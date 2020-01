170 tuntia lisätyötä ja jopa 3 600 euroa – katso paljonko ”mega-kiky” toisi lisää palkkaa

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat lauantaina työaikakokeilusta, joka mahdollistaa työajan pidentämisen 170 tunnilla vuodessa. Työnantajapuoli uskoo kaikkien hyötyvän järjestelystä, kun taas palkansaajissa epäillään työntekijöiden halukkuutta tehdä lisätunteja ilman erillisiä korvauksia.

Vuosityöaikaa 24 tunnilla lisänneet kiky-tunnit poistuivat, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto viimein hyväksyivät uuden työehtosopimuksen.

Niiden tilalle tuli kuitenkin julkisuudessa ”mega-kikyksi” kutsuttu työaikakokeilu, jossa työaikaa voidaan paikallisesti sopien pidentää enimmillään 170 tunnilla vuodessa. Toisin kuin kiky-tunneista, työaikaa pidentävistä lisätunneista maksettaisiin silti palkkaa, joskaan ei välttämättä ylityölisää.

170 tuntia kuulostaa paljolta – kiky-tunteihin nähden seitsemänkertaisesti enemmän työtä – mutta tunnit on saatu yksinkertaisesti muuttamalla arkipyhät ja pekkaspäivät työpäiviksi.

Työnantajapuoli uskoo, että järjestely olisi kaikkien edun mukainen. Se lisäisi yritysten tuottavuutta samalla kun työntekijät pääsisivät tienaamaan lisätöillä ylimääräistä.

Palkansaajat epäilevät kokeilun kaatuvan siihen, ettei yrityksistä löydy sellaisia työntekijöitä, jotka suostuisivat tekemään lisätunteja pelkällä peruspalkalla ilman erillisiä korvauksia. Teollisuusliitto on jo kerennyt muistuttamaan, että pekkaspäiviä on voinut vaihtaa työajaksi aiemminkin ja tuntipankkeja on käytetty työajan pidentämiseen, mutta nämä ratkaisut eivät ole saavuttaneet kovinkaan suurta suosiota.

Teknologiateollisuuden työmarkkina-asiantuntijan Aapo Heikuraisen mukaan työaikakokeilu lähtee etenemään siten, että pääluottamusmiehet sopivat yrityksissä niin sanotun kehyssopimuksen, jossa esimerkiksi linjataan, pidennetäänkö päivittäistä vai viikoittaista työaikaa tai vähennetäänkö tasaamisvapaita, eli niin sanottuja pekkasia. Tämän jälkeen työntekijät saavat itse päättää, tekevätkö lisää töitä.

– Viime kädessä se jää työntekijän päätökseksi, lähteekö hän mukaan työaikakokeiluun, Heikurainen sanoo.

Hän myöntää työaikakokeilun onnistumisen edellyttävän, että työajan pidentäminen tuntuu niin työnantajasta kuin työntekijästä hyödylliseltä.

– Ehkäpä onnistuminen vaatii sen, että yrityksen menestys koetaan yhteiseksi projektiksi.

Jos hitsaaja pidentäisi työaikaansa 170 tunnilla, hänen vuosiansionsa nousisivat 3072 eurolla.

Ilta-Sanomat kokosi Teknologiateollisuuden aineistosta esimerkkejä, jotka näyttävät, miten lisätöiden tekeminen kasvattaisi eri työntekijöiden vuosiansioita teollisuuden toimialalla.

Esimerkiksi hitsaaja, joka työskentelee 17 euron tuntipalkalla, tienaisi 20 tunnin lisätyöllä 361 euroa enemmän vuodessa. Jos hän taas pidentäisi työaikaansa kokonaisella 170 tunnilla, hänen vuosiansionsa nousisivat 3 072 eurolla.

Vastaavasti 20 euron tuntipalkalla työskentelevä koneistaja kasvattaisi 20 tunnin lisätyöllä vuosiansioitaan 425 eurolla. Tekemällä lisätöitä täydet 170 tuntia vuodessa hän kasvattaisi vuosiansioitaan 3 614 eurolla.

Jos yllä oleva taulukko ei näy, voit katsoa sen täältä.

Heikuraisen mukaan alan säännöllisen työajan tuntiansio lisineen on keskimäärin noin 17,5 euroa.

– Vuosittaisen ansiotason nousu tuntia kohden on noin 0,047 prosenttia. Ottamalla siis käyttöön vaikkapa 100 tuntia lisää työtä, ansiot voisivat nousta 4,7 prosenttia lisää siitä, mitä ne ovat pelkällä työehtosopimuksen 1,3 prosentin korotuksella, hän toteaa.

Teollisuusliiton sektorijohtaja Jyrki Virtanen totesi viikonloppuna Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei hän usko työaikakokeilun saavuttavan suurta suosiota.

Virtanen kertoo Ilta-Sanomille, että työajan pidentämistä kokeiltiin teollisuuden toimialoilla viimeksi vuosina 2007–2013. Tuolloin kokeilu kuivui kasaan.

– Reilun kuuden vuoden aikana puolenkymmentä yritystä kyseli mahdollisuutta tulla mukaan kokeiluun, mutta loppuviimeksi siihen ei ilmoittautunut yhtäkään yritystä. Lopulta päätimme yhtämielisesti työnantajien kanssa, että kokeilu jätetään sikseen, koska kukaan ei ollut siitä kiinnostunut.

Virtasen huomauttaa myös, ettei Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton uudessa työehtosopimuksessa ole varsinaisesti sovittu siitä, maksetaanko lisätöiden ja -tuntien tekemisestä korvauksia vai vain peruspalkkaa.

– Jos oikein halutaan saivarrella, niin me olemme oikeastaan vain sopineet siitä, että säännöllistä työaikaa voidaan pidentää. Siihen liittyvistä korvauksista emme kuitenkaan ole sopineet mitään.

Virtasen mukaan kehyssopimuksia tekevät pääluottamusmiehet voivat periaatteessa sopia vaikka 500 prosentin korvauksesta, jos työaikaa pidennetään.

– Mikään ei estä heitä sopimasta paremmin kuin nykyisessä työehtosopimuksessa lukee.