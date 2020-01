Googlelta yllättävä asiakirja: päättänyt lopettaa verokeinottelun Euroopassa

Hakukoneyhtiö Google aikoo lopettaa aggressiivisen verosuunnittelun Euroopassa holding-yhtiöiden avulla.

Google on rekisteröinyt tekijänoikeuksia bermudalaiselle holding-yhtiölle, jolle tekijänoikeudet maksaa irlantilainen yhtiö ja välittäjänä toimii Alankomaihin rekisteröity yhtiö.

Uutistoimisto Direkt kertoo, että Google on jättänyt Alankomaiden viranomaisille asiakirjan, jossa se ilmoittaa lopettavansa järjestelyn joko viime vuoden viimeisenä päivänä tai viimeistään tämän vuoden aikana. Jatkossa Google aikoo siirtää tekijänoikeudet Yhdysvaltoihin.

Googlen lopettamaa verokäytäntöä on on usein kutsuttu double Irish with a Dutch sandwich -järjestelyksi tai porsaanreiäksi. Direkt kertoo uutistoimisto Reutersin laskelmiin viitaten, että Google on välttänyt järjestelyn avulla yli 40 miljardia euroa veroja pelkästään vuosina 2017 ja 2018.

Guardian puolestaan kertoo, että vuoteen 2017 loppuun mennessä Yhdysvaltain isoimmat yritykset onnistuivat välttämään yli 1 000 miljardin dollarin verot. Näihin yrityksiin kuuluivat esimerkiksi Cisco, Pfizer, Coca-Cola ja Facebook.

Kovan kritiikin jälkeen Irlanti alkoi sulkea verojärjestelyn mahdollisuutta vuodesta 2014 alkaen. Tänä vuonna tämä porsaanreikä on tarkoitus tukkia kokonaan.

Yhdysvaltain viranomaiset antoivat tämän vuoden loppuun asti yrityksille aikaa lopettaa paljon huomiota saanut verojärjestely.

Apple ilmoitti jo vuonna 2018 lopettavansa irlantilais-hollantilaisen verotusjärjestelyn. Toisaalta Guardian muistuttaa, että niin kutsutut paratiisipaperit paljastivat vuonna 2017, että esimerkiksi Apple oli löytänyt uuden verotusjärjestelyn, jossa hyödynnetään Jerseyn saarta.

Presidentti Donald Trump uudisti vuonna 2017 Yhdysvaltain yritysverolainsäädäntöä. Siinä oli myös omat säännöksensä ulkomaisille tytäryhtiöille. Jo tuolloin yhdysvaltalainen verotusta tutkiva järjestö ITEP arvioi, että uudet lait mahdollistavat yritysten verosuunnittelun uudella tavalla, joka vain pahentaa verojen välttelyä.