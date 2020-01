Leuto alkutalvi ja eteläistä Suomea vaivaava heikko lumitilanne huolestuttavat hiihto- ja lasketteluväkeä. Etelänmatkojen kysyntä on kasvanut.

Talvi on alkanut lauhana ja maan eteläosissa harvinaisen mustana.

Lumi ja pakkanen ovat kriittisen tärkeitä monille matkailuyrittäjille, jotka joutuvat miettimään, miten taata asiakkailleen valkeat lomamaisemat. Samaan aikaan talvikauden etelänmatkat viedään käsistä.

Leudosta alkutalvesta huolimatta laskettelukausi saatiin käyntiin Jämsän Himoksella suunnitelmien mukaan itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Himos-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elsi Ojala kertoo, että pakkasta kuitenkin tarvittaisiin, jotta lumettamista saataisiin jatkettua.

– Tilanne on lumettamisen kannalta ikävä, koska sitä ei ole päästy jatkamaan odotetusti. Se vaikuttaa siihen, miten rinteitä saadaan kauden aikana avattua.

Tykkilumen tekeminen jatkuu Himoksella heti, kun lämpömittari näyttää pakkasasteita. Tehokas lumettaminen vaatisi Ojalan mukaan vähintään noin seitsemän asteen jatkuvan pakkasen.

– Nyt, kun lämpötilat ovat sahanneet edestakaisin, koneet eivät voi olla käynnissä yhtäjaksoisesti pitkään, mikä olisi optimaalisin tilanne. Kun lämpötila nousee, lumettaminen pitää välillä keskeyttää ja lumitykit sammuttaa. Ylimääräiset työtunnit aiheuttavat sitten lisäkustannuksia.

Tykkilumen tekeminen vaatii tietynlaiset olosuhteet – ja pakkasta

Erityisen poikkeuksellinen tämän vuoden tilanne ei kuitenkaan ole. Ojala kertoo, että vuonna 2012 Himoksen kausi saatiin käyntiin vasta 3. tammikuuta.

Rinteitä on tällä hetkellä auki yhdeksän, joka on sekin toimitusjohtajan mukaan tavanomainen määrä alkutalvelle. Pohjoisimmat rinteet avataan hyvinäkin talvina usein vasta tammikuun lopulla tai helmikuun alussa.

– Kausi on meidän näkökulmastamme vasta alkupuolella, koska se kestää aina vappuun asti. Meillä on yhteensä 26 rinnettä, joten kapasiteettia kyllä olisi. Uskomme, että pakkaset vielä saapuvat ja kestävät tarpeeksi kauan. Talvikauden ensimmäinen sesonki oli nyt jouluna, ja se sujui odotetusti. Joulunpyhät muodostavat noin 10 prosenttia liikevaihdostamme, sanoo Ojala.

Himos-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elsi Ojala kertoo, että viikonlopun pikkupakkasten myötä lumitykit saadaan taas käyntiin.

Ojalan käsityksen mukaan leuto keli ei toistaiseksi ole vaikuttanut myytyjen rinnelippujen määrään.

– Voi olla mahdollista, että yksittäiset kävijät ovat peruneet rinteeseen lähtemisen leudon sään vuoksi, mutta ainakaan vielä se ei näy myynnissä. Lämpöasteet tai pieni tihkusade eivät vaikuta tykkilumeen samalla tavoin kuin luonnonlumeen.

Tulevana viikonloppuna Keski-Suomeenkin on luvassa pientä pakkasta, ja Himoksen lumitykit saadaan jälleen käyntiin.

– Sunnuntaista on ennusteiden mukaan tulossa mukava pakkaspäivä. Sen jälkeen on luvassa taas leudompaa, mutta viikonlopun säämahdollisuuksista otetaan irti kaikki mahdollinen hyöty.

Jos vastaavanlaiset leudot talvet jatkuvat, yrittäjien on pohdittava mahdollisia uusia keinoja. Osa hiihtokeskuksista tekee jo lunta varastoon.

– Sekin toki vaatii olosuhteet, joissa tykkilumen tekeminen on mahdollista, Ojala sanoo.

Talvilomalainen ehtii vielä varata matkan aurinkoon

Osa suomalaisista valitsee mieluummin aurinkokohteen talvilomansa ajaksi. Valmismatkojen kysyntä on kasvanut alkutalvena selvästi.

– Kun säät eivät kotimaassa suosi, sellaisetkin lähdöt, joiden myynti on aiempina vuosina ollut haastavaa, ovat myyneet mukavasti, Apollomatkojen PR-vastaava Satu Kontulainen kertoo.

Apollomatkat myy talvikaudelle lähtöjä Kanariansaarille, Madeiralle ja useampaan kohteeseen sekä Persianlahdelle että Kaukoitään.

– Suomalaisten kestosuosikin, Kanariansaarten, ohella Arabiemiraatit on ollut kysytty kohde. Myös Thaimaa on saanut uutta nostetta ehkä juuri alkutalven surkeista kotimaansäistä, Kontulainen kertoo.

Aurinkolomien kysyntä on kasvanut alkutalvena selvästi.

Vaikka kysyntä on kovaa, talvilomaviikollekin ehtii vielä varata aurinkoloman, kun toimii nopeasti. Suosituimmat kohteet on tosin myyty loppuun.

– Perhelomat myydään talvilomaviikoille usein nopeasti, koska moni tekee lomasuunnitelmansa jo hyvissä ajoin. Aurinkoon pääsee kyllä vielä, Kontulainen vakuuttaa.

Urheilukauppias: ”Itsekin toivon, että luonnonlunta tulisi etelään”

Maastohiihtoon erikoistuneen hyvinkääläisen Liikuntamestan toimitusjohtaja Petri Ylönen kertoo, että sukset ovat alkutalven aikana käyneet hyvin kaupaksi.

– Meillä myynti on ollut äärettömän hyvä tänä talvena tähän asti. Viime vuoteen sitä ei kuitenkaan voi verrata, sillä viime tammikuu oli varmasti monessa eteläsuomalaisessa suksikaupassa kaikkien aikojen paras. Silloin lunta oli myös maan eteläosissa.

Ylösen yritys on erikoisliike, jonka asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi maastohiihdon aktiiviharrastajia, jotka ovat tottuneet matkustamaan lumen perässä sinne, missä sitä on.

– Jos lumi ei tule hiihtäjän luo, hiihtäjän on lähdettävä lumen luokse. Jos pääkaupunkiseudulta katsoo tilannetta, näyttää siltä, että lunta ei oikein ole. Toisaalta jo Lahden korkeudella tilanne on siinä mielessä hyvä, että latuja on monen kilometrin verran. Myös pääkaupunkiseudulla on lyhyitä latuja avoinna.

Ylönen arvioi, että alkaneen talven vähälumisuus ei houkuttele maastohiihdon pariin sellaisia eteläsuomalaisia, joille laji on ennestään vieras.

– Itsekin toivon, että luonnonlunta tulisi etelään, jotta saataisiin lisää kuntohiihtäjiä harrastuksen pariin ja suksikaupoille.