Täällä asuvat Kelalta eniten tukea saavat – jopa 3 600 euroa korvauksia yhtä asukasta kohden

Tukia maksetaan joissakin kunnissa keskimäärin jopa yli kolmella tonnilla per asukas.

IS selvitti, minne päin Suomea Kela maksaa eniten erilaisia tukia, etuuksia ja eläkkeitä.

Kela jakaa etuja joka vuosi lähes 15 miljardin euron verran. Rahat jakautuvat tilastollisesti ympäri Suomea melko epätasaisesti. Keskimäärin eniten Kela tukee ihmisiä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vähiten Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Ilmiö on tuttu Kelan tutkijalle Tuija Korpelalle.

– Itä- ja Pohjois-Suomessa on vähän vanhempaa väestöä, se vaikuttaa muun muassa sairastavuuteen ja eläkkeisiin.

Noin puolet Kelan etuuksista muodostuu juuri näistä eläkkeistä ja sairausvakuutusetuuksista.

Myös välilliset kustannukset ovat pohjoisessa ja idässä suurempia kuin etelän kuntakeskuksissa. Esimerkiksi matkakorvaukset painottuvat paikkakunnille joista välimatkat sairaaloihin ovat pitkät.

– Yksittäiset kunnat voivat toki olla poikkeustapauksia, Korpela sanoo.

– Joissain isoimmissa kaupungeissa voi olla esimerkiksi paljon opiskelijoita, jotka saavat myös asumistukea, Korpela kertoo.

Suhteessa asukaslukuun eniten Kelan korvauksia maksettiin viime vuonna Rautavaaraan, Pohjois-Savoon. Siellä asukkaat saivat Kelalta keskimäärin vuodessa 3 601 euroa/asukas.

Rautavaaran kunnan asukasluku on laskenut viime vuosikymmeninä voimakkaasti, ja yli 48 prosenttia kunnan asukkaista on eläkeläisiä. Kunnan asukkaiden keski-ikä on lähes 54 vuotta, kun koko maassa se on keskimäärin 43. Rautavaaran taloudellinen huoltosuhde on lähes 250. Eli jokaista sataa työllistä kohden on 248 työvoiman ulkopuolella olevaa.

Rautavaaralla maksetaan eniten Kelan korvauksia.

Vähiten Kela maksoi etuuksia Uudellemaalle Siuntion kuntaan, keskimäärin 1 749 euroa/asukas. Siuntio on asukaskeski-iältään nuori kunta, jonka asukkaista yli neljännes on ruotsinkielisiä. Eläkeläisiä on vain 22 prosenttia väestöstä. Suomessa ei ole kuin parikymmentä kuntaa, joissa eläkeläisiä on suhteessa vielä vähemmän.

Kelan miljardikakusta jaetaan muun muassa kansan- ja takuueläkkeet, asumistuet, opintotuki, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä erilaisia perhe-etuuksia.

Lääkkeistä Kela voi maksaa niin sanotun Kela-korvauksen. Näistäkin muodostuu Kelalle maksettavaa vuodessa yli miljardin euron verran.

Kelan maksettavaksi on määrätty myös sairausvakuutusetuudet, jotka ovat Kelalle suuri menoerä. Ne muodostavat suurimman yksittäisen menolohkon Kelan kaikista menoista. Seuraavaksi suurimmat menot sillä on eläkkeissä, työttömyyskorvauksissa ja erilaisissa lapsiperheiden eduissa.

Kela vastaa Suomessa myös vammaisetuuksista ja sotilasavustuksista.

