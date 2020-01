Hirsitalon ulkoseinästä löytyi karu totuus 10 vuotta kaupan jälkeen – 20 000 euron sopu vaihtui 50 000 euron tappioon

Sananlasku väittää, että laiha sopu on parempi, kuin lihava riita. Tämä olisi pätenyt ainakin tapauksessa, jossa Jyväskylässä sijaitsevan hirsirakenteisen omakotitalon virheitä ja myyjien vastuuta selviteltiin loppuvuodesta noin 10 vuotta toteutuneen kaupan jälkeen.

Talokaupan Keski-Suomen käräjäoikeuteen vieneelle naiselle tarjottiin myyjien taholta prosessin aikana 20 000 euron sovintotarjousta, mutta nainen ei vaatimastaan yli 50 000 euron hinnanalennuksesta tinkinyt. Kun käräjäoikeus päätyi ratkaisussaan talon myyneen pariskunnan kannalle, niin talonomistajalle kertyi maksettavaksi omista ja vastapuolen oikeudenkäyntikuluista koostuva yli 47 000 euron laskuläjä.

Perheet tekivät vuonna 1958 rakennetusta omakotitalosta kaupat kesäkuussa 2009. Kauppahinta oli tuolloin 178 000 euroa. Vuotta myöhemmin ostajapariskunta erosi ja nainen lunasti myös miehensä osuuden talosta.

Vuonna 2016 nainen päätti myydä talon uusille ostajille 185 000 euron hinnasta. Uudet ostajat eivät kuitenkaan olleet ostokseen tyytyväisiä ja kiinteistössä ilmenneiden virheiden takia kauppa purettiin marraskuussa 2018.

Tämän jälkeen homevaurioisen omakotitalon käsiinsä jälleen saanut nainen lähti hakemaan korvauksia talon vuosina 2004–2009 omistaneelta perheeltä, joka oli talon hänelle ja ex-miehelle aikanaan myynyt. Hän väitti vastaajien olleen tietoisia talossa olleista virheistä. Talon vuonna 2009 myynyt pariskunta kiisti oikeudessa toimineensa törkeän huolimattomasti, joten elokuussa 2018 tehty reklamaatio talon kunnosta oli tehty myöhässä

Remontit poikkesivat rakennepiirustuksista

Vuoden 2016 kaupanteon jälkeen uudet omistajat olivat havainneet ulkoseinärakenteen uusitun tavalla, joka ei vastannut rakennepiirustuksia, sillä tuulensuojalevy oli jätetty pois. Alakerran sisäseinärakenteet eivät myöskään vastanneet rakennepiirustuksia, koska sieltä puuttui eristys ja ilmasulkupaperi. Rakennuksen alakerta oli jätetty täysin eristämättä.

Käräjäoikeus totesi päätöksessään, että talon myyneen pariskunnan toiminta sinällään on ollut lähtökohtaisesti hyvin moitittavaa. He ovat tienneet alakerran seinärakenteen tehdyn vuosina 2006–2007 rakennusluvan vastaisesti. Oikeus tosin totesi, että asian pääkäsittelyn perusteella hirsirakennuksen oikeasta eristystavasta on asiantuntijoillakin erilaisia näkemyksiä.

Alun perin seiniin oli rakennuskuvissa piirretty eristysvilla ja muovi, mutta osa asiantuntijoista oli neuvonut jättämään ne pois. Näin remonttia tehnyt pariskunta myös teki, koska he eivät halunneet talon seinään homevaurioita.

Vaikka käräjäoikeus heristi sormea talon myyneille ja totesi pariskunnan toiminnan olleen lainkohdan tarkoittamalla tavalla törkeän huolimatonta, niin lieventäviä seikkojakin löytyi. Käräjäoikeus uskoi remonttia tehneen myyjäpariskunnan pyrkineen toimimaan niin, että talo olisi mahdollisimman terve ja hyvä paikka asua.

Lieventäväksi seikaksi katsottiin myös se, että myyjät olivat ennen kauppaa kertoneet niistä kiinteistön virheistä ja ominaisuuksista, joista he olivat olleet tietoisia. Oikeus arvioi myös, että myyjät eivät olleet itse mieltäneet talon seinärakenteen olleen riski talon terveydelle. Asian arvioinnissa otettiin huomioon myös se, että talon virheet oli havaittu ja reklamaatio tehty vasta 9 vuotta kaupanteon jälkeen.

Keski-Suomen käräjäoikeus varautui myös siihen, että hovioikeus voi tulla asiaa käsitellessään toiseen tulokseen. Se arvioi kaiken varalta ratkaisussaan mahdollisen hinnanalennuksen alakerran sisäseinien osalta oikeaksi määräksi 10 000 euroa. Oikeus lausui asiasta ennakkoon, jottei riidan osapuolten oikeudenkäyntikuluja enää suotta kasvatettaisi uudella kierroksella käräjäoikeuteen.