Helsinkiläinen ravintola ryhtyy keräämään rahaa vapaapalokuntalaisille, jotka taistelevat Australian maastopaloja vastaan.

Aussie Bar Helsingin Kampissa käynnistää ensi perjantaina varainkeruukampanjan, jossa jokaisesta baarissa myydystä tietynmerkkisistä oluista ja siidereistä lahjoitetaan yksi euro australialaisille vapaapalokuntalaisille.

Asiakkaat voivat siis osallistua kampanjaan tilaamalla kyseisiä juomia. Kampanja ei nosta juomien hintaa, vaan ravintola irrottaa lahjoituksen niiden hinnasta. Varainkeruun etenemistä on mahdollista seurata ravintolan sivuilta sosiaalisesta mediasta.

Aussie Bar Kampin omistaja ja ravintolapäällikkö Peter Gallagher kertoo, että kampanjan on tarkoitus jatkua niin kauan, kunnes Australian maastopalot on sammutettu.

– Arvioisin, että sammutustyöt jatkuvat ainakin seuraavat kolme kuukautta. Pahoin tosin pelkään, että aikaa voi kulua enemmänkin ja maastopalot jatkuvat vielä useita kuukausia. Kampanja päättyy kuitenkin vasta sitten, kun palot on sammutettu, Gallagher sanoo.

Gallagher itse on kotoisin Australiasta, joskin viimeiset viisitoista vuotta hän on asunut Suomessa. Australiassa asuvaa serkkua maastopalot sen sijaan ovat koetelleet.

– Palot ovat tuhonneet hänen maatilansa. Tällaisen kohtalon on kohdannut nyt jo todella moni ihminen Australiassa. Kun tilannetta on seurannut tältä puolen maailmaa, olo on tuntunut varsin avuttomalta, Gallagher sanoo.

Viime lauantaina yksin Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa roihusi yli 100 maastopaloa. Tähän mennessä tulipaloissa on kuollut toistakymmentä ihmistä. Kaikkiaan palot ovat tuhonneet Australiassa yli 5,25 miljoonaa hehtaaria maastoa.

Tilanne on luonut myös poliittista painetta Australian pääministeriä Scott Morrisonia kohtaan. Häntä on arvosteltu muun muassa siitä, että hallinto on reagoinut liian hitaasti maastopaloihin.

Gallagher sanoo, ettei Aussie Barin varainkeruukampanjaan liity mitään poliittista, vaan sen taustalla on vilpitön halu tukea vapaapalokuntalaisia. Hän toivoo, että kampanjan avulla saataisiin kerättyä kokoon vähintään 15 000 euroa palomiesten hyväksi.

– Aussie Bar on aiemminkin järjestänyt tällaisia kampanjoita. Esimerkiksi vuonna 2011, kun maanjäristys aiheutti mittavia tuhoja Uuden-Seelannin Eteläsaarella, onnistuimme keräämään suunnilleen 5 000–6 000 euroa maanjäristyksen uhrien hyväksi, Gallagher sanoo.