhtiöissä on jo asennettu asuntokohtaiset vesimittarit linjasaneerauksissa vuodesta 2013 alkaen. Vähintään kahden asunnon uudisrakennuksissa ne tulivat pakollisiksi 2011.

Putkisaneeraamattomissa kiinteistöissä, joita on yhä valtavasti, niitä ei tietenkään ole. Tähän mennessä mittareita ei ole ollut edes pakko käyttää niissäkään taloyhtiöissä, joissa ne on asennettu. Lainsäädäntö ei ole myöskään edellyttänyt etälukumahdollisuutta, vaan myös sellaiset mittarit kelpaavat, joita huoltomies käy lukemassa.

Vedenkäyttö ei kiinnosta asukkaita samaan tapaan kuin sähkö ja lämmitys, koska vesi on niin halpaa.

Temin erityisasiantuntija Eriika Melkas sanoo, että esitys lähtee lausuntokierrokselle lähiaikoina.

– Ensimmäinen päämuutos on huoneistokohtainen mittaus. Eli uusissa asunnoissa pitää olla lämpimän käyttöveden mittari direktiivin mukaan.

Etäluettavat vesimittarit keittiön allaskaapissa.

– Mittaamisen etäluettavuus on lakiesityksessä toinen keskeisin muutos, koska se tuo vaatimuksia tekniikalle.

Kolmantena direktiivi asettaa lisävaatimuksia sille, mitä tietoja toimitetaan laskun mukana kuluttajalle.

– Siitä direktiivi on antanut hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä.

Nämä muutokset tulevat erillisenä asetuksena, jonka valmistelu on vasta alkanut.

Isännöintiliitto kaipaa pitkää siirtymäaikaa

Isännöintiliiton mukaan muutos koskee kerros- ja rivitaloissa asuvaa 2,7 miljoonaa ihmistä ja myös pientaloja.

– Huoli voi olla monilla siitä, ollaanko tehty vääriä päätöksiä, kun ei tietoa ole ollut. On taloyhtiöitä, joissa on keskusteltu mittareista saneerausten yhteydessä, mutta on kuitenkin sitten hankittu kaikkein edullisimmat, vähimmäisvaatimukset täyttävät mittarilaitteet, sanoo turkulainen as.oy-hallituskonkari Mika Artesola.

– Tiedossani ei ole lukumääriä taloyhtiöistä, joissa ei vielä ole mittareita. Melkoinen määrä niitä on, kuten myös yhtiöitä, joissa on mittarit vaikka niitä ei käytetäkään laskutuksen perusteena, liiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén sanoo.

Sallmén toivoo kansallista liikkumavaraa direktiiviin.

– Olisi hyvin epätarkoituksenmukaista, että hyviä toimivia laitteistoja alettaisiin uusia tilanteessa, jossa linjasaneerausta ei tarvita.

Vaatimukset vain uusille rakennusluville

Itse direktiivissä siirtymäaikaa on jo varattu. Olemassa olevat mittarit on korvattava etäluettavilla laitteilla. Tästä vaatimuksesta on direktiivissä kuitenkin poikkeusmahdollisuus, jonka hyödyntämistä ministeriö selvittää.

– Vuoden 2027 takarajasta on direktiivinkin mukaan mahdollista poiketa, jos mittareiden muuttaminen etäluettaviksi tai korvaaminen etäluettavilla laitteilla on kustannustehotonta. Meidän alustava käsityksemme on, että se on Suomessa tehotonta, Melkas sanoo.

Ministeriön oletuksena on, että tähän poikkeukseen voidaan turvautua.

– Olemme sorvaamassa siirtymäsäännösten avulla lakeja niin, että niitä sovelletaan vain niihin taloyhtiöihin, joille haetaan (uudis- tai peruskorjauksen) rakennuslupaa uuden lainsäädännön voimaantulon jälkeen.

Ajatuksena on, että jo peruskorjattua taloyhtiötä ei olisi kohtuullista vaatia taannehtivasti asentamaan uusia etämittausratkaisuja, kun kustannukset pyritään pitämään kohtuullisina.