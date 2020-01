Huippuosaajien houkuttelu Suomeen ontuu pahasti – ”Puoli vuotta on pitkä aika odottaa epävarmuudessa”

Ohjelmistoyritykset valittavat Maahanmuuttoviraston hitaudesta, mutta huippuosaajien houkuttelu Suomeen on muutenkin vaikeaa.

Suomen ohjelmistoyritykset potevat yhä pulaa erityisesti huippuosaajista.

– Kaikissa tekemissämme kyselytutkimuksissa pahimpana tulee numero ykkösenä esille, että osaajapula estää yrityksen kasvun, uusien asiakkaiden ja projektien ottamisen ja laajentumisen, sanoo toimitusjohtaja Rasmus Roiha ohjelmistoyrityksiä edustavasta Ohjelmisto- ja e-business ry:stä.

Roihan mukaan suomalaisille ohjelmistoyrityksille olisi tärkeää saada maahan töihin juuri alan huippuja.

– Suomi ei koskaan tule olemaan sellainen maa, joka voi kilpailla massatuotannolla ja määrällä esimerkiksi Aasian tai Itä-Euroopan maiden kanssa, vaan meidän on vaan oltava muita parempia ja innovatiivisempia, Roiha selittää.

– Huippuosaajan saaminen on yritykselle tärkeää, koska he ovat tietenkin itsessään tärkeä voimavara, mutta he nostavat myös koko työryhmän osaamisen tasoa, Roiha kertoo.

Keskustelu osaajapulasta on käynyt kiivaana koko viime syksyn. Suomen ohjelmistoyrityksissä syytetään muun muassa Maahanmuuttovirastoa vaikeuksista palkata kansainvälisiä asiantuntijoita.

EU:n ulkopuolelta muuttavien erityisosaajien maahanmuuttoa on virastossa jo nopeutettu ohittamalla saatavuusharkinta, eli tutkinta, voisiko tehtävään löytyä yhtä hyvä osaaja Suomesta tai EU-alueelta. Silti työluvan saaminen voi kestää liian kauan.

– Syynä ei ole pelkästään Maahanmuuttovirasto, Roiha selventää.

– Koko prosessi alkaa jo paikallisessa maassa ulkoministeriön kanssa ja kestää kuusi kuukautta, ennen kuin tulija pystyy toimimaan meidän yhteiskunnassamme.

Roihan mukaan useat ohjelmistoyritykset ovat kertoneet menettäneensä huippuosaajia työlupaa odotellessa.

– Kun huippuasiantuntijalla on samaan aikaan vaihtoehtona mennä esimerkiksi New Yorkiin, Lontooseen, Berliiniin, Tukholmaan, näihin tunnetumpiin keskuksiin, niin puoli vuotta on pitkä aika odottaa epävarmuudessa. Jos samaan aikaan tulee työtarjous, jossa luvataan kaikki valmiina kolmessa päivässä, niin tuskin hän enää jaksaa jonottaa tänne.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on huippuosaajien tuloa helpotettu, vaikka maa muuten on rajoittamassa maahanmuuttoa. Yhdysvaltalaiseen yritykseen palkattu osaaja voi aloittaa työt nopean tahtiin.

– Minulla kesti puolitoista vuotta saada pysyvä työlupa, mutta sain käytännössä heti siksi ajaksi viisumin, kertoo yrittäjä Jani Penttinen, jonka yhdysvaltalainen ohjelmistoyritys palkkasi 2000-luvun alussa.

Penttinen aloitti työt lähes saman tien ja työviisumin hankinnan hoiti hänen palkannut yritys. Työviisumikaan ei silti takaa, että ulkomailta maahan muuttanut osaaja saisi pysyvästi jäädä Yhdysvaltoihin.

– Työviisumit ovat työnantajan sponsoroimia, joten jos olisin eronnut työpaikasta, niin minun olisi pitänyt saada toinen sponsori tai poistua maasta, Penttinen sanoo.

Maailman parhaiden osaajien saaminen Suomeen on maahanmuuton hitauden takia muutenkin vaikeaa.

– Suomi ei sano maana monelle mitään. Hirveän harvat edes tietävät, että Nokia on Suomesta, Roiha kertoo.

– Meillä ei myöskään ole juuri meidän toimialan onnistujia, esimerkiksi Skypejä ja muita, jotka vetäisivät osaajia. Supercellille kyllä tullaan. Juttelin juuri erään uusiseelantilaisen kanssa, joka oli päässyt sinne töihin. Suomesta hän ei kuitenkaan tiennyt mitään ennen muuttoa.

Ongelmia tuottaa myös se, että huiput tulevat harvoin yksin. Monet koulutetut ja kokeneet asiantuntijat ovat 30–40-vuotiaita – ja monesti jo perheellisiä. Niinpä kansainvälisesti halutun työntekijän vaakakupissa painaa esimerkiksi mahdollisuus saada lapsille paikka englanninkieliseen kouluun ja mahdollisesti työpaikka myös puolisolle.

– Suomalaiset yritykset ovat tuoneet esille, että harvalla heistä on osaamista ja ymmärrystä perheen huomioon ottamisessa, Roiha kertoo.

Positiivista Roihan mukaan kuitenkin on, että vaikean houkuttelun ja maahanmuuton jälkeen osaajien pitäminen on helpompaa.

– He, jotka ovat tulleet Suomeen töihin, ovat vuoden parin jälkeen kiitelleet ja ihastelleet, miten upea yhteiskunta meillä on. Lapset käyvät koulua, on turvallista ja terveydestä huolehditaan. Mutta heidän saamisensa tänne on hankalahkoa.